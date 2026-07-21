Την ισόβια κάθειρξη για τους κατά συρροή βιαστές ανηλίκων κάτω των 15 ετών ενέκρινε η γαλλική Εθνοσυνέλευση

Κι αν ο τρόπος που κάνεις τις αγορές σου μπορούσε να προσαρμόζεται στη ζωή σου και όχι το αντίστροφο; Μια νέα πρόταση έρχεται να αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι την ευελιξία στις αγορές και σου δίνει την ευκαιρία να αγοράσεις αυτό που ταιριάζει και ανταποκρίνεται στις δυνατότητες σου.