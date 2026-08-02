Τραγική ειρωνεία στη φωτιά στα Βίλια: Κάηκε το σπίτι εθελοντή πυροσβέστη την ώρα που ο ίδιος έσωζε τα σπίτια άλλων ανθρώπων
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Πυροσβέστης Δασοπυρόσβεση Βίλια

Τραγική ειρωνεία στη φωτιά στα Βίλια: Κάηκε το σπίτι εθελοντή πυροσβέστη την ώρα που ο ίδιος έσωζε τα σπίτια άλλων ανθρώπων

«Δυστυχώς αυτή είναι η τραγική ειρωνεία, είμαστε εθελοντές έχουμε γλιτώσει από τη φωτιά σπίτια και περιουσίες συνανθρώπων μας αλλά χτες δεν βρέθηκε κάποιος να γλιτώσει το δικό μου σπίτι», ανέφερε ο Γρηγόρης Σχοίζας

Τραγική ειρωνεία στη φωτιά στα Βίλια: Κάηκε το σπίτι εθελοντή πυροσβέστη την ώρα που ο ίδιος έσωζε τα σπίτια άλλων ανθρώπων
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Ο Γρηγόρης Σχοίζας είναι εθελοντής δασοπυροσβέστης. Τρεις μέρες τώρα έσωσε μαζί με την ομάδα του δεκάδες σπίτια από τη φωτιά στην περιοχή των Βιλίων αλλά έμαθε ότι το δικό του σπίτι έγινε στάχτη.

«Δυστυχώς αυτή είναι η τραγική ειρωνεία, είμαστε εθελοντές έχουμε γλιτώσει από τη φωτιά σπίτια και περιουσίες συνανθρώπων μας αλλά χτες δεν βρέθηκε κάποιος να γλιτώσει το δικό μου σπίτι, ήταν στο έλεος της φωτιάς, κάηκε άβρεχτο που λέμε, δυστυχώς από το σπίτι έμειναν μόνο τα ντουβάρια», είπε ο ίδιος μιλώντας στον Άλφα.

3 ΣΧΟΛΙΑ

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