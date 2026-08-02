Βίντεο: Αρκούδα γκρίζλι καταβροχθίζει σολομό δίπλα σε τουριστικό σκάφος στην Αλάσκα, άφωνοι οι επιβάτες
ΚΟΣΜΟΣ
Αρκούδα Αλάσκα Σολομός

Βίντεο: Αρκούδα γκρίζλι καταβροχθίζει σολομό δίπλα σε τουριστικό σκάφος στην Αλάσκα, άφωνοι οι επιβάτες

Η θηλυκή αρκούδα πλησίασε ατάραχη το σκάφος, εντόπισε το ψάρι και το άρπαξε λίγα μόλις μέτρα από τους τουρίστες - «Οι πελάτες μου δεν πίστευαν στα μάτια τους», είπε ο οδηγός της εκδρομής

Βίντεο: Αρκούδα γκρίζλι καταβροχθίζει σολομό δίπλα σε τουριστικό σκάφος στην Αλάσκα, άφωνοι οι επιβάτες
16 ΣΧΟΛΙΑ
Μια εντυπωσιακή στιγμή άγριας φύσης εκτυλίχθηκε στην Αλάσκα, όταν μια θηλυκή αρκούδα γκρίζλι πλησίασε ένα τουριστικό αλιευτικό σκάφος και, μπροστά στα έκπληκτα βλέμματα των επιβατών, έπιασε έναν σολομό μόλις λίγα μέτρα από το σκάφος.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από τον οδηγό αλιευτικών εκδρομών Κάρτερ Μπράουν, ο οποίος συνέχισε να κινηματογραφεί με απόλυτη ψυχραιμία, ενώ οι τουρίστες παρακολουθούσαν έκπληκτοι την αρκούδα να εκμεταλλεύεται την ευκαιρία για ένα εύκολο γεύμα.


«Οι πελάτες μου έμειναν με το στόμα ανοιχτό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος, περιγράφοντας την αντίδραση όσων βρίσκονταν στο σκάφος.

Στην Αλάσκα, πάντως, τέτοιες εικόνες δεν θεωρούνται ασυνήθιστες. Την περίοδο που οι σολομοί ανεβαίνουν τα ποτάμια για να γεννήσουν, οι γκρίζλι συγκεντρώνονται στις ίδιες περιοχές για να τραφούν, ενώ συχνά συνυπάρχουν με ψαράδες και τουριστικά σκάφη, υπό αυστηρούς κανόνες ασφαλείας και με σεβασμό στην άγρια ζωή.
16 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης