Παράλογο που η παραγωγή συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας δεν μπορεί να καλύψει τη ζήτηση, λέει ο Ζελένσκι

Αν η Ουκρανία είχε την άδεια για την κατασκευή Patriot, η παραγωγή θα επαρκούσε και για τους εταίρους της, δήλωσε ο Ουκρανός ηγέτης