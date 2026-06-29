Tο Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή Τραμπ και θα πληρώσει 5 εκατ. δολάρια στη Τζιν Κάρολ για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης
Tο Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή Τραμπ και θα πληρώσει 5 εκατ. δολάρια στη Τζιν Κάρολ για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης
Η Κάρολ, που σήμερα είναι 82 ετών, αποκάλυψε την ιστορία σε ένα βιβλίο της, το οποίο εκδόθηκε το 2019 - Ο Τραμπ αντέδρασε αποκαλώντας την «τρελή» και μίλησε για «στημένη υπόθεση», ενώ σχολίασε ότι η Κάρολ «δεν είναι ο τύπος του»
Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αρνήθηκε σήμερα να εξετάσει την προσφυγή που είχε καταθέσει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά της καταδίκης του από τα αστικά δικαστήρια σε καταβολή αποζημίωσης 5 εκατομμυρίων δολαρίων στη συγγραφέα Ε. Τζιν Κάρολ, η οποία τον κατηγορούσε ότι την κακοποίησε σεξουαλικά και την δυσφήμισε όταν εκείνη αποκάλυψε την υπόθεση.
Οι δικαστές δεν εξήγησαν τους λόγους που αρνήθηκαν να εξετάσουν την υπόθεση.
Στις 9 Μαΐου 2023, το ομοσπονδιακό, αστικό δικαστήριο του Μανχάταν έκρινε ότι ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ «επιτέθηκε σεξουαλικά» στην πρώην αρθρογράφο γυναικείου περιοδικού, στα δοκιμαστήρια ενός πολυκαταστήματος της Νέας Υόρκης, το 1996.
Η Κάρολ, που σήμερα είναι 82 ετών, αποκάλυψε την ιστορία σε ένα βιβλίο της, το οποίο εκδόθηκε το 2019. Ο Τραμπ αντέδρασε αποκαλώντας την «τρελή» και μίλησε για «στημένη υπόθεση», ενώ σχολίασε ότι η Κάρολ «δεν είναι ο τύπος του».
Το δικαστήριο τον καταδίκασε να καταβάλει αποζημίωση 2 εκατομμυρίων δολαρίων για σεξουαλική επίθεση και 3 εκατομμυρίων για τα δυσφημιστικά σχόλια που έκανε το 2022. Τον Δεκέμβριο του 2024, το Εφετείο επικύρωσε την καταδίκη του.
Σε σημερινή ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ χαρακτήρισε «απροσδόκητη» την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου και υποσχέθηκε ότι «θα συνεχίσει τη μάχη» του στον «δικαστικό πόλεμο» που διεξάγεται εναντίον του.
Η δικηγόρος της Ε.Τζιν Κάρολ, η Ρομπέρτα Κάπλαν, απάντησε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε, «μια και καλή, την ομόφωνη απόφαση των ενόρκων, σύμφωνα με τους οποίους ο πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ επιτέθηκε σεξουαλικά και δυσφήμισε», την πελάτισσά της. «Η σημερινή απόφαση βάζει τέλος στην επιδίωξή του να αποφύγει την ευθύνη των πράξεών του», πρόσθεσε.
Άλλο αστικό δικαστήριο, η απόφαση του οποίου επίσης επικυρώθηκε από Εφετείο, καταδίκασε τον Τραμπ να πληρώσει 83,3 εκατομμύρια δολάρια στην Κάρολ για δυσφήμιση.
Οι εισαγγελείς του υπουργείου Δικαιοσύνης της κυβέρνησης Τραμπ ξεκίνησαν τον Μάιο έρευνα σε βάρος της Κάρολ για να εξακριβώσουν εάν είπε ψέματα στις ένορκες καταθέσεις της, όπως ανέφεραν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.
Οι δικαστές δεν εξήγησαν τους λόγους που αρνήθηκαν να εξετάσουν την υπόθεση.
Στις 9 Μαΐου 2023, το ομοσπονδιακό, αστικό δικαστήριο του Μανχάταν έκρινε ότι ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ «επιτέθηκε σεξουαλικά» στην πρώην αρθρογράφο γυναικείου περιοδικού, στα δοκιμαστήρια ενός πολυκαταστήματος της Νέας Υόρκης, το 1996.
Η Κάρολ, που σήμερα είναι 82 ετών, αποκάλυψε την ιστορία σε ένα βιβλίο της, το οποίο εκδόθηκε το 2019. Ο Τραμπ αντέδρασε αποκαλώντας την «τρελή» και μίλησε για «στημένη υπόθεση», ενώ σχολίασε ότι η Κάρολ «δεν είναι ο τύπος του».
Το δικαστήριο τον καταδίκασε να καταβάλει αποζημίωση 2 εκατομμυρίων δολαρίων για σεξουαλική επίθεση και 3 εκατομμυρίων για τα δυσφημιστικά σχόλια που έκανε το 2022. Τον Δεκέμβριο του 2024, το Εφετείο επικύρωσε την καταδίκη του.
Σε σημερινή ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ χαρακτήρισε «απροσδόκητη» την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου και υποσχέθηκε ότι «θα συνεχίσει τη μάχη» του στον «δικαστικό πόλεμο» που διεξάγεται εναντίον του.
Η δικηγόρος της Ε.Τζιν Κάρολ, η Ρομπέρτα Κάπλαν, απάντησε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε, «μια και καλή, την ομόφωνη απόφαση των ενόρκων, σύμφωνα με τους οποίους ο πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ επιτέθηκε σεξουαλικά και δυσφήμισε», την πελάτισσά της. «Η σημερινή απόφαση βάζει τέλος στην επιδίωξή του να αποφύγει την ευθύνη των πράξεών του», πρόσθεσε.
Άλλο αστικό δικαστήριο, η απόφαση του οποίου επίσης επικυρώθηκε από Εφετείο, καταδίκασε τον Τραμπ να πληρώσει 83,3 εκατομμύρια δολάρια στην Κάρολ για δυσφήμιση.
Οι εισαγγελείς του υπουργείου Δικαιοσύνης της κυβέρνησης Τραμπ ξεκίνησαν τον Μάιο έρευνα σε βάρος της Κάρολ για να εξακριβώσουν εάν είπε ψέματα στις ένορκες καταθέσεις της, όπως ανέφεραν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.
Σύμφωνα με το CNN, οι εισαγγελείς βασίζονται σε μια δήλωσή της ότι δεν έλαβε οικονομική βοήθεια από εξωτερικές πηγές. Στη συνέχεια ωστόσο φάνηκε ότι ο δισεκατομμυριούχος Ριντ Χόφμαν είχε αναλάβει να πληρώσει ένα μέρος των δικαστικών εξόδων της.
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