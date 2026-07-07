Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στο κέντρο της Αθήνας μετά από αναφορά για έκρηξη boiler σε ξενοδοχείο
ΕΛΛΑΔΑ
Κέντρο Αθήνας Ξενοδοχείο

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στο κέντρο της Αθήνας μετά από αναφορά για έκρηξη boiler σε ξενοδοχείο

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική στο σημείο δεν σημειώθηκε ούτε έκρηξη, ούτε φωτιά και έτσι οι δυνάμεις δεν χρειάστηκε να επιχειρήσουν

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στο κέντρο της Αθήνας μετά από αναφορά για έκρηξη boiler σε ξενοδοχείο
Αναστάτωση επικράτησε στο κέντρο της Αθήνας έπειτα από αναφορές για έκρηξη σε ξενοδοχείο κοντά στην πλατεία Βάθη.

Στο σημείο έφτασαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα προκειμένου να αντιμετωπίσουν έκρηξη boiler σε υπόγειο χώρο, ωστόσο, σύμφωνα με την Πυροσβεστική στο σημείο δεν σημειώθηκε ούτε έκρηξη, ούτε φωτιά.

Στο σημείο έφτασε επίσης και κλιμακοφόρο όχημα που όμως δεν χρειάστηκε να κάνει ενέργειες. Κανείς εκ των ενοίκων δεν κινδύνευσε, καθώς οι υπεύθυνοι της ξενοδοχειακής μονάδας κινήθηκαν άμεσα και ενημέρωσαν τις Αρχές.

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