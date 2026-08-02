Τρομακτικό βίντεο: Ψαροντουφεκάς και μεγάλος λευκός καρχαρίας ήρθαν σχεδόν πρόσωπο με πρόσωπο στην Καλιφόρνια

Αρχικά έξω από νερό φαίνεται το ραχιαίο πτερύγιο του καρχαρία να σκίζει το νερό και στη συνέχεια να βυθίζεται, με τις στιγμές που ακολούθησαν να είναι ανεβάζουν την αγωνία στα ύψη