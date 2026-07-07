Τουλάχιστον τρεις νεκροί και επτά αγνοούμενοι μετά από τρομακτική κατολίσθηση στην Ινδία, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ινδία Κατολίσθηση Νεκροί Αγνοούμενοι Λάσπη

Τουλάχιστον τρεις νεκροί και επτά αγνοούμενοι μετά από τρομακτική κατολίσθηση στην Ινδία, δείτε βίντεο

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή που άνθρωποι τρέχουν να σωθούν από τον τεράστιο χείμαρρο λάσπης που κατευθύνεται ορμητικά κατά πάνω τους

Τουλάχιστον τρεις νεκροί και επτά αγνοούμενοι μετά από τρομακτική κατολίσθηση στην Ινδία, δείτε βίντεο
Τραγωδία σημειώθηκε την Τρίτη (7/7) στη νότια Ινδία, όταν μία τρομακτική κατολίσθηση, που προκλήθηκε από βροχοπτώσεις, έπληξε την πολιτεία Κεράλα με αποτέλεσμα τουλάχιστον τρία άτομα να χάσουν τη ζωή τους, ενώ επτά αγνοούνται. Παράλληλα, έξι άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας ενός κτιρίου της περιοχής καταγράφει μια τεράστια μάζα λάσπης να κατεβαίνει την πλαγιά, ξεριζώνοντας δέντρα και παρασύροντας προσωρινές κατασκευές στο πέρασμά της. Την ώρα που ο χείμαρρος λάσπης κατευθύνεται με μεγάλη ταχύτητα προς τους δρόμους πολλοί κάτοικοι φαίνεται να τρέχον πανικόβλητοι για να σωθούν. Ένα βυτιοφόρο ή μια υδροφόρα φέρεται να παρασύρεται από τα ορμητικά νερά.

Όπως αναφέρει το timesofindia, κάποιος ακούγεται να φωνάζει στο παρασκήνιο «Τρέξτε γρήγορα, φίλοι μου!», όσο άνθρωποι τρέχουν να ξεφύγουν από τη λάσπη. Σύμφωνα με τις Αρχές, η λάσπη που είχε συσσωρευτεί κοντά στη γέφυρα Meenakshi στο Kalladi, στο πλαίσιο του εν εξελίξει έργου κατασκευής οδικού τούνελ που συνδέει τις περιφέρειες Malappuram και Wayanad, υποχώρησε μετά από έντονες βροχοπτώσεις. Η κατολίσθηση είχε ως αποτέλεσμα να ξεριζώσει δέντρα και διέσχισε τα μεταλλικά και υφασμάτινα οδοφράγματα που είχαν στηθεί στο εργοτάξιο. Η λάσπη τελικά ξεχύθηκε στον δρόμο και ακολούθησαν εικόνες καταστροφής.

Μετά την κατολίσθηση γέφυρα, δρόμοι και οχήματα θάφτηκαν κάτω από στρώματα λάσπης. Δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, Υπηρεσίες Διάσωσης της Καλπέτα και ομάδες της Εθνικής Δύναμης Αντιμετώπισης Καταστροφών έσπευσαν στον τόπο του συμβάντος και πραγματοποίησαν έρευνες για τυχόν αγνοούμενους και επιχειρήσεις διάσωσης. Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι κάτοικοι της περιοχής κατάφεραν να διασώσουν τρία άτομα από την πληγείσα περιοχή, όπου διέμεναν εργάτες που εργάζονταν στο έργο της σήραγγας.

Ο πρωθυπουργός της Κεράλα, V D Satheesan, επικοινώνησε με τον Εφορο της Επαρχίας Wayanad για να εκτιμήσει την κατάσταση. Οι αρχές ανέφεραν ότι η μονάδα της Εθνικής Δύναμης Αντιμετώπισης Καταστροφών (NDRF) που σταθμεύει στο Meenangadi έχει αποσταλεί στον τόπο του συμβάντος, ενώ μια άλλη ομάδα της NDRF από το Kozhikode έχει επίσης λάβει εντολή να συνδράμει στις προσπάθειες διάσωσης.

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