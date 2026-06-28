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Η ισραηλινή κυβέρνηση αναγνωρίζει τη γενοκτονία των Αρμενίων
Η ισραηλινή κυβέρνηση αναγνωρίζει τη γενοκτονία των Αρμενίων
Η απόφαση λαμβάνεται σε μια περίοδο έντασης ανάμεσα στην Τουρκία και το Ισραήλ
Η ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε σήμερα ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, έναν όρο που απορρίπτει η Άγκυρα, σε ένα πλαίσιο έντασης με την Τουρκία, ανακοίνωσε σε ένα δελτίο Τύπου το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.
«Ιστορική απόφαση: η ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση του υπουργού Γκίντεον Σάαρ να αναγνωριστεί η γενοκτονία των Αρμενίων», επισημαίνεται στο δελτίο Τύπου.
Αυτή η απόφαση, που λαμβάνεται σε μια περίοδο έντασης ανάμεσα στην Τουρκία και το Ισραήλ, θα πρέπει ακόμη να εγκριθεί από το κοινοβούλιο.
«Δεν είναι ποτέ πολύ αργά να κάνουμε αυτό που είναι δίκαιο (…) αποτελεί τόσο ηθικό καθήκον όσο και ιστορικό καθήκον», τόνισε ο Σάαρ, σύμφωνα με την ανακοίνωση.
«Ιστορική απόφαση: η ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση του υπουργού Γκίντεον Σάαρ να αναγνωριστεί η γενοκτονία των Αρμενίων», επισημαίνεται στο δελτίο Τύπου.
Αυτή η απόφαση, που λαμβάνεται σε μια περίοδο έντασης ανάμεσα στην Τουρκία και το Ισραήλ, θα πρέπει ακόμη να εγκριθεί από το κοινοβούλιο.
«Δεν είναι ποτέ πολύ αργά να κάνουμε αυτό που είναι δίκαιο (…) αποτελεί τόσο ηθικό καθήκον όσο και ιστορικό καθήκον», τόνισε ο Σάαρ, σύμφωνα με την ανακοίνωση.
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