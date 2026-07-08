Ο Νετανιάχου υποβαθμίζει την ακύρωση της επίσκεψης Χέγκσεθ στο Ισραήλ: Γιατί να με απογοητεύει; Ίσως σημαίνει κάτι άλλο
Ο Νετανιάχου υποβαθμίζει την ακύρωση της επίσκεψης Χέγκσεθ στο Ισραήλ: Γιατί να με απογοητεύει; Ίσως σημαίνει κάτι άλλο
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δεν διευκρίνισε ποιος ήταν ο σκοπός της επίσκεψης ούτε τον λόγο της ακύρωσής της
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, επιβεβαίωσε ότι ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ακύρωσε την προγραμματισμένη επίσκεψή του στο Ισραήλ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να μην είναι αρνητική για τη χώρα του, την ώρα που αυξάνεται ξανά η ένταση ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη.
Σε συνέντευξή του σε podcast του Ισραηλινού δημοσιογράφου και πρώην δεξιού βουλευτή Σάρον Γκαλ, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι ο Χέγκσεθ «κλήθηκε να επιστρέψει» στον Λευκό Οίκο από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, πριν πραγματοποιήσει το ταξίδι του στο Ισραήλ για συνάντηση μαζί του.
Ωστόσο, σύμφωνα με τους Times of Israel, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας βρισκόταν ακόμη το απόγευμα της Τετάρτης στην Τουρκία μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ και δεν είχε αναχωρήσει νωρίτερα για την Ουάσινγκτον.
Η ακύρωση του ταξιδιού έγινε σε μια περίοδο αναζωπύρωσης της αντιπαράθεσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά και εν μέσω ισραηλινών ανησυχιών για το ενδεχόμενο πώλησης αμερικανικών μαχητικών F-35 στην Τουρκία.
Ο Νετανιάχου δεν διευκρίνισε ποιος ήταν ο σκοπός της επίσκεψης ούτε τον λόγο της ακύρωσής της, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι δεν την αντιμετώπισε ως αρνητική εξέλιξη: «Γιατί πιστεύεις ότι με απογοητεύει; Ίσως σημαίνει κάτι άλλο;» απάντησε όταν ρωτήθηκε αν απογοητεύτηκε από την ακύρωση.
Όταν του ζητήθηκε να εξηγήσει τι εννοεί, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες, λέγοντας μόνο ότι «υπάρχουν μερικές πιθανότητες».
Η νέα κλιμάκωση με το Ιράν θεωρείται πιθανό ότι αντιμετωπίζεται θετικά από το Ισραήλ, το οποίο παρακολουθούσε με επιφυλακτικότητα τις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν και επιδιώκει περαιτέρω αποδυνάμωση της στρατιωτικής ισχύος και του καθεστώτος της Τεχεράνης.
Σε συνέντευξή του σε podcast του Ισραηλινού δημοσιογράφου και πρώην δεξιού βουλευτή Σάρον Γκαλ, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι ο Χέγκσεθ «κλήθηκε να επιστρέψει» στον Λευκό Οίκο από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, πριν πραγματοποιήσει το ταξίδι του στο Ισραήλ για συνάντηση μαζί του.
Ωστόσο, σύμφωνα με τους Times of Israel, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας βρισκόταν ακόμη το απόγευμα της Τετάρτης στην Τουρκία μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ και δεν είχε αναχωρήσει νωρίτερα για την Ουάσινγκτον.
Η ακύρωση του ταξιδιού έγινε σε μια περίοδο αναζωπύρωσης της αντιπαράθεσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά και εν μέσω ισραηλινών ανησυχιών για το ενδεχόμενο πώλησης αμερικανικών μαχητικών F-35 στην Τουρκία.
Ο Νετανιάχου δεν διευκρίνισε ποιος ήταν ο σκοπός της επίσκεψης ούτε τον λόγο της ακύρωσής της, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι δεν την αντιμετώπισε ως αρνητική εξέλιξη: «Γιατί πιστεύεις ότι με απογοητεύει; Ίσως σημαίνει κάτι άλλο;» απάντησε όταν ρωτήθηκε αν απογοητεύτηκε από την ακύρωση.
Όταν του ζητήθηκε να εξηγήσει τι εννοεί, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες, λέγοντας μόνο ότι «υπάρχουν μερικές πιθανότητες».
Η νέα κλιμάκωση με το Ιράν θεωρείται πιθανό ότι αντιμετωπίζεται θετικά από το Ισραήλ, το οποίο παρακολουθούσε με επιφυλακτικότητα τις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν και επιδιώκει περαιτέρω αποδυνάμωση της στρατιωτικής ισχύος και του καθεστώτος της Τεχεράνης.
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