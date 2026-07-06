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Παράλογο που η παραγωγή συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας δεν μπορεί να καλύψει τη ζήτηση, λέει ο Ζελένσκι
Παράλογο που η παραγωγή συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας δεν μπορεί να καλύψει τη ζήτηση, λέει ο Ζελένσκι
Αν η Ουκρανία είχε την άδεια για την κατασκευή Patriot, η παραγωγή θα επαρκούσε και για τους εταίρους της, δήλωσε ο Ουκρανός ηγέτης
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε τη λύπη του για την έλλειψη οπλικών συστημάτων ζωτικής σημασίας για την άμυνα της Ουκρανίας απέναντι στους ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους.
Υπογράμμισε ακόμη ότι είναι «παράλογο» που η παραγωγή δεν μπορεί να καλύψει τη ζήτηση ώστε να σωθούν ανθρώπινες ζωές.
«Είναι απλώς παράλογο που, στον σύγχρονο κόσμο, η παραγωγή δεν έχει αυξηθεί ακόμη στα επίπεδα που απαιτούνται για την προστασία ανθρώπων από την τρομοκρατία των βαλλιστικών πυραύλων», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα.
Ο Ζελένσκι ανέφερε πως η Ουκρανία έχει την τεχνογνωσία για την παραγωγή τέτοιων οπλικών συστημάτων, σημειώνοντας πως εφόσον εξασφάλιζε άδεια από τις ΗΠΑ για να κατασκευάσει συστήματα Patriot, «η παραγωγή θα επαρκούσε όχι μόνο για την άμυνα της Ουκρανίας αλλά και για τη βοήθεια εταίρων που τα έχουν ανάγκη».
Υπογράμμισε ακόμη ότι είναι «παράλογο» που η παραγωγή δεν μπορεί να καλύψει τη ζήτηση ώστε να σωθούν ανθρώπινες ζωές.
«Είναι απλώς παράλογο που, στον σύγχρονο κόσμο, η παραγωγή δεν έχει αυξηθεί ακόμη στα επίπεδα που απαιτούνται για την προστασία ανθρώπων από την τρομοκρατία των βαλλιστικών πυραύλων», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα.
Ο Ζελένσκι ανέφερε πως η Ουκρανία έχει την τεχνογνωσία για την παραγωγή τέτοιων οπλικών συστημάτων, σημειώνοντας πως εφόσον εξασφάλιζε άδεια από τις ΗΠΑ για να κατασκευάσει συστήματα Patriot, «η παραγωγή θα επαρκούσε όχι μόνο για την άμυνα της Ουκρανίας αλλά και για τη βοήθεια εταίρων που τα έχουν ανάγκη».
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