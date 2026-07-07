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Το Κρεμλίνο δηλώνει ότι η Μόσχα θα παρακολουθεί στενά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ
Το Κρεμλίνο δηλώνει ότι η Μόσχα θα παρακολουθεί στενά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ
Πεσκόφ: Η Ρωσία ελπίζει ότι οι αμερικανικές προσπάθειες να οδηγηθεί η όλη κατάσταση σε μια πορεία ειρήνευσης εντέλει θα επιτύχουν
Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία θα παρακολουθεί στενά την έκβαση της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, δηλώνοντας ότι πριν από αυτήν έγινε σειρά από «συγκρουσιακές» δηλώσεις για τη Ρωσία.
«Είναι ένα γεγονός που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, και για εμάς. Φυσικά, θα παρακολουθούμε όλες τις ειδήσεις και τις πληροφορίες που έρχονται από την Άγκυρα», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.
Πρόσθεσε ότι, ενόψει της συνόδου, έγινε μεγάλος αριθμός δηλώσεων σχετικά με τη Ρωσία. «Προς λύπη μας, αυτές δεν ήταν δηλώσεις για εποικοδομητικές επαφές και διάλογο, αλλά μάλλον δηλώσεις συγκρουσιακού χαρακτήρα», δήλωσε, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες.
Ο Πεσκόφ ρωτήθηκε και σχετικά με τις δηλώσεις του Αμερικανού πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία. Χθες, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα αναφερθεί στον πόλεμο στην Ουκρανία στις συναντήσεις που θα έχει κατά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ σήμερα και αύριο και πως μια λύση στον πόλεμο που μαίνεται στην Ουκρανία εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια «πλησιάζει πιο κοντά από όσο συνειδητοποιεί ο κόσμος».
Ο Πεσκόφ δήλωσε πως η Ρωσία ελπίζει ότι οι αμερικανικές «προσπάθειες να οδηγηθεί η όλη κατάσταση σε μια πορεία ειρήνευσης εντέλει θα επιτύχουν. Τουλάχιστον εμείς, όπως έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη ο Ρώσος πρόεδρος, παραμένουμε ανοικτοί σε αυτό».
«Είναι ένα γεγονός που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, και για εμάς. Φυσικά, θα παρακολουθούμε όλες τις ειδήσεις και τις πληροφορίες που έρχονται από την Άγκυρα», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.
Πρόσθεσε ότι, ενόψει της συνόδου, έγινε μεγάλος αριθμός δηλώσεων σχετικά με τη Ρωσία. «Προς λύπη μας, αυτές δεν ήταν δηλώσεις για εποικοδομητικές επαφές και διάλογο, αλλά μάλλον δηλώσεις συγκρουσιακού χαρακτήρα», δήλωσε, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες.
"NATO Zirvesi'ni takipteyiz"— gdh (@gundemedairhs) July 7, 2026
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ni yakından takip ettiğini belirterek, zirvede alınacak kararların Moskova tarafından dikkatle analiz edileceğini söyledi. https://t.co/f3gKa4Vujq
Ο Πεσκόφ ρωτήθηκε και σχετικά με τις δηλώσεις του Αμερικανού πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία. Χθες, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα αναφερθεί στον πόλεμο στην Ουκρανία στις συναντήσεις που θα έχει κατά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ σήμερα και αύριο και πως μια λύση στον πόλεμο που μαίνεται στην Ουκρανία εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια «πλησιάζει πιο κοντά από όσο συνειδητοποιεί ο κόσμος».
Ο Πεσκόφ δήλωσε πως η Ρωσία ελπίζει ότι οι αμερικανικές «προσπάθειες να οδηγηθεί η όλη κατάσταση σε μια πορεία ειρήνευσης εντέλει θα επιτύχουν. Τουλάχιστον εμείς, όπως έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη ο Ρώσος πρόεδρος, παραμένουμε ανοικτοί σε αυτό».
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