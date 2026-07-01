Fake και τα τρία σημειώματα που μιλούσαν για απαγωγή της 84χρονης μητέρας της δημοσιογράφου του NBC, λέει το FBI

Η μητέρα της Σαβάνα Γκάθρι εξαφανίστηκε στις 31 Ιανουαρίου - Σε κάποιο από τα μηνύματα, γινόταν λόγος για λύτρα σε κρυπτονομίσματα - Το FBI κατέθεσε ένα μικρό ποσό, αλλά δεν το «τράβηξε» κανείς