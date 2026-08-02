Στο Vione Paros, υπό την διαχείρηση της SWOT Hospitality, η φιλοξενία, η γαστρονομία και η θέα στο Αιγαίο συνθέτουν μια πρόταση διαμονής που αποτυπώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του νησιού.
Σεισμός τώρα 5,9 Ρίχτερ ανοιχτά της Νέας Ζηλανδίας
Σεισμός τώρα 5,9 Ρίχτερ ανοιχτά της Νέας Ζηλανδίας
Ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 10 χιλιομέτρων, όπως ανέφερε το GFZ
Σεισμός μεγέθους 5,9 βαθμών έπληξε ανοιχτά των ανατολικών ακτών του Βόρειου Νησιού της Νέας Ζηλανδίας την Κυριακή 2/8, σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).
Ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 10 χιλιομέτρων, όπως ανέφερε το GFZ.
Ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 10 χιλιομέτρων, όπως ανέφερε το GFZ.
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