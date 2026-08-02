Επιστήμονες στην Αλαμπάμα ανακάλυψαν το πιο σπάνιο ψάρι: Είναι άχρωμο, δεν έχει μάτια και πήρε το όνομά του από το Stranger Things

Το αλλόκοτο πλάσμα εντοπίστηκε σε ένα και μόνο σπήλαιο στην Αλαμπάμα, έχει διάφανο σώμα μέσα από το οποίο διακρίνεται ο εγκέφαλός του και οι επιστήμονες εκτιμούν ότι ίσως πρόκειται για το πιο σπάνιο ψάρι του πλανήτη