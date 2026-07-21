Η Flora Food Greece συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα «Μεγάλη Αγκαλιά», προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη σε περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες που ανοίγουν το σπίτι και την καρδιά τους στα παιδιά που το έχουν ανάγκη
Ο Χέγκσεθ ζητά επιπλέον 80 δισ. δολάρια από τη Γερουσία για την κάλυψη του κόστους των νέων επιθέσεων στο Ιράν, στα 37,5 δισ. δολάρια το μέχρι τώρα κόστος
Ο Χέγκσεθ ζητά επιπλέον 80 δισ. δολάρια από τη Γερουσία για την κάλυψη του κόστους των νέων επιθέσεων στο Ιράν, στα 37,5 δισ. δολάρια το μέχρι τώρα κόστος
Η Γερουσία καλείται πλέον να αποφασίσει εάν θα εγκρίνει τα πρόσθετα κονδύλια, παρά τις αυξανόμενες αμφιβολίες για τη στρατηγική, το κόστος και τη διάρκεια του πολέμου
Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, στρατηγός Νταν Κέιν, καταθέτουν στη Γερουσία για τη στρατηγική της κυβέρνησης Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν και αναμένεται να ζητησουν πρόσθετη χρηματοδότηση.
Το Πεντάγωνο ζητά περίπου 80 δισ. δολάρια για την κάλυψη του κόστους των επιχειρήσεων και την αναπλήρωση των αποθεμάτων όπλων που έχουν μειωθεί.
Η εκεχειρία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης κατέρρευσε στις 8 Ιουλίου, με αποτέλεσμα την επανέναρξη των εχθροπραξιών και νέες απώλειες για τις αμερικανικές δυνάμεις.
Ιρανική επίθεση σε αμερικανική βάση στην Ιορδανία προκάλεσε τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτών, ενώ ένας ακόμη αγνοείται. Ήταν η τέταρτη επίθεση μέσα σε πέντε ημέρες κατά αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή.
Οι επιθέσεις δείχνουν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικά αποθέματα πυραύλων και έχει βελτιώσει την ικανότητά του να παρακάμπτει τα αμερικανικά συστήματα αεράμυνας. Παράλληλα, δεκάδες στρατιωτικοί τραυματίστηκαν και ελικόπτερα υπέστησαν ζημιές.
Η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει την επέκταση των πληγμάτων σε υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις, γέφυρες και ενεργειακές υποδομές του Ιράν, γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει ερωτήματα στο Κογκρέσο σχετικά με τη νομιμότητα των επιχειρήσεων.
Κεντρικό ζήτημα παραμένει η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Το κλείσιμό τους έχει προκαλέσει νέα άνοδο στις τιμές των καυσίμων, ενώ δεν είναι σαφές αν οι ΗΠΑ μπορούν να αποκαταστήσουν την ελεύθερη ναυσιπλοΐα χωρίς την ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων.
Η Γερουσία καλείται πλέον να αποφασίσει εάν θα εγκρίνει τα πρόσθετα κονδύλια, παρά τις αυξανόμενες αμφιβολίες για τη στρατηγική, το κόστος και τη διάρκεια του πολέμου.
Δείτε live
Το Πεντάγωνο ζητά περίπου 80 δισ. δολάρια για την κάλυψη του κόστους των επιχειρήσεων και την αναπλήρωση των αποθεμάτων όπλων που έχουν μειωθεί.
Η εκεχειρία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης κατέρρευσε στις 8 Ιουλίου, με αποτέλεσμα την επανέναρξη των εχθροπραξιών και νέες απώλειες για τις αμερικανικές δυνάμεις.
Ιρανική επίθεση σε αμερικανική βάση στην Ιορδανία προκάλεσε τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτών, ενώ ένας ακόμη αγνοείται. Ήταν η τέταρτη επίθεση μέσα σε πέντε ημέρες κατά αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή.
Οι επιθέσεις δείχνουν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικά αποθέματα πυραύλων και έχει βελτιώσει την ικανότητά του να παρακάμπτει τα αμερικανικά συστήματα αεράμυνας. Παράλληλα, δεκάδες στρατιωτικοί τραυματίστηκαν και ελικόπτερα υπέστησαν ζημιές.
Η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει την επέκταση των πληγμάτων σε υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις, γέφυρες και ενεργειακές υποδομές του Ιράν, γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει ερωτήματα στο Κογκρέσο σχετικά με τη νομιμότητα των επιχειρήσεων.
Κεντρικό ζήτημα παραμένει η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Το κλείσιμό τους έχει προκαλέσει νέα άνοδο στις τιμές των καυσίμων, ενώ δεν είναι σαφές αν οι ΗΠΑ μπορούν να αποκαταστήσουν την ελεύθερη ναυσιπλοΐα χωρίς την ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων.
Η Γερουσία καλείται πλέον να αποφασίσει εάν θα εγκρίνει τα πρόσθετα κονδύλια, παρά τις αυξανόμενες αμφιβολίες για τη στρατηγική, το κόστος και τη διάρκεια του πολέμου.
Δείτε live
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