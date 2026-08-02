Στο Vione Paros, υπό την διαχείρηση της SWOT Hospitality, η φιλοξενία, η γαστρονομία και η θέα στο Αιγαίο συνθέτουν μια πρόταση διαμονής που αποτυπώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του νησιού.
Με... κεφαλαία γράμματα, αλά Τραμπ, ο Μαδούρο χαιρετίζει μέσα από τις φυλακές τον διάλογο για πολιτική μετάβαση και εκλογές στη Βενεζουέλα
Με... κεφαλαία γράμματα, αλά Τραμπ, ο Μαδούρο χαιρετίζει μέσα από τις φυλακές τον διάλογο για πολιτική μετάβαση και εκλογές στη Βενεζουέλα
Το να μιλάμε για μια ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ως κοινό στόχο, σημαίνει να μιλάμε για αμοιβαίο σεβασμό, έγραψε μεταξύ άλλων στο Telegram ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας
Ο έκπτωτος πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος είχε συλληφθεί από τον αμερικανικό στρατό στις αρχές Ιανουαρίου, «χαιρέτισε» από τη φυλακή στην οποία βρίσκεται στη Νέα Υόρκη «κάθε προσπάθεια διαλόγου», ενώ η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση πρόκειται να ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα, υπό αμερικανική εποπτεία, έναν διάλογο που πολλοί ελπίζουν ότι θα οδηγήσει σε πολιτική μετάβαση και εκλογές.
«Το να μιλάμε για μια ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ως κοινό στόχο, σημαίνει να μιλάμε για αμοιβαίο σεβασμό. (....) Χαιρετίζουμε κάθε προσπάθεια διαλόγου που συμβάλλει στην εδραίωση της ειρήνης, της συνύπαρξης και της συνάντησης μεταξύ των Βενεζουελανών», έγραψε σε μήνυμα που δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό του στο Telegram.
«Το να μιλάμε για μια ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ως κοινό στόχο, σημαίνει να μιλάμε για αμοιβαίο σεβασμό. (....) Χαιρετίζουμε κάθε προσπάθεια διαλόγου που συμβάλλει στην εδραίωση της ειρήνης, της συνύπαρξης και της συνάντησης μεταξύ των Βενεζουελανών», έγραψε σε μήνυμα που δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό του στο Telegram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα