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Μετά από 6 χρόνια εξαφάνισης, αποκαλύφθηκε η δολοφονία της Ντελφίν Ζιμπιλάρ στη Γαλλία, ομολόγησε ο σύζυγος της
Μετά από 6 χρόνια εξαφάνισης, αποκαλύφθηκε η δολοφονία της Ντελφίν Ζιμπιλάρ στη Γαλλία, ομολόγησε ο σύζυγος της
Ο Ζιμπιλάρ είχε καταδικαστεί σε 30 χρόνια φυλάκιση το 2025 - Η ομολογία του μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στην επικείμενη έφεση
Ο Σεντρίκ Ζιμπιλάρ ο οποίος είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία της συζύγου του Ντελφίν Ζιμπιλάρ, παραδέχθηκε τελικά την ευθύνη του για τον θάνατό της, μετά από χρόνια κατά τα οποία αρνούνταν κάθε εμπλοκή στην υπόθεση που είχε προκαλέσει σοκ στη Γαλλία.
Η Ντελφίν Ζιμπιλάρ, 33 ετών, νοσηλεύτρια και μητέρα δύο παιδιών, εξαφανίστηκε τη νύχτα της 15ης προς 16η Δεκεμβρίου 2020 από το σπίτι της οικογένειας στο Κανιάκ-λε-Μιν, στην περιοχή Ταρν της νότιας Γαλλίας. Παρά τις εκτεταμένες έρευνες των αρχών, το σώμα της δεν εντοπίστηκε ποτέ.
Η υπόθεση είχε χαρακτηριστεί ως μία από τις πιο αμφιλεγόμενες δικαστικές διαδικασίες στη Γαλλία, καθώς ο Ζιμπιλάρ καταδικάστηκε το 2025 σε 30 χρόνια κάθειρξη, χωρίς να έχει βρεθεί η σορός της Ντελφίν και χωρίς άμεσο ιατροδικαστικό εύρημα που να αποδεικνύει τον τρόπο θανάτου της. Η καταδίκη βασίστηκε σε ένα σύνολο έμμεσων στοιχείων και στην εκτίμηση των δικαστών για την ενοχή του.
Ο ίδιος, μέχρι πρόσφατα, επέμενε ότι δεν είχε καμία σχέση με την εξαφάνιση της συζύγου του και είχε ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που έγιναν γνωστές, ο 38χρονος παραδέχθηκε την πράξη του σε επιστολή προς τον δικηγόρο του, αναφέροντας ότι ευθύνεται για τον θάνατο της Ντελφίν μετά από έντονο καβγά μεταξύ τους.
Οι δικηγόροι του υποστηρίζουν ότι η ομολογία ήρθε μετά από σειρά συναντήσεων με τον πελάτη τους και ότι πλέον είναι διατεθειμένος να βοηθήσει τις αρχές να εντοπίσουν το σημείο όπου βρίσκονται τα λείψανα της συζύγου του. Η αποκάλυψη αυτή αναμένεται να επηρεάσει την πορεία της διαδικασίας της έφεσης που είχε προγραμματιστεί να εξεταστεί στη Γαλλία.
Η οικογένεια της Ντελφίν Ζιμπιλάρ ζητά πλέον να βρεθεί η σορός της, ώστε να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η ταφή της και να δοθεί ένα τέλος σε μια υπόθεση που παρέμενε ανοιχτή για σχεδόν έξι χρόνια.
Η Ντελφίν Ζιμπιλάρ, 33 ετών, νοσηλεύτρια και μητέρα δύο παιδιών, εξαφανίστηκε τη νύχτα της 15ης προς 16η Δεκεμβρίου 2020 από το σπίτι της οικογένειας στο Κανιάκ-λε-Μιν, στην περιοχή Ταρν της νότιας Γαλλίας. Παρά τις εκτεταμένες έρευνες των αρχών, το σώμα της δεν εντοπίστηκε ποτέ.
Η υπόθεση είχε χαρακτηριστεί ως μία από τις πιο αμφιλεγόμενες δικαστικές διαδικασίες στη Γαλλία, καθώς ο Ζιμπιλάρ καταδικάστηκε το 2025 σε 30 χρόνια κάθειρξη, χωρίς να έχει βρεθεί η σορός της Ντελφίν και χωρίς άμεσο ιατροδικαστικό εύρημα που να αποδεικνύει τον τρόπο θανάτου της. Η καταδίκη βασίστηκε σε ένα σύνολο έμμεσων στοιχείων και στην εκτίμηση των δικαστών για την ενοχή του.
Ο ίδιος, μέχρι πρόσφατα, επέμενε ότι δεν είχε καμία σχέση με την εξαφάνιση της συζύγου του και είχε ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που έγιναν γνωστές, ο 38χρονος παραδέχθηκε την πράξη του σε επιστολή προς τον δικηγόρο του, αναφέροντας ότι ευθύνεται για τον θάνατο της Ντελφίν μετά από έντονο καβγά μεταξύ τους.
Οι δικηγόροι του υποστηρίζουν ότι η ομολογία ήρθε μετά από σειρά συναντήσεων με τον πελάτη τους και ότι πλέον είναι διατεθειμένος να βοηθήσει τις αρχές να εντοπίσουν το σημείο όπου βρίσκονται τα λείψανα της συζύγου του. Η αποκάλυψη αυτή αναμένεται να επηρεάσει την πορεία της διαδικασίας της έφεσης που είχε προγραμματιστεί να εξεταστεί στη Γαλλία.
Η οικογένεια της Ντελφίν Ζιμπιλάρ ζητά πλέον να βρεθεί η σορός της, ώστε να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η ταφή της και να δοθεί ένα τέλος σε μια υπόθεση που παρέμενε ανοιχτή για σχεδόν έξι χρόνια.
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