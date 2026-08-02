Στο Vione Paros, υπό την διαχείρηση της SWOT Hospitality, η φιλοξενία, η γαστρονομία και η θέα στο Αιγαίο συνθέτουν μια πρόταση διαμονής που αποτυπώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του νησιού.
Βίντεο: Αρκούδα γκρίζλι καταβροχθίζει σολομό δίπλα σε τουριστικό σκάφος στην Αλάσκα, άφωνοι οι επιβάτες
Βίντεο: Αρκούδα γκρίζλι καταβροχθίζει σολομό δίπλα σε τουριστικό σκάφος στην Αλάσκα, άφωνοι οι επιβάτες
Η θηλυκή αρκούδα πλησίασε ατάραχη το σκάφος, εντόπισε το ψάρι και το άρπαξε λίγα μόλις μέτρα από τους τουρίστες - «Οι πελάτες μου δεν πίστευαν στα μάτια τους», είπε ο οδηγός της εκδρομής
Μια εντυπωσιακή στιγμή άγριας φύσης εκτυλίχθηκε στην Αλάσκα, όταν μια θηλυκή αρκούδα γκρίζλι πλησίασε ένα τουριστικό αλιευτικό σκάφος και, μπροστά στα έκπληκτα βλέμματα των επιβατών, έπιασε έναν σολομό μόλις λίγα μέτρα από το σκάφος.
Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από τον οδηγό αλιευτικών εκδρομών Κάρτερ Μπράουν, ο οποίος συνέχισε να κινηματογραφεί με απόλυτη ψυχραιμία, ενώ οι τουρίστες παρακολουθούσαν έκπληκτοι την αρκούδα να εκμεταλλεύεται την ευκαιρία για ένα εύκολο γεύμα.
«Οι πελάτες μου έμειναν με το στόμα ανοιχτό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος, περιγράφοντας την αντίδραση όσων βρίσκονταν στο σκάφος.
Στην Αλάσκα, πάντως, τέτοιες εικόνες δεν θεωρούνται ασυνήθιστες. Την περίοδο που οι σολομοί ανεβαίνουν τα ποτάμια για να γεννήσουν, οι γκρίζλι συγκεντρώνονται στις ίδιες περιοχές για να τραφούν, ενώ συχνά συνυπάρχουν με ψαράδες και τουριστικά σκάφη, υπό αυστηρούς κανόνες ασφαλείας και με σεβασμό στην άγρια ζωή.
Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από τον οδηγό αλιευτικών εκδρομών Κάρτερ Μπράουν, ο οποίος συνέχισε να κινηματογραφεί με απόλυτη ψυχραιμία, ενώ οι τουρίστες παρακολουθούσαν έκπληκτοι την αρκούδα να εκμεταλλεύεται την ευκαιρία για ένα εύκολο γεύμα.
🐻 A grizzly bear went fishing right beside an Alaskan charter boat— NEXTA (@nexta_tv) August 1, 2026
The mother bear approached the boat, spotted a salmon in the water and snatched it just a few feet away from stunned tourists.
Fishing guide Carter Brown kept filming as if nothing unusual was happening. “My… https://t.co/YVK12pZSeY pic.twitter.com/R4A65KzOsi
«Οι πελάτες μου έμειναν με το στόμα ανοιχτό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος, περιγράφοντας την αντίδραση όσων βρίσκονταν στο σκάφος.
Στην Αλάσκα, πάντως, τέτοιες εικόνες δεν θεωρούνται ασυνήθιστες. Την περίοδο που οι σολομοί ανεβαίνουν τα ποτάμια για να γεννήσουν, οι γκρίζλι συγκεντρώνονται στις ίδιες περιοχές για να τραφούν, ενώ συχνά συνυπάρχουν με ψαράδες και τουριστικά σκάφη, υπό αυστηρούς κανόνες ασφαλείας και με σεβασμό στην άγρια ζωή.
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