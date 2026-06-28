Ως «προσπάθεια να καλυφθούν τα εγκλήματα στη Γάζα» καταγγέλλει η Άγκυρα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από το Ισραήλ
ΚΟΣΜΟΣ
Τουρκία Ισραήλ

Ως «προσπάθεια να καλυφθούν τα εγκλήματα στη Γάζα» καταγγέλλει η Άγκυρα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από το Ισραήλ

Πρόκειται για πολιτική απόφαση, αναφέρει το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του

Ως «προσπάθεια να καλυφθούν τα εγκλήματα στη Γάζα» καταγγέλλει η Άγκυρα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από το Ισραήλ
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Η Τουρκία κατήγγειλε σήμερα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων του 1915 από το Ισραήλ ως μια "πολιτική απόφαση" που έχει στόχο να καλύψει "τα εγκλήματα" που έχει διαπράξει ο ισραηλινός στρατός σε βάρος του παλαιστινιακού πληθυσμού στη Γάζα.

"Η ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία συστηματικά έχει διώξει τον παλαιστινιακό λαό μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου και που τώρα δικάζεται ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου για γενοκτονία σε βάρος του λαού της Γάζας, προσπαθεί να κρύψει τα δικά της εγκλήματα με την πολιτική απόφαση που υιοθέτησε και αφορά τα γεγονότα του 1915", δήλωσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Η Τουρκία, η οποία κατηγορεί τακτικά το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας -κατηγορία την οποία αρνείται το Ισραήλ- απορρίπτει κατηγορηματικά τον όρο "γενοκτονία" για να περιγράψει τις σφαγές των Αρμενίων επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου.
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