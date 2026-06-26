Τρομακτικό βίντεο: Κεραυνός χτυπάει συντριβάνι στην Πολωνία ενώ δίπλα παίζουν παιδιά

Δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, αλλά ο κεραυνός προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο σύστημα φωτισμού που τροφοδοτεί τα πολυμεσικά θεάματα του σιντριβανιού, αναγκάζοντας τους υπεύθυνους να αναστείλουν τις ειδικές παραστάσεις