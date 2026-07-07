Η χήρα του Τσάρλι Κερκ βρέθηκε για πρώτη φορά απέναντι στον δολοφόνο του στο δικαστήριο
ΚΟΣΜΟΣ
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Η χήρα του Τσάρλι Κερκ βρέθηκε για πρώτη φορά απέναντι στον δολοφόνο του στο δικαστήριο

Η Έρικα Κερκ αντίκρισε για πρώτη φορά μέσα στη δικαστική αίθουσα τον 23χρονο Τάιλερ Ρόμπινσον, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του συζύγου της, συντηρητικού ακτιβιστή και συμμάχου του Ντόναλντ Τραμπ

Η χήρα του Τσάρλι Κερκ βρέθηκε για πρώτη φορά απέναντι στον δολοφόνο του στο δικαστήριο
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Η πρώτη μεγάλη δικαστική διαδικασία για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ ξεκίνησε στη Γιούτα, με την οικογένεια του 31χρονου συντηρητικού σχολιαστή να έρχεται για πρώτη φορά πρόσωπο με πρόσωπο με τον άνθρωπο που κατηγορείται ότι του αφαίρεσε τη ζωή.

Ο 23χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη πενθήμερη προκαταρκτική ακρόαση που θα κρίνει αν υπάρχουν επαρκή στοιχεία ώστε η υπόθεση να οδηγηθεί σε δίκη.

Ο Κερκ, ιδρυτής της νεανικής συντηρητικής οργάνωσης Turning Point USA και στενός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, δολοφονήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2025 ενώ μιλούσε σε εκδήλωση στην πανεπιστημιούπολη του Utah Valley University στο Όρεμ της Γιούτα.



Ο Ρόμπινσον, ο οποίος παραδόθηκε στις αρχές μία ημέρα μετά τον πυροβολισμό, αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία με πρόθεση, παράνομη χρήση πυροβόλου όπλου, παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης και επηρεασμό μάρτυρα.

Οι εισαγγελείς επιχειρούν να πείσουν τον δικαστή ότι υπάρχουν αρκετά αποδεικτικά στοιχεία για να ξεκινήσει κανονική δίκη, στην οποία έχουν ξεκαθαρίσει ότι θα ζητήσουν την επιβολή της θανατικής ποινής. Ο 23χρονος δεν έχει δηλώσει ακόμη αν αποδέχεται ή αρνείται τις κατηγορίες.

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Η παρουσία της οικογένειας Κερκ στο δικαστήριο


Στην αίθουσα βρέθηκαν για πρώτη φορά η χήρα του Κερκ, Έρικα, οι γονείς του, καθώς και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, γιος του Αμερικανού προέδρου και φίλος του θύματος.

Η οικογένεια ανέφερε σε ανακοίνωσή της πριν από τη διαδικασία ότι κάθε δικαστική διαδικασία αποτελεί «μια οδυνηρή υπενθύμιση» της απώλειας.

«Ο Τσάρλι ήταν ένας αγαπημένος σύζυγος, γιος, αδελφός, φίλος και πατέρας. Κάθε δικαστική διαδικασία μας θυμίζει τον θάνατό του και την απώλεια που άλλαξε για πάντα τις ζωές μας και τις ζωές των παιδιών του», ανέφεραν.

Η Έρικα Κερκ εμφανίστηκε συγκινημένη και αποχώρησε λίγο μετά την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας. Στο παρελθόν είχε δηλώσει δημόσια ότι συγχωρεί τον άνθρωπο που κατηγορείται για τη δολοφονία του συζύγου της. «Ο σύζυγός μου ήθελε να σώσει νέους άνδρες, όπως εκείνον που του πήρε τη ζωή. Τον συγχωρώ, γιατί αυτό έκανε ο Χριστός. Αυτό θα έκανε και ο Τσάρλι», είχε πει στο μνημόσυνό του.

Η χήρα του Τσάρλι Κερκ βρέθηκε για πρώτη φορά απέναντι στον δολοφόνο του στο δικαστήριο


Το «σημείο του ελεύθερου σκοπευτή» στην ταράτσα


Η ακροαματική διαδικασία, που αναμένεται να διαρκέσει έως την Παρασκευή, αποτελεί μέχρι σήμερα την πιο αναλυτική παρουσίαση των στοιχείων της υπόθεσης.

Πρώτος κατέθεσε ο πρώην αστυνομικός του Utah Valley University, Κρίστοφερ Μπάγκλεϊ, ο οποίος περιέγραψε τι εντόπισε στην ταράτσα κτιρίου με απευθείας οπτική επαφή προς το σημείο όπου μιλούσε ο Κερκ όταν δέχθηκε τον πυροβολισμό.

Όπως είπε, παρατήρησε ίχνη στο χαλίκι που τον έκαναν να πιστέψει ότι οι αρχικές πληροφορίες πως ο δράστης είχε ήδη συλληφθεί μπορεί να ήταν λανθασμένες.

Ο ίδιος χαρακτήρισε το σημείο «θέση ελεύθερου σκοπευτή», εξηγώντας ότι υπήρχαν σημάδια που έμοιαζαν να έχουν δημιουργηθεί από αγκώνες και γόνατα ανθρώπου ξαπλωμένου σε στάση βολής, καθώς και σημείο όπου πιθανόν είχε τοποθετηθεί όπλο.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Ρόμπινσον φέρεται να είχε αφήσει σημείωμα στον συγκάτοικό του και σύντροφό του, στο οποίο ανέφερε ότι είχε «την ευκαιρία να βγάλει από τη μέση τον Τσάρλι Κερκ» και θα την αξιοποιούσε.

Οι συνήγοροι του 23χρονου δεν έχουν τοποθετηθεί σχετικά με την ενοχή ή την αθωότητά του, ωστόσο έχουν ζητήσει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο επιβολής της θανατικής ποινής.

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