Εξετάζονται μέχρι και η συνδρομή της Frontex για να αντιμετωπιστούν οι καθυστερήσεις στα αεροδρόμια λόγω του νέου συστήματος ελέγχου συνόρων
Εξετάζονται μέχρι και η συνδρομή της Frontex για να αντιμετωπιστούν οι καθυστερήσεις στα αεροδρόμια λόγω του νέου συστήματος ελέγχου συνόρων
Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, δήλωσε σήμερα πως για το θέμα θα συγκληθεί αύριο σύσκεψη με την αεροπορική βιομηχανία, καθώς ενόψει καλοκαιριού το πρόβλημα εντείνεται
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι υπάρχουν ακόμη σοβαρά προβλήματα με το νέο αυτοματοποιημένο σύστημα συνοριακών ελέγχων (EES), το οποίο έχει προκαλέσει μεγάλες ουρές σε αεροδρόμια όπως στις Βρυξέλλες, με τις καθυστερήσεις σε ώρες αιχμής να φτάνουν έως και 5 ώρες, λόγω αδυναμίας των συνοριακών υπηρεσιών να επεξεργαστούν γρήγορα τους ταξιδιώτες.
Το σύστημα EES (Entry/Exit System) είναι το νέο ψηφιακό σύστημα της ΕΕ για τον έλεγχο συνόρων. Καταγράφει τους μη Ευρωπαίους ταξιδιώτες όταν μπαίνουν και βγαίνουν από τον χώρο Σένγκεν, αντικαθιστώντας τη χειροκίνητη σφραγίδα στο διαβατήριο. Συλλέγει και αποθηκεύει στοιχεία όπως τα προσωπικά δεδομένα, τα στοιχεία ταξιδιού και βιομετρικά δεδομένα.
Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Μάρκους Λάμερτ, δήλωσε σήμερα πως για το θέμα θα συγκληθεί αύριο σύσκεψη με την αεροπορική βιομηχανία, καθώς ενόψει καλοκαιριού το πρόβλημα εντείνεται. Ο ίδιος δήλωσε ότι «έχουμε έναν τεράστιο αριθμό ταξιδιωτών και καταγραφών, πάνω από 2 εκατ. την εβδομάδα». Η Επιτροπή υποστηρίζει συνεχώς τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και η υποστήριξή της θα συνεχιστεί πλήρως.
Ο ίδιος δήλωσε ότι πολλές από τις δυσκολίες που παρατηρούνται σε ορισμένα αεροδρόμια δεν σχετίζονται με το ίδιο το σύστημα, «αλλά με δομικές προκλήσεις που υπήρχαν και πριν» και εξήγησε ότι αφορούν υποδομές και τεχνική ικανότητα.
Για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση, όπως τόνισε, θα υπάρξει και συνδρομή της Frontex, με προσωπικό στα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια, αλλά και για να βοηθήσει στην εφαρμογή της νέας εφαρμογής προ-εγγραφής που έχει αναπτυχθεί για όλα τα κράτη μέλη και ουσιαστικά διευκολύνει τη διαδικασία.
Το σύστημα EES (Entry/Exit System) είναι το νέο ψηφιακό σύστημα της ΕΕ για τον έλεγχο συνόρων. Καταγράφει τους μη Ευρωπαίους ταξιδιώτες όταν μπαίνουν και βγαίνουν από τον χώρο Σένγκεν, αντικαθιστώντας τη χειροκίνητη σφραγίδα στο διαβατήριο. Συλλέγει και αποθηκεύει στοιχεία όπως τα προσωπικά δεδομένα, τα στοιχεία ταξιδιού και βιομετρικά δεδομένα.
Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Μάρκους Λάμερτ, δήλωσε σήμερα πως για το θέμα θα συγκληθεί αύριο σύσκεψη με την αεροπορική βιομηχανία, καθώς ενόψει καλοκαιριού το πρόβλημα εντείνεται. Ο ίδιος δήλωσε ότι «έχουμε έναν τεράστιο αριθμό ταξιδιωτών και καταγραφών, πάνω από 2 εκατ. την εβδομάδα». Η Επιτροπή υποστηρίζει συνεχώς τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και η υποστήριξή της θα συνεχιστεί πλήρως.
New EU biometric border checks are being blamed for growing queues and missed connections at major European hubs ahead of the peak summer holidays.https://t.co/UtQPF0Cnfj— The Traveler (@thetraveler_org) July 6, 2026
Ο ίδιος δήλωσε ότι πολλές από τις δυσκολίες που παρατηρούνται σε ορισμένα αεροδρόμια δεν σχετίζονται με το ίδιο το σύστημα, «αλλά με δομικές προκλήσεις που υπήρχαν και πριν» και εξήγησε ότι αφορούν υποδομές και τεχνική ικανότητα.
Για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση, όπως τόνισε, θα υπάρξει και συνδρομή της Frontex, με προσωπικό στα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια, αλλά και για να βοηθήσει στην εφαρμογή της νέας εφαρμογής προ-εγγραφής που έχει αναπτυχθεί για όλα τα κράτη μέλη και ουσιαστικά διευκολύνει τη διαδικασία.
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