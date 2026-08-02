Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με Σαλμάν, συζήτησαν για τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τράμπ Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με Σαλμάν, συζήτησαν για τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή

Ο Τραμπ και ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος συζήτησαν για τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή στη διάρκεια τηλεφωνικής τους επικοινωνίας

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με Σαλμάν, συζήτησαν για τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή
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Ο πρίγκιπας διάδοχος και ντε φάκτο ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, βασικός σύμμαχος των ΗΠΑ, τόνισε την ανάγκη να «δοθεί προτεραιότητα στον διάλογο» στη Μέση Ανατολή, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως μετέδωσε σήμερα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας.

«Ο πρίγκιπας διάδοχος υπογράμμισε την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στον διάλογο για να αποκλιμακωθούν οι εντάσεις καθώς και τη σημασία να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτευχθεί εκεχειρία», ανέφερε το SPA, λίγες ώρες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι αναστέλλει, κατόπιν αιτήματος χωρών της περιοχής, νέα πλήγματα που είχαν προγραμματιστεί εναντίον του Ιράν.
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