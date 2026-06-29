Tο Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή Τραμπ και θα πληρώσει 5 εκατ. δολάρια στη Τζιν Κάρολ για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης

Η Κάρολ, που σήμερα είναι 82 ετών, αποκάλυψε την ιστορία σε ένα βιβλίο της, το οποίο εκδόθηκε το 2019 - Ο Τραμπ αντέδρασε αποκαλώντας την «τρελή» και μίλησε για «στημένη υπόθεση», ενώ σχολίασε ότι η Κάρολ «δεν είναι ο τύπος του»