Στο Vione Paros, υπό την διαχείρηση της SWOT Hospitality, η φιλοξενία, η γαστρονομία και η θέα στο Αιγαίο συνθέτουν μια πρόταση διαμονής που αποτυπώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του νησιού.
Τραγική ειρωνεία στη φωτιά στα Βίλια: Κάηκε το σπίτι εθελοντή πυροσβέστη την ώρα που ο ίδιος έσωζε τα σπίτια άλλων ανθρώπων
Τραγική ειρωνεία στη φωτιά στα Βίλια: Κάηκε το σπίτι εθελοντή πυροσβέστη την ώρα που ο ίδιος έσωζε τα σπίτια άλλων ανθρώπων
«Δυστυχώς αυτή είναι η τραγική ειρωνεία, είμαστε εθελοντές έχουμε γλιτώσει από τη φωτιά σπίτια και περιουσίες συνανθρώπων μας αλλά χτες δεν βρέθηκε κάποιος να γλιτώσει το δικό μου σπίτι», ανέφερε ο Γρηγόρης Σχοίζας
Ο Γρηγόρης Σχοίζας είναι εθελοντής δασοπυροσβέστης. Τρεις μέρες τώρα έσωσε μαζί με την ομάδα του δεκάδες σπίτια από τη φωτιά στην περιοχή των Βιλίων αλλά έμαθε ότι το δικό του σπίτι έγινε στάχτη.
«Δυστυχώς αυτή είναι η τραγική ειρωνεία, είμαστε εθελοντές έχουμε γλιτώσει από τη φωτιά σπίτια και περιουσίες συνανθρώπων μας αλλά χτες δεν βρέθηκε κάποιος να γλιτώσει το δικό μου σπίτι, ήταν στο έλεος της φωτιάς, κάηκε άβρεχτο που λέμε, δυστυχώς από το σπίτι έμειναν μόνο τα ντουβάρια», είπε ο ίδιος μιλώντας στον Άλφα.
«Δυστυχώς αυτή είναι η τραγική ειρωνεία, είμαστε εθελοντές έχουμε γλιτώσει από τη φωτιά σπίτια και περιουσίες συνανθρώπων μας αλλά χτες δεν βρέθηκε κάποιος να γλιτώσει το δικό μου σπίτι, ήταν στο έλεος της φωτιάς, κάηκε άβρεχτο που λέμε, δυστυχώς από το σπίτι έμειναν μόνο τα ντουβάρια», είπε ο ίδιος μιλώντας στον Άλφα.
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