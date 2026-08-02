Στο Vione Paros, υπό την διαχείρηση της SWOT Hospitality, η φιλοξενία, η γαστρονομία και η θέα στο Αιγαίο συνθέτουν μια πρόταση διαμονής που αποτυπώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του νησιού.
Τρομακτικό βίντεο: Ψαροντουφεκάς και μεγάλος λευκός καρχαρίας ήρθαν σχεδόν πρόσωπο με πρόσωπο στην Καλιφόρνια
Τρομακτικό βίντεο: Ψαροντουφεκάς και μεγάλος λευκός καρχαρίας ήρθαν σχεδόν πρόσωπο με πρόσωπο στην Καλιφόρνια
Αρχικά έξω από νερό φαίνεται το ραχιαίο πτερύγιο του καρχαρία να σκίζει το νερό και στη συνέχεια να βυθίζεται, με τις στιγμές που ακολούθησαν να είναι ανεβάζουν την αγωνία στα ύψη
Συκλονιστικές εικόνες κατέγραψε κάμερα σε θαλάσσια περιοχή στην Καλιφόρνια, όταν ψαροντουφεκάς ήρθε σχεδόν πρόσωπο με πρόσωπο με ένα μεγάλο λευκό καρχαρία.
Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται αρχικά έξω από νερό, το ραχιαίο πτερύγιο του καρχαρία να σκίζει το νερό και στη συνέχεια να βυθίζεται. Τότε, η κάμερα που μπαίνει κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, «συλλαμβάνει» τη στιγμή που ένας ψαροντουφεκάς βλέπει λίγα μέτρα πιο μακριά τον καρχαρία.
Μολονότι, η στιγμή είναι ιδιαίτερα τρομακτική, ο άνδρας με γρήγορες κινήσεις επιστρέφει στο σκάφος από το οποίο βούτηξε προκειμένου να απφευχθούν τα χειρότερα.
Δείτε βίντεο
Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται αρχικά έξω από νερό, το ραχιαίο πτερύγιο του καρχαρία να σκίζει το νερό και στη συνέχεια να βυθίζεται. Τότε, η κάμερα που μπαίνει κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, «συλλαμβάνει» τη στιγμή που ένας ψαροντουφεκάς βλέπει λίγα μέτρα πιο μακριά τον καρχαρία.
Μολονότι, η στιγμή είναι ιδιαίτερα τρομακτική, ο άνδρας με γρήγορες κινήσεις επιστρέφει στο σκάφος από το οποίο βούτηξε προκειμένου να απφευχθούν τα χειρότερα.
Δείτε βίντεο
Divers had a close call with a shark off the coast of San Diego, California, capturing the encounter with an underwater camera. https://t.co/zLvMz6xmQc pic.twitter.com/QqUtLUag73— ABC News (@ABC) August 1, 2026
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