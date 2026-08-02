Ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας στη Νότια Κορέα, στους 42,5 βαθμούς Κελσίου έφτασε ο υδράργυρος
ΚΟΣΜΟΣ
Νότια Κορέα Καύσωνας

Ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας στη Νότια Κορέα, στους 42,5 βαθμούς Κελσίου έφτασε ο υδράργυρος

Το νέο ρεκόρ καταγράφεται ενώ για τους περισσότερους από τους 51 εκατ. κατοίκους έχει εκδοθεί προειδοποίηση για καύσωνα

Ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας στη Νότια Κορέα, στους 42,5 βαθμούς Κελσίου έφτασε ο υδράργυρος
Η Νότια Κορέα κατέγραψε σήμερα την υψηλότερη της θερμοκρασία από τότε που άρχισαν να συγκεντρώνονται τα σχετικά στοιχεία το 1904, καθώς ο υδράργυρος έφτασε τους 42,5 βαθμούς Κελσίου στην Γιανγκσάν στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, όπως ανακοίνωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (KMA).

Η θερμοκρασία στην πόλη, που βρίσκεται κοντά στο λιμάνι Μπουσάν, έφτασε τους 42,5 βαθμούς Κελσίου στις 13:26 (τοπική ώρα, 07:26 ώρα Ελλάδας), όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία στην ιστοσελίδα της. Πρόκειται για την πέμπτη συνεχή ημέρα κατά την οποία στη Γιανγκσάν καταγράφονται θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40° Κελσίου.



Το νέο ρεκόρ καταγράφεται ενώ για τους περισσότερους από τους 51 εκατ. κατοίκους έχει εκδοθεί προειδοποίηση για καύσωνα. Πολλές πόλεις καταγράφουν θερμοκρασίες της τάξης των 30 βαθμών Κελσίου. Περισσότερες από είκοσι περιοχές έχουν τεθεί στο ανώτατο επίπεδο προειδοποίησης για ισχυρή ζέστη.

Ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας στη Νότια Κορέα, στους 42,5 βαθμούς Κελσίου έφτασε ο υδράργυρος
Ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας στη Νότια Κορέα, στους 42,5 βαθμούς Κελσίου έφτασε ο υδράργυρος
Ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας στη Νότια Κορέα, στους 42,5 βαθμούς Κελσίου έφτασε ο υδράργυρος


Σύμφωνα με την ΚΜΑ, ο μέσος ετήσιος αριθμός ημερών με καύσωνα στη χώρα αυξήθηκε από 8 τη δεκαετία του 1970 σε 19 κατά τα πέντε τελευταία έτη. Ημέρα καύσωνα θεωρείται αυτή όπου η μέγιστη θερμοκρασία είναι τουλάχιστον 33 βαθμοί Κελσίου.

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ

Thema Insights

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης