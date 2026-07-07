Διαθήκη Βαλεντίνο: Σε ίδρυμα του Λιχτενστάιν η αμύθητη περιουσία του - Το γιοτ, οι βίλες, τα έργα τέχνης και το κάστρο στη Γαλλία

Το ίδρυμα «Valentino Garavani - Giancarlo Giammetti Foundation» στη Βαντούζ ορίστηκε μοναδικός κληρονόμος της περιουσίας του διάσημου σχεδιαστή - Το παρασκήνιο της διαθήκης, οι στενοί συνεργάτες και η τύχη του κάστρου Wideville στη Γαλλία

5.600 κατοίκων του Λιχτενστάιν, βρίσκεται το «κλειδί» για την τύχη της τεράστιας κληρονομιάς του



Μετά τον θάνατο του θρυλικού σχεδιαστή μόδας σε ηλικία 93 ετών, στις 19 Ιανουαρίου 2026, ένα ερώτημα κυριαρχούσε: ποιος θα κληρονομούσε την αμύθητη περιουσία του; Ένα χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει ένα γιοτ 46 μέτρων, πολυτελείς κατοικίες, έργα τέχνης –μεταξύ αυτών δημιουργίες του Πικάσο και του Άντι Γουόρχολ– ένα κάστρο στη Γαλλία, επενδύσεις και σημαντικά χρηματικά ποσά σε διεθνείς τραπεζικούς λογαριασμούς, όπως στην Coutts & Company, την ιστορική private bank όπου υπήρξε πελάτισσα και η βασίλισσα Ελισάβετ.



Η διαθήκη που άνοιξε στην Ελβετία Σύμφωνα με την Corriere della Sera, ο Βαλεντίνο είχε παραδώσει τη διαθήκη του στις 29 Μαρτίου 2023 στον Ελβετό συμβολαιογράφο Ρολφ Σνάιντερ στο Γκστάαντ, θέτοντας έτσι τη διαδικασία της διαδοχής υπό το ελβετικό δίκαιο.



Καθώς δεν είχε νόμιμους κληρονόμους, μπορούσε να διαθέσει το σύνολο της περιουσίας του χωρίς περιορισμούς.



Από τα έγγραφα εκτέλεσης της διαθήκης προκύπτει ότι «μοναδικός κληρονόμος» ορίστηκε το Valentino Garavani - Giancarlo Giammetti Foundation με έδρα τη Βαντούζ. Πρόκειται για ένα ίδρυμα που στεγάζεται στα γραφεία του γνωστού νομικού και διαχειριστικού ομίλου Marxer, στο Λιχτενστάιν.







Η διαθήκη κατατέθηκε στην Ιταλία στις 21 Ιανουαρίου 2026, δύο ημέρες μετά τον θάνατό του και λίγο πριν την κηδεία του. Η εκτέλεσή της ξεκίνησε τους επόμενους μήνες, με το ίδρυμα του Λιχτενστάιν να αποδέχεται επισήμως την κληρονομιά στις 15 Απριλίου.



Το γιοτ, η βίλα και η «αυτοκρατορία» Βαλεντίνο Ήδη μεγάλο μέρος των σημαντικότερων περιουσιακών στοιχείων έχει περάσει στο ίδρυμα της Βαντούζ.



Κλείσιμο



Η διαδικασία μεταβίβασης, ωστόσο, βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.



Σύμφωνα με τα έγγραφα, η διαθήκη προβλέπει έναν μόνο κληρονόμο αλλά και σειρά από κληροδοτήματα, χωρίς να κατονομάζονται δημόσια οι αποδέκτες τους.



Η δημιουργία του ιδρύματος φαίνεται πως είχε ως βασικό στόχο να διατηρηθεί ενιαία η περιουσία και να υπάρξει μακροπρόθεσμη διαχείριση, ενώ παράλληλα να ωφεληθούν άνθρωποι που βρέθηκαν κοντά στον Βαλεντίνο στη διάρκεια της ζωής του.



Στη διεύθυνση Heiligkreuz 6 στη Βαντούζ, την πρωτεύουσα των μόλιςτου Λιχτενστάιν, βρίσκεται το «κλειδί» για την τύχη της τεράστιας κληρονομιάς του Βαλεντίνο. Μετά τον θάνατο του θρυλικού σχεδιαστή μόδας σε ηλικία 93 ετών, στις 19 Ιανουαρίου 2026, ένα ερώτημα κυριαρχούσε: ποιος θα κληρονομούσε την αμύθητη περιουσία του; Ένα χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει ένα γιοτ 46 μέτρων, πολυτελείς κατοικίες, έργα τέχνης –μεταξύ αυτών δημιουργίες του Πικάσο και του Άντι Γουόρχολ– ένα κάστρο στη Γαλλία, επενδύσεις και σημαντικά χρηματικά ποσά σε διεθνείς τραπεζικούς λογαριασμούς, όπως στην Coutts & Company, την ιστορική private bank όπου υπήρξε πελάτισσα και η βασίλισσα Ελισάβετ.Σύμφωνα με την Corriere della Sera, ο Βαλεντίνο είχε παραδώσει τη διαθήκη του στις 29 Μαρτίου 2023 στον Ελβετό συμβολαιογράφο Ρολφ Σνάιντερ στο Γκστάαντ, θέτοντας έτσι τη διαδικασία της διαδοχής υπό το ελβετικό δίκαιο.Καθώς δεν είχε νόμιμους κληρονόμους, μπορούσε να διαθέσει το σύνολο της περιουσίας του χωρίς περιορισμούς.Από τα έγγραφα εκτέλεσης της διαθήκης προκύπτει ότι «μοναδικός κληρονόμος» ορίστηκε το Valentino Garavani - Giancarlo Giammetti Foundation με έδρα τη Βαντούζ. Πρόκειται για ένα ίδρυμα που στεγάζεται στα γραφεία του γνωστού νομικού και διαχειριστικού ομίλου Marxer, στο Λιχτενστάιν.Η ύπαρξη του ομώνυμου φιλανθρωπικού ιδρύματος στη Ρώμη ήταν γνωστή, ωστόσο η δομή στο Λιχτενστάιν είχε παραμείνει μέχρι σήμερα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.Η διαθήκη κατατέθηκε στην Ιταλία στις 21 Ιανουαρίου 2026, δύο ημέρες μετά τον θάνατό του και λίγο πριν την κηδεία του. Η εκτέλεσή της ξεκίνησε τους επόμενους μήνες, με το ίδρυμα του Λιχτενστάιν να αποδέχεται επισήμως την κληρονομιά στις 15 Απριλίου.Ήδη μεγάλο μέρος των σημαντικότερων περιουσιακών στοιχείων έχει περάσει στο ίδρυμα της Βαντούζ.Ανάμεσά τους βρίσκονται η εντυπωσιακή βίλα στη Ρώμη με τα 30 δωμάτια, το γιοτ Tm Blue One μήκους 46 μέτρων, καθώς και οι δραστηριότητες του ιταλικού φιλανθρωπικού ιδρύματος που φέρει το όνομα του σχεδιαστή.Η διαδικασία μεταβίβασης, ωστόσο, βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.Σύμφωνα με τα έγγραφα, η διαθήκη προβλέπει έναν μόνο κληρονόμο αλλά και σειρά από κληροδοτήματα, χωρίς να κατονομάζονται δημόσια οι αποδέκτες τους.Η δημιουργία του ιδρύματος φαίνεται πως είχε ως βασικό στόχο να διατηρηθεί ενιαία η περιουσία και να υπάρξει μακροπρόθεσμη διαχείριση, ενώ παράλληλα να ωφεληθούν άνθρωποι πουστη διάρκεια της ζωής του.

Μεταξύ αυτών φέρεται να βρίσκονται ο σύντροφός του Βέρνον Μπρους Χόκσεμα, ο επί δεκαετίες συνεργάτης, πρώην σύντροφος και στενός φίλος του Τζιανκάρλο Τζιαμέτι, ο ανιψιός του Πιέρο Βιλάνι, αλλά και πρόσωπα του στενού του κύκλου.



Στο «σφυρί» το κάστρο Wideville; Ξεχωριστή θέση στην περιουσία του είχε το ιστορικό κάστρο Wideville, κοντά στο Παρίσι.



Το ακίνητο του 16ου αιώνα αγοράστηκε από τον Βαλεντίνο το 1995 έναντι περίπου 12 εκατομμυρίων ευρώ (σε σημερινή αντιστοιχία), όμως πλέον η αξία του θεωρείται πολλαπλάσια.



Σύμφωνα με τα έγγραφα, η ιδιοκτησία βρίσκεται σήμερα υπό τη διαχείριση της «Succession Valentino Garavani», με εκπροσώπους τους Τζιανκάρλο Τζιαμέτι, Ρόναλντ Φέιγεν και Μαρκ Μπονάν, οι οποίοι έχουν αναλάβει την εκτέλεση της διαθήκης.



Ο ρόλος τους είναι να εφαρμόσουν το σχέδιο που είχε χαράξει ο ίδιος ο Βαλεντίνο, το οποίο περιλαμβάνει και πιθανές πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων ώστε να ικανοποιηθούν τα προβλεπόμενα κληροδοτήματα. Το Wideville φέρεται να βρίσκεται ανάμεσα στα ακίνητα που θα μπορούσαν να βγουν προς πώληση.



Η ζωή και η οικονομική δομή του Βαλεντίνο είχαν εδώ και χρόνια διεθνή χαρακτήρα. Μετά την πώληση του οίκου μόδας του το 1998 έναντι περίπου 500 δισ. λιρετών (περίπου 260 εκατ. ευρώ), ο σχεδιαστής είχε εγκαταστήσει την επίσημη κατοικία του στο σαλέ Gifferhorn στο Γκστάαντ.



Στην αυτοκρατορία του περιλαμβάνονταν επίσης ακίνητα στο Λονδίνο κοντά στο Holland Park, ρετιρέ στη Ρώμη και η Villa Letizia, όπου πέρασε μεγάλο μέρος των τελευταίων χρόνων του.