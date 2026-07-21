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Κροατία: Τρεις Αιγύπτιοι βρέθηκαν νεκροί στον ποταμό Σάβο, όπου είχαν πάει για μπάνιο την Κυριακή
Κροατία: Τρεις Αιγύπτιοι βρέθηκαν νεκροί στον ποταμό Σάβο, όπου είχαν πάει για μπάνιο την Κυριακή
Τα μέλη μιας ειδικής μονάδας της αστυνομίας εντόπισαν σήμερα δύο πτώματα στον ποταμό και λίγο αργότερα οι πυροσβέστες βρήκαν νεκρό και τον τρίτο άνδρα
Τρεις Αιγύπτιοι, κάτοικοι Κροατίας, βρέθηκαν νεκροί σήμερα στον ποταμό Σάβο, ο οποίος διασχίζει το Ζάγκρεμπ, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία, δύο ημέρες μετά την εξαφάνισή τους.
Οι τρεις άνδρες είχαν πάει για κολύμπι στο ποτάμι. Ένας φίλος τους, που τους είχε δει για τελευταία φορά την Κυριακή, ενώ κατευθύνονταν στον ποταμό, ενημέρωσε τις αρχές καθώς δεν είχε νέα τους από τότε.
Στην επιχείρηση εντοπισμού τους συμμετείχαν αστυνομικοί, πυροσβέστες και ομάδες διάσωσης.
Τα μέλη μιας ειδικής μονάδας της αστυνομίας εντόπισαν σήμερα δύο πτώματα στον ποταμό και λίγο αργότερα οι πυροσβέστες βρήκαν νεκρό και τον τρίτο άνδρα. Διεξάγεται έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες του θανάτου τους.
Περισσότεροι από 5.500 Αιγύπτιοι έλαβαν το 2025 άδεια εργασίας στην Κροατία. Οι Αιγύπτιοι αποτελούν την ένατη σε αριθμό προσώπων ομάδα αλλοδαπών εργαζομένων σε αυτήν τη χώρα που αντιμετωπίζει έλλειψη εργατικού δυναμικού. Ο τουριστικός τομέας είναι ένας από τους βασικούς κινητήρες της οικονομίας της.
Οι τρεις άνδρες είχαν πάει για κολύμπι στο ποτάμι. Ένας φίλος τους, που τους είχε δει για τελευταία φορά την Κυριακή, ενώ κατευθύνονταν στον ποταμό, ενημέρωσε τις αρχές καθώς δεν είχε νέα τους από τότε.
Στην επιχείρηση εντοπισμού τους συμμετείχαν αστυνομικοί, πυροσβέστες και ομάδες διάσωσης.
Τα μέλη μιας ειδικής μονάδας της αστυνομίας εντόπισαν σήμερα δύο πτώματα στον ποταμό και λίγο αργότερα οι πυροσβέστες βρήκαν νεκρό και τον τρίτο άνδρα. Διεξάγεται έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες του θανάτου τους.
Περισσότεροι από 5.500 Αιγύπτιοι έλαβαν το 2025 άδεια εργασίας στην Κροατία. Οι Αιγύπτιοι αποτελούν την ένατη σε αριθμό προσώπων ομάδα αλλοδαπών εργαζομένων σε αυτήν τη χώρα που αντιμετωπίζει έλλειψη εργατικού δυναμικού. Ο τουριστικός τομέας είναι ένας από τους βασικούς κινητήρες της οικονομίας της.
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