Με μια στρατηγική επένδυση στις δραστικές πρώτες ύλες, η DEMO ξαναγράφει το μέλλον της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας.
Τουρκία: 178 άνθρωποι προφυλακίστηκαν για τρομοκρατία λίγες ημέρες πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ
Τουρκία: 178 άνθρωποι προφυλακίστηκαν για τρομοκρατία λίγες ημέρες πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ
Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί, δικηγόροι, συνδικαλιστές, εκπαιδευτικοί, φοιτητές και άλλοι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών
178 άνθρωποι προφυλακίστηκαν στην Τουρκία για κατηγορίες «τρομοκρατίας», λίγες ημέρες πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, επικαλούμενο ένα δελτίο Τύπου της εισαγγελίας της Άγκυρας.
Αυτές οι κρατήσεις ακολουθούν μια σειρά επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν αυτήν την εβδομάδα, εν όψει τις Συνόδου της 7ης και 8ης Ιουλίου, όπου αναμένεται να συμμετάσχουν 32 ηγέτες, μεταξύ άλλων ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
Χθες, η τουρκική ΜΚΟ MLSA (Media and Law Studies Association) ανέφερε πως μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί, δικηγόροι, συνδικαλιστές, εκπαιδευτικοί, φοιτητές και άλλοι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών.
Από τα πρόσωπα που έχουν προφυλακιστεί είναι και ο Γιλντίζ Ταρ, αρχισυντάκτης του περιοδικού LGBT+ Kaos GL, η Εμέλ Μεμίς, καθηγήτρια οικονομικών στο πανεπιστήμιο της Άγκυρας ή ο Νεβζάτ Οζέρ του ιδρύματος Tema.
Αυτές οι κρατήσεις ακολουθούν μια σειρά επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν αυτήν την εβδομάδα, εν όψει τις Συνόδου της 7ης και 8ης Ιουλίου, όπου αναμένεται να συμμετάσχουν 32 ηγέτες, μεταξύ άλλων ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
Σύμφωνα με το Anadolu που επικαλείται την εισαγγελία, προς το παρόν, 178 εκ των συνολικά 225 ανθρώπων που είχαν τεθεί υπό κράτηση έχουν επίσημα συλληφθεί, ενώ 34 έχουν αφεθεί ελεύθεροι υπό περιοριστικούς όρους.
Ankara'da NATO operasyonu sürüyor: Tutuklu sayısı 178'e ulaştıhttps://t.co/72KAESqga1— soL Haber (@solhaberportali) June 27, 2026
Χθες, η τουρκική ΜΚΟ MLSA (Media and Law Studies Association) ανέφερε πως μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί, δικηγόροι, συνδικαλιστές, εκπαιδευτικοί, φοιτητές και άλλοι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών.
Από τα πρόσωπα που έχουν προφυλακιστεί είναι και ο Γιλντίζ Ταρ, αρχισυντάκτης του περιοδικού LGBT+ Kaos GL, η Εμέλ Μεμίς, καθηγήτρια οικονομικών στο πανεπιστήμιο της Άγκυρας ή ο Νεβζάτ Οζέρ του ιδρύματος Tema.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα