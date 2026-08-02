Η Ουγγαρία έκλεισε τον μοναδικό πυρηνικό σταθμό της χώρας λόγω χαμηλής στάθμης υδάτων στον Δούναβη
Η Ουγγαρία έκλεισε τον μοναδικό πυρηνικό σταθμό της χώρας λόγω χαμηλής στάθμης υδάτων στον Δούναβη
Η ιστορικά χαμηλή στάθμη του Δούναβη δεν επαρκεί πλέον για την ψύξη των αντιδραστήρων – Ο σταθμός καλύπτει περίπου το 40% της ηλεκτροπαραγωγής της χώρας
Για πρώτη φορά έπειτα από 44 χρόνια συνεχούς λειτουργίας, ο πυρηνικός σταθμός Paks της Ουγγαρίας οδηγείται σε πλήρη αναστολή λειτουργίας, καθώς η πρωτοφανής πτώση της στάθμης του Δούναβη, αποτέλεσμα της παρατεταμένης ξηρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών, δεν επιτρέπει την ομαλή ψύξη των αντιδραστήρων.
Την εξέλιξη ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της χώρας, Πίτερ Μαγιάρ, επισημαίνοντας ότι η νέα υποχώρηση της στάθμης του ποταμού υποχρέωσε τις αρχές να θέσουν εκτός λειτουργίας και την τελευταία από τις δύο μονάδες που παρέμεναν ενεργές.
«Η παραγωγή του σταθμού θα περιοριστεί στα 240 μεγαβάτ και στη συνέχεια ο σταθμός θα σταματήσει πλήρως τη λειτουργία του για πρώτη φορά εδώ και 44 χρόνια», ανέφερε ο Ούγγρος πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, λίγο πριν από τη διακοπή της τελευταίας μονάδας.
Ο πυρηνικός σταθμός Paks βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα νότια της Βουδαπέστης και αποτελεί τη σημαντικότερη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, καλύπτοντας περίπου το 40% των ετήσιων αναγκών της Ουγγαρίας.
Οι τέσσερις αντιδραστήρες του, οι οποίοι κατασκευάστηκαν με σοβιετική τεχνολογία, χρησιμοποιούν νερό από τον Δούναβη για την ψύξη τους. Η δραματική μείωση της στάθμης του ποταμού, όμως, έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του σταθμού.
Η εταιρεία που διαχειρίζεται το Paks είχε προειδοποιήσει ήδη από την Παρασκευή ότι, εάν η στάθμη του Δούναβη συνέχιζε να υποχωρεί, θα ήταν αναπόφευκτη η πλήρης αναστολή λειτουργίας του σταθμού μέσα στις επόμενες ημέρες. Η κυβέρνηση, μάλιστα, είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο η διακοπή να πραγματοποιηθεί ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο.
Η εξέλιξη αποδίδεται στις ακραίες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην Ευρώπη από την άνοιξη. Η παρατεταμένη ανομβρία, σε συνδυασμό με τα διαδοχικά κύματα καύσωνα, έχουν οδηγήσει τον Δούναβη σε ιστορικά χαμηλές στάθμες σε αρκετά σημεία της διαδρομής του, επηρεάζοντας όχι μόνο τη ναυσιπλοΐα αλλά πλέον και κρίσιμες ενεργειακές υποδομές.
Την εξέλιξη ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της χώρας, Πίτερ Μαγιάρ, επισημαίνοντας ότι η νέα υποχώρηση της στάθμης του ποταμού υποχρέωσε τις αρχές να θέσουν εκτός λειτουργίας και την τελευταία από τις δύο μονάδες που παρέμεναν ενεργές.
«Η παραγωγή του σταθμού θα περιοριστεί στα 240 μεγαβάτ και στη συνέχεια ο σταθμός θα σταματήσει πλήρως τη λειτουργία του για πρώτη φορά εδώ και 44 χρόνια», ανέφερε ο Ούγγρος πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, λίγο πριν από τη διακοπή της τελευταίας μονάδας.
Ο πυρηνικός σταθμός Paks βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα νότια της Βουδαπέστης και αποτελεί τη σημαντικότερη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, καλύπτοντας περίπου το 40% των ετήσιων αναγκών της Ουγγαρίας.
Οι τέσσερις αντιδραστήρες του, οι οποίοι κατασκευάστηκαν με σοβιετική τεχνολογία, χρησιμοποιούν νερό από τον Δούναβη για την ψύξη τους. Η δραματική μείωση της στάθμης του ποταμού, όμως, έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του σταθμού.
Η εταιρεία που διαχειρίζεται το Paks είχε προειδοποιήσει ήδη από την Παρασκευή ότι, εάν η στάθμη του Δούναβη συνέχιζε να υποχωρεί, θα ήταν αναπόφευκτη η πλήρης αναστολή λειτουργίας του σταθμού μέσα στις επόμενες ημέρες. Η κυβέρνηση, μάλιστα, είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο η διακοπή να πραγματοποιηθεί ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο.
Η εξέλιξη αποδίδεται στις ακραίες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην Ευρώπη από την άνοιξη. Η παρατεταμένη ανομβρία, σε συνδυασμό με τα διαδοχικά κύματα καύσωνα, έχουν οδηγήσει τον Δούναβη σε ιστορικά χαμηλές στάθμες σε αρκετά σημεία της διαδρομής του, επηρεάζοντας όχι μόνο τη ναυσιπλοΐα αλλά πλέον και κρίσιμες ενεργειακές υποδομές.
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