Fake και τα τρία σημειώματα που μιλούσαν για απαγωγή της 84χρονης μητέρας της δημοσιογράφου του NBC, λέει το FBI
ΚΟΣΜΟΣ
Εξαφάνιση Μητέρα NBC Σαβάνα Γκάθρι FBI Απαγωγή

Fake και τα τρία σημειώματα που μιλούσαν για απαγωγή της 84χρονης μητέρας της δημοσιογράφου του NBC, λέει το FBI

Η μητέρα της Σαβάνα Γκάθρι εξαφανίστηκε στις 31 Ιανουαρίου - Σε κάποιο από τα μηνύματα, γινόταν λόγος για λύτρα σε κρυπτονομίσματα - Το FBI κατέθεσε ένα μικρό ποσό, αλλά δεν το «τράβηξε» κανείς

Fake και τα τρία σημειώματα που μιλούσαν για απαγωγή της 84χρονης μητέρας της δημοσιογράφου του NBC, λέει το FBI
Νέα τροπή παίρνει η μυστηριώδης εξαφάνιση της 84χρονης Νάνσι Γκάθρι, μητέρας της παρουσιάστριας της εκπομπής «Today» του NBC, Σαβάνα Γκάθρι, καθώς το FBI κατέληξε στο συμπέρασμα ότι και τα τρία μηνύματα που εμφανίστηκαν ως επικοινωνίες των απαγωγέων ήταν πλαστά.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του FBI, ο οποίος μίλησε στο Reuters υπό καθεστώς ανωνυμίας, τόσο τα δύο σημειώματα με αιτήματα για λύτρα που δημοσιοποιήθηκαν στις αρχές Φεβρουαρίου όσο και ένα τρίτο, πιο πρόσφατο μήνυμα από άτομο που ισχυριζόταν ότι γνώριζε την ταυτότητα των δραστών, δεν θεωρούνται αυθεντικά.

«Κανένα από τα σημειώματα για λύτρα δεν πιστεύουμε ότι είναι γνήσιο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος, ενώ μια δεύτερη πηγή από τις διωκτικές αρχές επιβεβαίωσε την εκτίμηση του FBI.

Η εξέλιξη αυτή θέτει πλέον υπό αμφισβήτηση ακόμη και το βασικό σενάριο των ερευνών, σύμφωνα με το οποίο η Νάνσι Γκάθρι είχε απαχθεί με σκοπό την καταβολή λύτρων.



Το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Πίμα, που έχει την ευθύνη της έρευνας, αρνήθηκε να σχολιάσει τις αποκαλύψεις, παραπέμποντας όλες τις σχετικές ερωτήσεις στο FBI. Εκπρόσωπος της υπηρεσίας ανέφερε μόνο ότι η υπόθεση παραμένει ενεργή και πως τα δείγματα DNA και το διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό εξακολουθούν να εξετάζονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Τα σημειώματα και τα λύτρα σε κρυπτονόμισμα

Και τα τρία μηνύματα είχαν σταλεί αρχικά σε μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και ο ιστότοπος TMZ, πριν παραδοθούν στις Αρχές.

Η 54χρονη Σαβάνα Γκάθρι είχε αναφερθεί δημόσια στις απαιτήσεις για λύτρα μέσα από βίντεο που δημοσίευσε μαζί με τα αδέλφια της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απευθύνοντας έκκληση στους απαγωγείς να επικοινωνήσουν απευθείας με την οικογένεια.

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Σε ένα από τα μηνύματα είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Θα πληρώσουμε».

Η Νάνσι Γκάθρι, η οποία αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και είχε περιορισμένη κινητικότητα, εθεάθη για τελευταία φορά στις 31 Ιανουαρίου στο σπίτι της στην Τούσον της Αριζόνα, έπειτα από βραδινή συνάντηση με την μεγαλύτερη κόρη της, Άνι Γκάθρι, και τον σύζυγό της.

Σύμφωνα με το TMZ, το πρώτο σημείωμα απαιτούσε λύτρα πολλών εκατομμυρίων δολαρίων σε κρυπτονόμισμα και έθετε δύο προθεσμίες πληρωμής, στις 5 και 9 Φεβρουαρίου.

Το δεύτερο σημείωμα, σύμφωνα με το NBC News, ανέφερε ότι η ηλικιωμένη είχε ήδη πεθάνει, χωρίς όμως να ζητά χρήματα ή να προσφέρει την επιστροφή της σορού.



Το FBI κατέθεσε χρήματα, κανείς δεν τα «τράβηξε»

Στην προσπάθειά του να εξακριβώσει αν οι απαιτήσεις ήταν πραγματικές και να εντοπίσει τους δράστες, το FBI κατέθεσε μικρό ποσό σε κρυπτονόμισμα στον λογαριασμό που αναφερόταν στο πρώτο σημείωμα.

Ωστόσο, τα χρήματα δεν αναλήφθηκαν ποτέ, γεγονός που αποτέλεσε βασικό στοιχείο για να καταλήξουν οι ερευνητές ότι τα δύο σημειώματα είχαν σταλεί από το ίδιο πρόσωπο ή ομάδα, χωρίς όμως να σχετίζονται με την εξαφάνιση της ηλικιωμένης.

Το FBI απέρριψε επίσης ως πλαστό και το τρίτο μήνυμα που έλαβε το TMZ την περασμένη εβδομάδα, στο οποίο ο αποστολέας ισχυριζόταν ότι γνώριζε τους απαγωγείς και διέθετε βίντεο τόσο του βασικού υπόπτου όσο και της Νάνσι Γκάθρι την ημέρα που πέθανε.

Οι Αρχές δεν αποκάλυψαν με ποιον τρόπο κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι και αυτό το μήνυμα ήταν ψεύτικο.

Η οικογένεια συνεχίζει να ελπίζει

Μετά τη δημοσιοποίηση των τελευταίων εξελίξεων, η Σαβάνα Γκάθρι απηύθυνε εκ νέου έκκληση μέσα από την εκπομπή «Today» σε όποιον γνωρίζει οτιδήποτε για την τύχη της μητέρας της να επικοινωνήσει με τις Αρχές. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η οικογένεια εξακολουθεί να προσφέρει αμοιβή ενός εκατομμυρίου δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό της.



Λίγο μετά την εξαφάνιση της 84χρονης, οι Αρχές είχαν επιβεβαιώσει ότι το αίμα που βρέθηκε στη βεράντα του σπιτιού της ανήκε στην ίδια.

Τον Φεβρουάριο είχαν επίσης δώσει στη δημοσιότητα βίντεο από κάμερα ασφαλείας, στο οποίο διακρίνεται ένοπλος άνδρας με μάσκα σκι να παραβιάζει το κουδούνι με κάμερα του σπιτιού λίγο πριν από την εξαφάνισή της.

Ωστόσο, το DNA που συλλέχθηκε από γάντι το οποίο βρέθηκε κοντά στην κατοικία και έμοιαζε με εκείνο που φορούσε ο ύποπτος δεν ταυτοποιήθηκε με κανένα γενετικό προφίλ στις εθνικές βάσεις δεδομένων.

Παρά την έλλειψη νέων στοιχείων, η Σαβάνα Γκάθρι έχει δηλώσει ότι η οικογένειά της εξακολουθεί να κρατιέται «από τις τελευταίες σπίθες ελπίδας» ότι η μητέρα της βρίσκεται ακόμη στη ζωή, αναγνωρίζοντας όμως πως «είναι επίσης πιθανό να μην βρίσκεται πλέον εν ζωή».

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