Έκθεση - σοκ για τον πόλεμο στην Ουκρανία: Πάνω από 2 εκατ. συνολικά στρατιώτες έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί από την έναρξη του πολέμου

Νέα έκθεση που δημοσιεύουν οι New York Times αναφέρει ότι τις μεγαλύτερες απώλειες έχει η ρωσική πλευρά με 1,4 εκατ. νεκρούς και τραυματίες, ενώ οι νεκροί της Ουκρανίας υπολογίζονται σε 150.000





Η έκθεση, που δημοσιεύθηκε σήμερα, αναφέρει ότι η Ρωσία έχει υποστεί τις μεγαλύτερες απώλειες, με περίπου 1,4 εκατομμύρια νεκρούς και τραυματίες. Από αυτούς, οι περίπου 450.000 εκτιμάται ότι έχουν χάσει τη ζωή τους, αριθμός που ξεπερνά κατά τέσσερις φορές το σύνολο των Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε όλες τις πολεμικές συγκρούσεις των Ηνωμένων Πολιτειών μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.















Αργή προέλαση με τεράστιο κόστος Παρά τις τεράστιες απώλειες, η προέλαση των ρωσικών δυνάμεων παραμένει ιδιαίτερα αργή. Σύμφωνα με τη μελέτη, σε ορισμένα μέτωπα οι ρωσικές δυνάμεις προχωρούν με ρυθμό μικρότερο των 50 μέτρων ημερησίως.



Μάλιστα, τον Φεβρουάριο του 2026, η Ουκρανία κατέγραψε για πρώτη φορά από το 2023 μεγαλύτερα εδαφικά κέρδη από ό,τι απώλειες, πραγματοποιώντας επιθετικές επιχειρήσεις κυρίως στο νότιο μέτωπο.



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Αριθμητική υπεροχή της Ρωσίας Παρά τις δυσκολίες, η Ρωσία εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικό αριθμητικό πλεονέκτημα στο πεδίο της μάχης. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περισσότερους από 400.000 Ρώσους στρατιώτες στην πρώτη γραμμή, έναντι περίπου 250.000 Ουκρανών.



Η Μόσχα κατάφερε να διατηρήσει τις στρατιωτικές της δυνάμεις μέσω επιστράτευσης, οικονομικών κινήτρων προς νέους εθελοντές, αλλά και στρατολόγησης κρατουμένων και πολιτών που αντιμετώπιζαν ποινικές ή οικονομικές εκκρεμότητες.



Παράλληλα, η έκθεση υπενθυμίζει ότι κατά τα έτη 2024 και 2025 περισσότεροι από 10.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες στάλθηκαν για να ενισχύσουν τις ρωσικές επιχειρήσεις στην περιοχή του Κουρσκ.



Τέσσερα και πλέον χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία , ο πόλεμος εξακολουθεί να αφήνει πίσω του μια πρωτοφανή ανθρωπιστική καταστροφή. Όπως αναφέρουν οι New York Times , σύμφωνα με νέα μελέτη του Center for Strategic and International Studies (CSIS) στην Ουάσιγκτον, περισσότεροι από δύο εκατομμύρια Ρώσοι και Ουκρανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί από τον Φεβρουάριο του 2022, όταν η Ρωσία εξαπέλυσε την ευρείας κλίμακας στρατιωτική εισβολή στη γειτονική χώρα.Η έκθεση, που δημοσιεύθηκε σήμερα, αναφέρει ότι η Ρωσία έχει υποστεί τις μεγαλύτερες απώλειες, με περίπου 1,4 εκατομμύρια νεκρούς και τραυματίες. Από αυτούς, οι περίπου 450.000 εκτιμάται ότι έχουν χάσει τη ζωή τους, αριθμός που ξεπερνά κατά τέσσερις φορές το σύνολο των Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε όλες τις πολεμικές συγκρούσεις των Ηνωμένων Πολιτειών μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.Από την πλευρά της Ουκρανίας, οι συνολικές απώλειες υπολογίζονται μεταξύ 525.000 και 625.000 στρατιωτών, ενώ οι νεκροί εκτιμώνται από 125.000 έως 150.000.Οι συντάκτες της μελέτης επισημαίνουν ότι οι πραγματικοί αριθμοί παραμένουν δύσκολο να επιβεβαιωθούν, καθώς η Μόσχα κατηγορείται ότι υποεκτιμά συστηματικά τις ανθρώπινες απώλειές της, ενώ το Κίεβο δεν δημοσιοποιεί επίσημα στοιχεία για τις στρατιωτικές του απώλειες. Για τις εκτιμήσεις τους, οι αναλυτές βασίστηκαν σε στοιχεία των αμερικανικών και βρετανικών υπηρεσιών, καθώς και σε άλλες ανεξάρτητες πηγές.Παρά τις τεράστιες απώλειες, η προέλαση των ρωσικών δυνάμεων παραμένει ιδιαίτερα αργή. Σύμφωνα με τη μελέτη, σε ορισμένα μέτωπα οι ρωσικές δυνάμεις προχωρούν με ρυθμό μικρότερο των 50 μέτρων ημερησίως.Μάλιστα, τον Φεβρουάριο του 2026, η Ουκρανία κατέγραψε για πρώτη φορά από το 2023 μεγαλύτερα εδαφικά κέρδη από ό,τι απώλειες, πραγματοποιώντας επιθετικές επιχειρήσεις κυρίως στο νότιο μέτωπο.Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η εδαφική επιρροή της Ρωσίας στην Ουκρανία συρρικνώθηκε την άνοιξη του 2026, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις έχασαν περισσότερα εδάφη από όσα κατέλαβαν τόσο τον Απρίλιο όσο και τον Μάιο, καταγράφοντας καθαρή απώλεια περίπου 400 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Πρόκειται για τις πρώτες μηνιαίες καθαρές εδαφικές απώλειες της Ρωσίας από τον Αύγουστο του 2024.Παρά τις δυσκολίες, η Ρωσία εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικό αριθμητικό πλεονέκτημα στο πεδίο της μάχης. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περισσότερους από 400.000 Ρώσους στρατιώτες στην πρώτη γραμμή, έναντι περίπου 250.000 Ουκρανών.Η Μόσχα κατάφερε να διατηρήσει τις στρατιωτικές της δυνάμεις μέσω επιστράτευσης, οικονομικών κινήτρων προς νέους εθελοντές, αλλά και στρατολόγησης κρατουμένων και πολιτών που αντιμετώπιζαν ποινικές ή οικονομικές εκκρεμότητες.Παράλληλα, η έκθεση υπενθυμίζει ότι κατά τα έτη 2024 και 2025 περισσότεροι από 10.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες στάλθηκαν για να ενισχύσουν τις ρωσικές επιχειρήσεις στην περιοχή του Κουρσκ.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους αναλυτές, μέσα στο 2026 οι μηνιαίες απώλειες της Ρωσίας –που εκτιμώνται μεταξύ 30.000 και 34.000 στρατιωτών– ξεπέρασαν για πρώτη φορά τον ρυθμό νέων στρατολογήσεων, ο οποίος υπολογίζεται περίπου στις 27.000 μηνιαίως.



Η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών και οι εξελίξεις στο ΝΑΤΟ Η δημοσιοποίηση της μελέτης συμπίπτει με μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται λιγότερο ενεργή στο ουκρανικό ζήτημα.



Κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνόδου στη Γαλλία, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο πόλεμος δεν αποτελεί πλέον βασική προτεραιότητα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι η αμερικανική εμπλοκή περιορίζεται κυρίως στην παροχή οπλικών συστημάτων προς την Ουκρανία.



Οι δηλώσεις αυτές ενίσχυσαν τις ανησυχίες αρκετών ευρωπαϊκών συμμάχων, οι οποίοι θεωρούν ότι η συνέχιση της δυτικής υποστήριξης είναι καθοριστικής σημασίας τόσο για την άμυνα της Ουκρανίας όσο και για την αποτροπή πιθανών μελλοντικών κινήσεων της Ρωσίας εναντίον κρατών-μελών του ΝΑΤΟ.



Το ουκρανικό ζήτημα αναμένεται να αποτελέσει βασικό θέμα συζήτησης και στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.



Οι επιθέσεις με drones αλλάζουν τα δεδομένα Η μελέτη καταγράφει επίσης την αυξανόμενη ικανότητα της Ουκρανίας να μεταφέρει τις επιχειρήσεις βαθιά στο ρωσικό έδαφος μέσω επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραυλικά συστήματα.



Τον τελευταίο μήνα πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη επίθεση ουκρανικών drones κατά της Μόσχας από την έναρξη του πολέμου, ενώ συνεχίστηκαν επιθέσεις τόσο στη ρωσική πρωτεύουσα όσο και στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κριμαία. Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, καταρρίφθηκαν συνολικά 419 ουκρανικά drones.



Οι συντάκτες της έκθεσης εκτιμούν ότι η Ρωσία διανύει ίσως τη δυσκολότερη περίοδο του πολέμου από το 2022, καθώς η σύγκρουση επηρεάζει πλέον άμεσα την καθημερινότητα των Ρώσων πολιτών. Η επιβράδυνση της οικονομίας, η αύξηση του πληθωρισμού, οι συνεχείς ανθρώπινες απώλειες και οι επιθέσεις στο εσωτερικό της χώρας συνθέτουν, σύμφωνα με τους αναλυτές, ένα ολοένα πιο δύσκολο περιβάλλον για το Κρεμλίνο.



Παρά τις σημαντικές απώλειες και για τις δύο πλευρές, η έκθεση καταλήγει ότι χωρίς ισχυρότερη διπλωματική και οικονομική πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη προς τη Ρωσία, δεν διαφαίνεται άμεσο τέλος στη σύγκρουση, η οποία συνεχίζει να αποτελεί τη μεγαλύτερη πολεμική κρίση στην ευρωπαϊκή ήπειρο μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.