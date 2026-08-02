Με... κεφαλαία γράμματα, αλά Τραμπ, ο Μαδούρο χαιρετίζει μέσα από τις φυλακές τον διάλογο για πολιτική μετάβαση και εκλογές στη Βενεζουέλα
ΚΟΣΜΟΣ
Νικολάς Μαδούρο Βενεζουέλα ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διάλογος

Με... κεφαλαία γράμματα, αλά Τραμπ, ο Μαδούρο χαιρετίζει μέσα από τις φυλακές τον διάλογο για πολιτική μετάβαση και εκλογές στη Βενεζουέλα

Το να μιλάμε για μια ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ως κοινό στόχο, σημαίνει να μιλάμε για αμοιβαίο σεβασμό, έγραψε μεταξύ άλλων στο Telegram ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας

Με... κεφαλαία γράμματα, αλά Τραμπ, ο Μαδούρο χαιρετίζει μέσα από τις φυλακές τον διάλογο για πολιτική μετάβαση και εκλογές στη Βενεζουέλα
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Ο έκπτωτος πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος είχε συλληφθεί από τον αμερικανικό στρατό στις αρχές Ιανουαρίου, «χαιρέτισε» από τη φυλακή στην οποία βρίσκεται στη Νέα Υόρκη «κάθε προσπάθεια διαλόγου», ενώ η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση πρόκειται να ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα, υπό αμερικανική εποπτεία, έναν διάλογο που πολλοί ελπίζουν ότι θα οδηγήσει σε πολιτική μετάβαση και εκλογές.

«Το να μιλάμε για μια ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ως κοινό στόχο, σημαίνει να μιλάμε για αμοιβαίο σεβασμό. (....) Χαιρετίζουμε κάθε προσπάθεια διαλόγου που συμβάλλει στην εδραίωση της ειρήνης, της συνύπαρξης και της συνάντησης μεταξύ των Βενεζουελανών», έγραψε σε μήνυμα που δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό του στο Telegram.

Με... κεφαλαία γράμματα, αλά Τραμπ, ο Μαδούρο χαιρετίζει μέσα από τις φυλακές τον διάλογο για πολιτική μετάβαση και εκλογές στη Βενεζουέλα
3 ΣΧΟΛΙΑ

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