Ανασφάλειες στο Κρεμλίνο: Ο Πούτιν ενισχύει ξανά την φρουρά του για τέταρτη φορά από την εισβολή στην Ουκρανία

Η κεντρική διοίκηση της FSO που πριν τον πόλεμο είχε να ενισχυθεί από το 2010, προχώρησε σε τέσσερις αυξήσεις προσωπικού από το 2022 μέχρι σήμερα - Αριθμεί, πλέον, 812 άτομα και είναι επιφορτισμένη με την προστασία του Ρώσου προέδρου και υψηλόβαθμων κυβερνητικών αξιωματούχων

FSO), της υπηρεσίας, δηλαδή, που είναι επιφορτισμένη με την ασφάλεια τη δική του, αλλά και της ανώτατης πολιτικής ηγεσίας της χώρας, προχώρησε ο 2022, όταν δηλαδή διέταξε την εισβολή στην Ουκρανία. Η κίνηση αυτή φανερώνει τις ανησυχίες που έχουν προκαλέσει στο Κρεμλίνο οι συχνές ουκρανικές επιχειρήσεις με drones, τα οποία, μάλιστα, έχουν καταφέρει να φτάσουν σε καίρια σημεία της Μόσχας και της Αγίας Πετρούπολης.



Με νέο προεδρικό διάταγμα, το οποίο τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου, ο ανώτατος αριθμός στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού της κεντρικής διοίκησης της FSO αυξάνεται από 785 σε 812 άτομα, σύμφωνα με το ανεξάρτητο ρωσικό μέσο Verstka, που επικαλείται το σχέδιο του διατάγματος όπως δημοσιεύθηκε στην επίσημη πύλη νομικών πράξεων της Ρωσίας.







Τι είναι η FSO Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας αποτελεί μία από τις πλέον ισχυρές υπηρεσίες ασφαλείας της Ρωσίας. Είναι υπεύθυνη για την προστασία του προέδρου, της οικογένειάς του, του πρωθυπουργού, καθώς και κορυφαίων κρατικών αξιωματούχων.



Παράλληλα, έχει την ευθύνη για τη φύλαξη του Κρεμλίνου, της Κρατικής Δούμας και δεκάδων προεδρικών κατοικιών υψηλής ασφαλείας.



Spetssvyaz) διαχειρίζεται το λεγόμενο «πυρηνικό βαλιτσάκι» του Ρώσου προέδρου, ενώ η άμεση φυσική προστασία του Βλαντίμιρ Πούτιν παρέχεται από την Προεδρική Υπηρεσία Ασφαλείας, που υπάγεται επίσης στη FSO.



Παρότι η κεντρική διοίκηση αριθμεί πλέον 812 στελέχη, εκτιμάται ότι η συνολική δύναμη της FSO ανέρχεται σε δεκάδες χιλιάδες αξιωματικούς και στρατιωτικούς.



Αυξήσεις μετά την εισβολή Η πρώτη απόφαση για τον καθορισμό του αριθμού του προσωπικού της κεντρικής διοίκησης της FSO είχε εκδοθεί το 2004, όταν το ανώτατο όριο είχε οριστεί στα 600 άτομα.



Κλείσιμο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αυξήθηκε στα 725 και παρέμεινε αμετάβλητο για σχεδόν 13 χρόνια.



Στο τέλος του 2022, λίγους μήνες μετά την εισβολή στην Ουκρανία, ο Πούτιν αύξησε τον αριθμό στα 760 άτομα και στη συνέχεια ακολούθησαν ακόμη τρεις αυξήσεις, με αποτέλεσμα το προσωπικό της κεντρικής διοίκησης να φτάσει πλέον τα 812 στελέχη.



Συνολικά, από την έναρξη του πολέμου, η δύναμη της κεντρικής διοίκησης έχει αυξηθεί κατά περίπου 12%.



Το Verstka επισημαίνει ότι είναι η πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του πολέμου που η ενίσχυση πραγματοποιείται στα μέσα του έτους και όχι στην αρχή ή στο τέλος του.



Στην ενίσχυση της κεντρικής διοίκησης της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας (), της υπηρεσίας, δηλαδή, που είναι επιφορτισμένη με την ασφάλεια τη δική του, αλλά και της ανώτατης πολιτικής ηγεσίας της χώρας, προχώρησε ο Βλαντίμιρ Πούτιν για τέταρτη φορά από τον Φεβρουάριο του, όταν δηλαδή διέταξε την εισβολή στην Ουκρανία. Η κίνηση αυτή φανερώνει τις ανησυχίες που έχουν προκαλέσει στοοι συχνές ουκρανικές επιχειρήσεις με drones, τα οποία, μάλιστα, έχουν καταφέρει να φτάσουν σε καίρια σημεία της Μόσχας και της Αγίας Πετρούπολης.Με νέο προεδρικό διάταγμα, το οποίο τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου, ο ανώτατος αριθμός στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού της κεντρικής διοίκησης της FSO αυξάνεται, σύμφωνα με το ανεξάρτητο ρωσικό μέσο, που επικαλείται το σχέδιο του διατάγματος όπως δημοσιεύθηκε στην επίσημη πύλη νομικών πράξεων της Ρωσίας.Πρόκειται για την τέταρτη αύξηση του προσωπικού της υπηρεσίας από το 2022, όταν η Μόσχα εξαπέλυσε την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία. Πριν από τον πόλεμο, η κεντρική διοίκηση της FSO δεν είχε ενισχυθεί από το 2010.Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας αποτελεί μία από τις πλέον ισχυρές υπηρεσίες ασφαλείας της Ρωσίας. Είναι υπεύθυνη για την προστασία του προέδρου, της οικογένειάς του, του πρωθυπουργού, καθώς και κορυφαίων κρατικών αξιωματούχων.Παράλληλα, έχει την ευθύνη για τη φύλαξη του Κρεμλίνου, της Κρατικής Δούμας και δεκάδων προεδρικών κατοικιών υψηλής ασφαλείας.Η υπηρεσία διαθέτει εξειδικευμένες μονάδες. Η Υπηρεσία Ειδικών Επικοινωνιών () διαχειρίζεται το λεγόμενοτου Ρώσου προέδρου, ενώ η άμεση φυσική προστασία τουπαρέχεται από την Προεδρική Υπηρεσία Ασφαλείας, που υπάγεται επίσης στη FSO.Παρότι η κεντρική διοίκηση αριθμεί πλέον, εκτιμάται ότι η συνολική δύναμη της FSO ανέρχεται σε δεκάδες χιλιάδες αξιωματικούς και στρατιωτικούς.Η πρώτη απόφαση για τον καθορισμό του αριθμού του προσωπικού της κεντρικής διοίκησης της FSO είχε εκδοθεί το 2004, όταν το ανώτατο όριο είχε οριστεί σταΤο 2010, επί προεδρίας, αυξήθηκε στακαι παρέμεινε αμετάβλητο για σχεδόν 13 χρόνια.Στο τέλος του 2022, λίγους μήνες μετά την εισβολή στην Ουκρανία, ο Πούτιν αύξησε τον αριθμό σταάτομα και στη συνέχεια ακολούθησαν ακόμη τρεις αυξήσεις, με αποτέλεσμα το προσωπικό της κεντρικής διοίκησης να φτάσει πλέον ταστελέχη.Συνολικά, από την έναρξη του πολέμου, η δύναμη της κεντρικής διοίκησης έχει αυξηθεί κατά περίπου 12%.Το Verstka επισημαίνει ότι είναι η πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του πολέμου που η ενίσχυση πραγματοποιείται στα μέσα του έτους και όχι στην αρχή ή στο τέλος του.

Ανησυχίες για την ασφάλεια του Πούτιν Η νέα αύξηση του προσωπικού ακολουθεί σειρά δημοσιεύματα ρωσικών και δυτικών μέσων ενημέρωσης, που κάνουν λόγο για αυξημένες ανησυχίες του Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με την προσωπική του ασφάλεια.



Τον Μάιο, ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών εκτίμησαν ότι ο Ρώσος πρόεδρος φοβάται ενδεχόμενη απόπειρα δολοφονίας ή ακόμη και πραξικόπημα, γεγονός που οδήγησε στη σημαντική ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας γύρω του.



Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, οι εργαζόμενοι που έρχονται σε επαφή μαζί του δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα, ενώ πριν από κάθε συνάντηση υποχρεώνονται να φορούν προστατευτικές μάσκες και να αφαιρούν ακόμη και τα ρολόγια χειρός τους.



Παράλληλα, η FSO φέρεται να έχει περιορίσει σημαντικά τις μετακινήσεις του Πούτιν, ο οποίος περνά πλέον περισσότερο χρόνο σε αυστηρά φυλασσόμενες εγκαταστάσεις.



Όταν ταξιδεύει στο εξωτερικό, τα μέτρα ασφαλείας είναι ιδιαίτερα αυξημένα. Κατά την επίσκεψή του στο Καζακστάν τον Μάιο, η αυτοκινητοπομπή του συνοδευόταν, σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, από θωρακισμένο όχημα, ελικόπτερο και ειδικό όχημα ηλεκτρονικού πολέμου, σχεδιασμένο να παρεμβάλλει ή να εξουδετερώνει πιθανές απειλές.