Σκηνές πανικού σε φεστιβάλ στο Λονδίνο, άνθρωποι ποδοπατήθηκαν όταν εγκλωβίστηκαν στην είσοδο, δεκάδες στο νοσοκομείο, βίντεο

Στιγμές χάους σημειώθηκαν χθες στο βόρειο Λονδίνο, όταν εκατοντάδες άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στην είσοδο του φεστιβάλ Ghana Party in the Park, με αποτέλεσμα να πέσουν ο ένας πάνω στον άλλο





Όπως αναφέρει η







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Τραυματίες μεταφέρονταν με φορεία Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές χάους, με διασώστες να μεταφέρουν τραυματισμένους επισκέπτες πάνω σε φορεία.



Ένας 18χρονος που βρέθηκε στο φεστιβάλ χαρακτήρισε την κατάσταση «εξαιρετικά χαοτική», υποστηρίζοντας ότι η διοργάνωση ήταν «πολύ κακώς οργανωμένη».



Άλλος επισκέπτης ανέφερε ότι από νωρίς το απόγευμα χιλιάδες άνθρωποι δεν μπορούσαν να εισέλθουν στον χώρο, ενώ εκτίμησε πως περίπου 1.000 άτομα παρέμεναν συγκεντρωμένα έξω από τις εγκαταστάσεις. Όπως είπε, δύο ελικόπτερα αεροδιακομιδής συμμετείχαν στη μεταφορά τραυματιών.



Κλείσιμο Happened yesterday in Enfield a Ghana festival close down by police after the people was crashed as people tried to get in.. pic.twitter.com/3Pl0u5nHS8 — London & UK Street News (@CrimeLdn) August 2, 2026

Οι διοργανωτές διέκοψαν το φεστιβάλ Σε ανακοίνωσή τους το βράδυ του Σαββάτου, οι διοργανωτές εξήγησαν ότι η απόφαση για την άμεση διακοπή του φεστιβάλ ελήφθη αποκλειστικά για λόγους υγείας και ασφάλειας.



Όπως ανέφεραν, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του Λονδίνου και της Πυροσβεστικής, ενώ ύστερα από συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες κρίθηκε ότι η εκκένωση και το κλείσιμο της διοργάνωσης ήταν η ασφαλέστερη λύση για την προστασία των παρευρισκομένων.



Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν χθες στο βόρειο Λονδίνο , όταν εκατοντάδες άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στην είσοδο του φεστιβάλ Ghana Party in the Park, με αποτέλεσμα να υπάρχει συνωστισμός και να τραυματιστούν αρκετοί επισκέπτες, καθώς πολύς κόσμος ποδοπατήθηκε. Οι διοργανωτές διέκοψαν πρόωρα την εκδήλωση, επικαλούμενοι λόγους δημόσιας ασφάλειας, ενώ υπήρξαν αρχικά φήμες για επιθέσεις με μαχαίρι, που στη συνέχεια διαψεύστηκαν.Όπως αναφέρει η Daily Mail , το περιστατικό σημειώθηκε στους αθλητικούς χώρους Copthall Playing Fields, στην περιοχή Μπάρνετ, όπου διεξαγόταν το ετήσιο πολιτιστικό φεστιβάλ της κοινότητας της Γκάνας στο Λονδίνο. Σύμφωνα με τις αρχές, η προσέλευση του κόσμου ξεπέρασε τις δυνατότητες του χώρου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί έντονος συνωστισμός στην είσοδο.Από τον συνωστισμό και το ποδοπάτημα αρκετοί άνθρωποι υπέστησαν τραυματισμούς, οι οποίοι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν απειλούν τη ζωή τους. Βίντεο από το σημείο καταγράφουν μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, με ασθενοφόρα, οχήματα διάσωσης και ελικόπτερα αεροδιακομιδής να φτάνουν στον χώρο του φεστιβάλ.Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές χάους, με διασώστες να μεταφέρουν τραυματισμένους επισκέπτες πάνω σε φορεία.Ένας 18χρονος που βρέθηκε στο φεστιβάλ χαρακτήρισε την κατάσταση «εξαιρετικά χαοτική», υποστηρίζοντας ότι η διοργάνωση ήταν «πολύ κακώς οργανωμένη».Άλλος επισκέπτης ανέφερε ότι από νωρίς το απόγευμα χιλιάδες άνθρωποι δεν μπορούσαν να εισέλθουν στον χώρο, ενώ εκτίμησε πως περίπου 1.000 άτομα παρέμεναν συγκεντρωμένα έξω από τις εγκαταστάσεις. Όπως είπε, δύο ελικόπτερα αεροδιακομιδής συμμετείχαν στη μεταφορά τραυματιών.Σε ανακοίνωσή τους το βράδυ του Σαββάτου, οι διοργανωτές εξήγησαν ότι η απόφαση για την άμεση διακοπή του φεστιβάλ ελήφθη αποκλειστικά για λόγους υγείας και ασφάλειας.Όπως ανέφεραν, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του Λονδίνου και της Πυροσβεστικής, ενώ ύστερα από συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες κρίθηκε ότι η εκκένωση και το κλείσιμο της διοργάνωσης ήταν η ασφαλέστερη λύση για την προστασία των παρευρισκομένων.

Νωρίτερα, οι διοργανωτές είχαν ανακοινώσει ότι το φεστιβάλ τίθεται προσωρινά σε παύση λόγω «σοβαρού περιστατικού» και είχαν καλέσει τον κόσμο να μην πλησιάζει την περιοχή.



Διαψεύδονται οι φήμες για μαχαιρώματα Μετά το περιστατικό κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορές περί επιθέσεων με μαχαίρι και νεκρών, ωστόσο τόσο οι διοργανωτές όσο και η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου διέψευσαν κατηγορηματικά αυτές τις πληροφορίες.



Η αστυνομία διευκρίνισε ότι η ακύρωση της εκδήλωσης οφειλόταν αποκλειστικά στον υπερβολικό συνωστισμό που δημιουργήθηκε στην είσοδο και είχε ως αποτέλεσμα αρκετοί άνθρωποι να τραυματιστούν ελαφρά, καλώντας παράλληλα το κοινό να αποφεύγει την περιοχή.



Το Ghana Party in the Park διοργανώνεται από το 2005 και θεωρείται η μεγαλύτερη υπαίθρια εκδήλωση της κοινότητας της Γκάνας εκτός της αφρικανικής χώρας, προσελκύοντας κάθε χρόνο περισσότερους από 8.000 επισκέπτες. Το φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στη μουσική, τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και τη μόδα της Γκάνας.