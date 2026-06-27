Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη χτύπησαν τον νότιο Λίβανο μία ημέρα μετά την υπογραφή συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στην Ουάσινγκτον
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Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη χτύπησαν τον νότιο Λίβανο μία ημέρα μετά την υπογραφή συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στην Ουάσινγκτον

Σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ANI, η κεντρική πλατεία του χωριού, όπως και η συνοικία Αλ Μανζάλα, επλήγησαν νωρίτερα σήμερα κατά τη διάρκεια τεσσάρων ισραηλινών επιθέσεων με drone

Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη χτύπησαν τον νότιο Λίβανο μία ημέρα μετά την υπογραφή συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στην Ουάσινγκτον
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Το Ισραήλ χτύπησε την περιοχή της Ναμπατίγια στον νότιο Λίβανο, όπως μετέδωσε λιβανέζικο κρατικό μέσο ενημέρωσης, μία ημέρα μετά την υπογραφή συμφωνίας-πλαίσιο μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ με σκοπό τη «διαρκή ειρήνη» υπό την αιγίδα της Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ANI, ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη διεξήγαγαν πλήγματα γύρω στις 6:30 το απόγευμα τοπική ώρα στο χωριό Ναμπατίγια αλ Φάουκα, νοτίως της πόλης Ναμπατίγια.

Η κεντρική πλατεία του χωριού, όπως και η συνοικία Αλ Μανζάλα, επλήγησαν νωρίτερα σήμερα κατά τη διάρκεια τεσσάρων ισραηλινών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
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