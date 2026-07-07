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Τουλάχιστον τρεις νεκροί και επτά αγνοούμενοι μετά από τρομακτική κατολίσθηση στην Ινδία, δείτε βίντεο
Τουλάχιστον τρεις νεκροί και επτά αγνοούμενοι μετά από τρομακτική κατολίσθηση στην Ινδία, δείτε βίντεο
Βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή που άνθρωποι τρέχουν να σωθούν από τον τεράστιο χείμαρρο λάσπης που κατευθύνεται ορμητικά κατά πάνω τους
Τραγωδία σημειώθηκε την Τρίτη (7/7) στη νότια Ινδία, όταν μία τρομακτική κατολίσθηση, που προκλήθηκε από βροχοπτώσεις, έπληξε την πολιτεία Κεράλα με αποτέλεσμα τουλάχιστον τρία άτομα να χάσουν τη ζωή τους, ενώ επτά αγνοούνται. Παράλληλα, έξι άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.
Βίντεο από κάμερα ασφαλείας ενός κτιρίου της περιοχής καταγράφει μια τεράστια μάζα λάσπης να κατεβαίνει την πλαγιά, ξεριζώνοντας δέντρα και παρασύροντας προσωρινές κατασκευές στο πέρασμά της. Την ώρα που ο χείμαρρος λάσπης κατευθύνεται με μεγάλη ταχύτητα προς τους δρόμους πολλοί κάτοικοι φαίνεται να τρέχον πανικόβλητοι για να σωθούν. Ένα βυτιοφόρο ή μια υδροφόρα φέρεται να παρασύρεται από τα ορμητικά νερά.
Μετά την κατολίσθηση γέφυρα, δρόμοι και οχήματα θάφτηκαν κάτω από στρώματα λάσπης. Δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, Υπηρεσίες Διάσωσης της Καλπέτα και ομάδες της Εθνικής Δύναμης Αντιμετώπισης Καταστροφών έσπευσαν στον τόπο του συμβάντος και πραγματοποίησαν έρευνες για τυχόν αγνοούμενους και επιχειρήσεις διάσωσης. Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι κάτοικοι της περιοχής κατάφεραν να διασώσουν τρία άτομα από την πληγείσα περιοχή, όπου διέμεναν εργάτες που εργάζονταν στο έργο της σήραγγας.
Βίντεο από κάμερα ασφαλείας ενός κτιρίου της περιοχής καταγράφει μια τεράστια μάζα λάσπης να κατεβαίνει την πλαγιά, ξεριζώνοντας δέντρα και παρασύροντας προσωρινές κατασκευές στο πέρασμά της. Την ώρα που ο χείμαρρος λάσπης κατευθύνεται με μεγάλη ταχύτητα προς τους δρόμους πολλοί κάτοικοι φαίνεται να τρέχον πανικόβλητοι για να σωθούν. Ένα βυτιοφόρο ή μια υδροφόρα φέρεται να παρασύρεται από τα ορμητικά νερά.
Όπως αναφέρει το timesofindia, κάποιος ακούγεται να φωνάζει στο παρασκήνιο «Τρέξτε γρήγορα, φίλοι μου!», όσο άνθρωποι τρέχουν να ξεφύγουν από τη λάσπη. Σύμφωνα με τις Αρχές, η λάσπη που είχε συσσωρευτεί κοντά στη γέφυρα Meenakshi στο Kalladi, στο πλαίσιο του εν εξελίξει έργου κατασκευής οδικού τούνελ που συνδέει τις περιφέρειες Malappuram και Wayanad, υποχώρησε μετά από έντονες βροχοπτώσεις. Η κατολίσθηση είχε ως αποτέλεσμα να ξεριζώσει δέντρα και διέσχισε τα μεταλλικά και υφασμάτινα οδοφράγματα που είχαν στηθεί στο εργοτάξιο. Η λάσπη τελικά ξεχύθηκε στον δρόμο και ακολούθησαν εικόνες καταστροφής.
JUST IN: Terrifying CCTV footage shows a massive landslide striking a tunnel construction site near Meppady, Wayanad district, Kerala, India.— Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 7, 2026
Three people are reported dead, while six have been rescued. Multiple others are feared trapped as rescue operations continue. pic.twitter.com/Zi76gxfwSX
Μετά την κατολίσθηση γέφυρα, δρόμοι και οχήματα θάφτηκαν κάτω από στρώματα λάσπης. Δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, Υπηρεσίες Διάσωσης της Καλπέτα και ομάδες της Εθνικής Δύναμης Αντιμετώπισης Καταστροφών έσπευσαν στον τόπο του συμβάντος και πραγματοποίησαν έρευνες για τυχόν αγνοούμενους και επιχειρήσεις διάσωσης. Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι κάτοικοι της περιοχής κατάφεραν να διασώσουν τρία άτομα από την πληγείσα περιοχή, όπου διέμεναν εργάτες που εργάζονταν στο έργο της σήραγγας.
Ο πρωθυπουργός της Κεράλα, V D Satheesan, επικοινώνησε με τον Εφορο της Επαρχίας Wayanad για να εκτιμήσει την κατάσταση. Οι αρχές ανέφεραν ότι η μονάδα της Εθνικής Δύναμης Αντιμετώπισης Καταστροφών (NDRF) που σταθμεύει στο Meenangadi έχει αποσταλεί στον τόπο του συμβάντος, ενώ μια άλλη ομάδα της NDRF από το Kozhikode έχει επίσης λάβει εντολή να συνδράμει στις προσπάθειες διάσωσης.
VIDEO | Kerala CM V D Satheesan (@vdsatheesan) on Wayanad landslide, says, "Disaster happened in Wayanad. During the construction of the tunnel in Wayanad district. There was an accident. Now seven persons are in the hospital. One person is reported that he has died and seven… pic.twitter.com/XhZOkJvkCA— Press Trust of India (@PTI_News) July 7, 2026
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