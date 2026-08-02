Στους 72 οι νεκροί μετανάστες στη Θέουτα
ΚΟΣΜΟΣ
Νεκροί Μετανάστες Θέουτα Μαρόκο

Στους 72 οι νεκροί μετανάστες στη Θέουτα

Περισσότεροι από 50.000  μετανάστες πέρασαν στη Θέουτα από το έδαφος και τη θάλασσα ενώ περισσότεροι από 48.000 επέστρεψαν στο Μαρόκο

Στους 72 οι νεκροί μετανάστες στη Θέουτα
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Τουλάχιστον 72 είναι σήμερα οι νεκροί από τα τραγικά γεγονότα της Πέμπτης στον ισπανικό θύλακα Θέουτα από το Μαρόκο, καθώς πέντε πτώματα εντοπίστηκαν κατά μήκος της ακτής της Θέουτα, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι πέρασαν στη Θέουτα από το έδαφος και τη θάλασσα σε μία πρωτόγνωρη κλιμάκωση μαζικής έλευσης μεταναστών που άρχισε την Πέμπτη, σε ένα από τα δύο χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική, προκαλώντας συναγερμό στις Βρυξέλλες.



Περισσότεροι από 48.000 μετανάστες επέστρεψαν στο Μαρόκο μέσα σε 48 ώρες, ενώ η επιστροφή τους συνεχίστηκε και μέσα στο Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές.
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