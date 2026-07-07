Στην Πάτμο για τις διακοπές της η Χριστίνα Κοντοβά, οι φωτογραφίες που δημοσίευσε
Στην Πάτμο για τις διακοπές της η Χριστίνα Κοντοβά, οι φωτογραφίες που δημοσίευσε
Η σχεδιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους εικόνες από την απόδρασή της
Στην Πάτμο απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές η Χριστίνα Κοντοβά. Η σχεδιάστρια μόδας δημοσίευσε φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνοντας στους διαδικτυακούς της ακόλουθους πώς περνάει την περίοδο παύσης από την καθημερινότητά της.
Η Χριστίνα Κοντοβά φωτογραφήθηκε με την παρέα της, πόζαρε χαμογελαστή πάνω σε σκάφος, έχοντας μόλις βγει από τη θάλασσα, αλλά και χαλαρώνοντας ξαπλωμένη στον καναπέ. «Μέρες στην Πάτμο», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτησή της στο Instagram.
Η ανάρτηση της Χριστίνας Κοντοβά
Η Χριστίνα Κοντοβά φωτογραφήθηκε με την παρέα της, πόζαρε χαμογελαστή πάνω σε σκάφος, έχοντας μόλις βγει από τη θάλασσα, αλλά και χαλαρώνοντας ξαπλωμένη στον καναπέ. «Μέρες στην Πάτμο», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτησή της στο Instagram.
Η ανάρτηση της Χριστίνας Κοντοβά
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