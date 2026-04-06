«Είναι ωραίο που είμαι ξανά σπίτι»: Επέστρεψε στην τηλεόραση η παρουσιάστρια του NBC Σαβάνα Γκάθρι, συνεχίζονται οι έρευνες για τη μητέρα της
«Είναι ωραίο που είμαι ξανά σπίτι»: Επέστρεψε στην τηλεόραση η παρουσιάστρια του NBC Σαβάνα Γκάθρι, συνεχίζονται οι έρευνες για τη μητέρα της
Ήταν η πρώτη εμφάνιση της δημοσιογράφου στο στούντιο μετά τις 30 Ιανουαρίου, δύο ημέρες πριν δηλωθεί η εξαφάνιση της 84χρονης μητέρας της
Η Σαβάνα Γκάθρι επέστρεψε στην παρουσίαση της πρωινής εκπομπής Today του NBC, δηλώνοντας συγκινημένη από τη στήριξη που δέχθηκε από συναδέλφους και τηλεθεατές, την ώρα που παραμένει σε εξέλιξη η έρευνα για τον εντοπισμό της μητέρας της, Νάνσι, η οποία εξαφανίστηκε στα τέλη Ιανουαρίου.
«Είμαστε τόσο χαρούμενοι που ξεκινήσατε την εβδομάδα σας μαζί μας και χαίρομαι που είμαι ξανά σπίτι», είπε η Γκάθρι.
«Ναι, είναι ωραία που σε έχουμε πίσω κοντά μας» απάντησε ο συμπαρουσιαστής της Κρεγκ Μέλβιν.
Ήταν η πρώτη εμφάνιση της δημοσιογράφου στο στούντιο μετά τις 30 Ιανουαρίου, δύο ημέρες πριν δηλωθεί η εξαφάνιση της 84χρονης μητέρας της. Οι συμπαρουσιαστές της ανέφεραν ότι πολλοί τηλεθεατές είχαν συγκεντρωθεί έξω από τα στούντιο της εκπομπής, ένα ψυχρό πρωινό στη Νέα Υόρκη, κρατώντας πλακάτ με μηνύματα υποστήριξης. «Νιώθω πραγματικά την αγάπη», σχολίασε η ίδια.
Οι Αρχές εκτιμούν ότι η Νάνσι Γκάθρι, η οποία εθεάθη για τελευταία φορά στις 31 Ιανουαρίου, πιθανόν μεταφέρθηκε παρά τη θέλησή της από την κατοικία της κοντά στο Τούσον της Αριζόνα, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστό το κίνητρο ή να έχει συλληφθεί ύποπτος.
Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο μετεωρολόγος του NBC Αλ Ρόκερ την καλωσόρισε θερμά, στέλνοντάς της φιλί πριν παρουσιάσει την πρόγνωση του καιρού, λέγοντας ότι χαίρεται που τη βλέπει ξανά στο στούντιο.
Η παρουσιάστρια συνέχισε κανονικά τη ροή της εκπομπής, παρουσιάζοντας μεταξύ άλλων θέματα για την αποστολή Artemis II στη Σελήνη, καθώς και για τον τελικό του πρωταθλήματος ανδρικού μπάσκετ του NCAA.
Τον προηγούμενο μήνα είχε δηλώσει ότι η επιστροφή της στην εργασία αποτελούσε μέρος της αποστολής που ένιωθε ότι έπρεπε να εκπληρώσει, παρότι δεν ήταν βέβαιη αν θα μπορούσε να συνεχίσει υπό αυτές τις συνθήκες. Την Κυριακή του Πάσχα επανέλαβε δημόσια την πίστη της, σε μήνυμα που μεταδόθηκε από τον ναό Good Shepherd στη Νέα Υόρκη, λέγοντας «Εξακολουθώ να πιστεύω. Και γι’ αυτό λέω με πεποίθηση: Καλό Πάσχα».
Η Γκάθρι, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της πρωινής τηλεόρασης στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε αποσυρθεί προσωρινά από τα καθήκοντά της μετά την εξαφάνιση της μητέρας της, ενώ δεν συμμετείχε και στην κάλυψη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων για λογαριασμό του NBC.
Σε συνέντευξή της τον προηγούμενο μήνα είχε δηλώσει ότι αισθάνεται πως η εκπομπή αποτελεί «οικογένειά» της, τονίζοντας ότι δεν μπορούσε να μην επιστρέψει. Παράλληλα, είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο η δημοσιότητα που συνοδεύει την επαγγελματική της πορεία να σχετίζεται με την εξαφάνιση της μητέρας της, μια σκέψη που, όπως ανέφερε, της προκαλεί μεγάλη συναισθηματική πίεση.
«Είμαστε τόσο χαρούμενοι που ξεκινήσατε την εβδομάδα σας μαζί μας και χαίρομαι που είμαι ξανά σπίτι», είπε η Γκάθρι.
«Ναι, είναι ωραία που σε έχουμε πίσω κοντά μας» απάντησε ο συμπαρουσιαστής της Κρεγκ Μέλβιν.
Ήταν η πρώτη εμφάνιση της δημοσιογράφου στο στούντιο μετά τις 30 Ιανουαρίου, δύο ημέρες πριν δηλωθεί η εξαφάνιση της 84χρονης μητέρας της. Οι συμπαρουσιαστές της ανέφεραν ότι πολλοί τηλεθεατές είχαν συγκεντρωθεί έξω από τα στούντιο της εκπομπής, ένα ψυχρό πρωινό στη Νέα Υόρκη, κρατώντας πλακάτ με μηνύματα υποστήριξης. «Νιώθω πραγματικά την αγάπη», σχολίασε η ίδια.
Οι Αρχές εκτιμούν ότι η Νάνσι Γκάθρι, η οποία εθεάθη για τελευταία φορά στις 31 Ιανουαρίου, πιθανόν μεταφέρθηκε παρά τη θέλησή της από την κατοικία της κοντά στο Τούσον της Αριζόνα, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστό το κίνητρο ή να έχει συλληφθεί ύποπτος.
Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο μετεωρολόγος του NBC Αλ Ρόκερ την καλωσόρισε θερμά, στέλνοντάς της φιλί πριν παρουσιάσει την πρόγνωση του καιρού, λέγοντας ότι χαίρεται που τη βλέπει ξανά στο στούντιο.
Η παρουσιάστρια συνέχισε κανονικά τη ροή της εκπομπής, παρουσιάζοντας μεταξύ άλλων θέματα για την αποστολή Artemis II στη Σελήνη, καθώς και για τον τελικό του πρωταθλήματος ανδρικού μπάσκετ του NCAA.
Τον προηγούμενο μήνα είχε δηλώσει ότι η επιστροφή της στην εργασία αποτελούσε μέρος της αποστολής που ένιωθε ότι έπρεπε να εκπληρώσει, παρότι δεν ήταν βέβαιη αν θα μπορούσε να συνεχίσει υπό αυτές τις συνθήκες. Την Κυριακή του Πάσχα επανέλαβε δημόσια την πίστη της, σε μήνυμα που μεταδόθηκε από τον ναό Good Shepherd στη Νέα Υόρκη, λέγοντας «Εξακολουθώ να πιστεύω. Και γι’ αυτό λέω με πεποίθηση: Καλό Πάσχα».
Η Γκάθρι, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της πρωινής τηλεόρασης στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε αποσυρθεί προσωρινά από τα καθήκοντά της μετά την εξαφάνιση της μητέρας της, ενώ δεν συμμετείχε και στην κάλυψη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων για λογαριασμό του NBC.
Σε συνέντευξή της τον προηγούμενο μήνα είχε δηλώσει ότι αισθάνεται πως η εκπομπή αποτελεί «οικογένειά» της, τονίζοντας ότι δεν μπορούσε να μην επιστρέψει. Παράλληλα, είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο η δημοσιότητα που συνοδεύει την επαγγελματική της πορεία να σχετίζεται με την εξαφάνιση της μητέρας της, μια σκέψη που, όπως ανέφερε, της προκαλεί μεγάλη συναισθηματική πίεση.
