Τρομακτικό βίντεο: Ψαροντουφεκάς και μεγάλος λευκός καρχαρίας ήρθαν σχεδόν πρόσωπο με πρόσωπο στην Καλιφόρνια
ΚΟΣΜΟΣ
Καλιφόρνια Θάλασσα Μεγάλος λευκός καρχαρίας Ψαροντουφεκάς Βίντεο

Τρομακτικό βίντεο: Ψαροντουφεκάς και μεγάλος λευκός καρχαρίας ήρθαν σχεδόν πρόσωπο με πρόσωπο στην Καλιφόρνια

Αρχικά έξω από νερό φαίνεται το ραχιαίο πτερύγιο του καρχαρία να σκίζει το νερό και στη συνέχεια να βυθίζεται, με τις στιγμές που ακολούθησαν να είναι ανεβάζουν την αγωνία στα ύψη

Τρομακτικό βίντεο: Ψαροντουφεκάς και μεγάλος λευκός καρχαρίας ήρθαν σχεδόν πρόσωπο με πρόσωπο στην Καλιφόρνια
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Συκλονιστικές εικόνες κατέγραψε κάμερα σε θαλάσσια περιοχή στην Καλιφόρνια, όταν ψαροντουφεκάς ήρθε σχεδόν πρόσωπο με πρόσωπο με ένα μεγάλο λευκό καρχαρία.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται αρχικά έξω από νερό, το ραχιαίο πτερύγιο του καρχαρία να σκίζει το νερό και στη συνέχεια να βυθίζεται. Τότε, η κάμερα που μπαίνει κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, «συλλαμβάνει» τη στιγμή που ένας ψαροντουφεκάς βλέπει λίγα μέτρα πιο μακριά τον καρχαρία.

Μολονότι, η στιγμή είναι ιδιαίτερα τρομακτική, ο άνδρας με γρήγορες κινήσεις επιστρέφει στο σκάφος από το οποίο βούτηξε προκειμένου να απφευχθούν τα χειρότερα.

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