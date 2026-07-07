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Χάος στο αεροδρόμιο της Λισαβόνας: Ιρλανδός τουρίστας επιτέθηκε σε αστυνομικούς και εργαζομένους, δείτε βίντεο
Χάος στο αεροδρόμιο της Λισαβόνας: Ιρλανδός τουρίστας επιτέθηκε σε αστυνομικούς και εργαζομένους, δείτε βίντεο
Το περιστατικό καταγράφηκε από αυτόπτες μάρτυρες, ενώ οι πορτογαλικές αρχές έκαναν λόγο για σοβαρούς τραυματισμούς αστυνομικών κατά τη σύλληψη του δράστη
Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας στο αεροδρόμιο της Λισαβόνας, όταν ένας 26χρονος Ιρλανδός τουρίστας επιτέθηκε σε εργαζομένους και αστυνομικούς, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά μέλη των πορτογαλικών δυνάμεων ασφαλείας.
Το περιστατικό σημειώθηκε στον χώρο παραλαβής αποσκευών του αεροδρομίου και καταγράφηκε από αυτόπτες μάρτυρες. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον νεαρό να κλωτσά έναν εργαζόμενο του αεροδρομίου στο στήθος, ενώ σε σημείο φαίνεται να επιτίθεται σε έναν άνδρα, ο οποίος στην συνέχεια πέφτει στο έδαφος.
Την ώρα που οι παρευρισκόμενοι φώναζαν ζητώντας στον 26χρονο να σταματήσει, αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο για να επέμβουν, ωστόσο ο 26χρονος συνέχισε να επιδεικνύει βίαιη και επιθετική συμπεριφορά και επιτέθηκε ακόμα και στους ένστολους που προσπαθούσαν να τον ακινητοποιήσουν.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της πορτογαλικής Αστυνομίας (PSP), λίγο πριν από την επέμβαση των αστυνομικών, ο ύποπτος είχε επιτεθεί σε εργαζόμενο της εταιρείας επίγειας εξυπηρέτησης Menzies Aviation κοντά στο καφέ Versailles, που βρίσκεται στον πέμπτο όροφο του τερματικού σταθμού.
Οι αρχές ανέφεραν ότι από την επίθεση αστυνομικοί υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς, μεταξύ των οποίων κακώσεις και τραύματα στο πρόσωπο, τα οποία χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη. Παρά τους τραυματισμούς τους, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον δράστη, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των υπόλοιπων επιβατών και εργαζομένων στο αεροδρόμιο.
Ο 26χρονος οδηγήθηκε στα κρατητήρια της Μητροπολιτικής Διοίκησης της PSP στη Λισαβόνα, όπου κρατείται μέχρι να παρουσιαστεί ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής αρχής για την πρώτη του απολογία.
Σε ανακοίνωσή της, η πορτογαλική αστυνομία καταδίκασε απερίφραστα κάθε μορφή βίας κατά των στελεχών της, τονίζοντας ότι η επίθεση σε αστυνομικούς αποτελεί επίθεση κατά της δημόσιας τάξης και του κράτους δικαίου. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει με αποφασιστικότητα αντίστοιχα περιστατικά, οδηγώντας τους υπευθύνους ενώπιον της Δικαιοσύνης.
Τη βία καταδίκασε και ο υπουργός Εσωτερικής Διοίκησης της Πορτογαλίας, **Λουίς Νέβες**, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «απολύτως απαράδεκτο».
Ο συλληφθείς αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου την Τρίτη.
Το περιστατικό σημειώθηκε στον χώρο παραλαβής αποσκευών του αεροδρομίου και καταγράφηκε από αυτόπτες μάρτυρες. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον νεαρό να κλωτσά έναν εργαζόμενο του αεροδρομίου στο στήθος, ενώ σε σημείο φαίνεται να επιτίθεται σε έναν άνδρα, ο οποίος στην συνέχεια πέφτει στο έδαφος.
Την ώρα που οι παρευρισκόμενοι φώναζαν ζητώντας στον 26χρονο να σταματήσει, αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο για να επέμβουν, ωστόσο ο 26χρονος συνέχισε να επιδεικνύει βίαιη και επιθετική συμπεριφορά και επιτέθηκε ακόμα και στους ένστολους που προσπαθούσαν να τον ακινητοποιήσουν.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της πορτογαλικής Αστυνομίας (PSP), λίγο πριν από την επέμβαση των αστυνομικών, ο ύποπτος είχε επιτεθεί σε εργαζόμενο της εταιρείας επίγειας εξυπηρέτησης Menzies Aviation κοντά στο καφέ Versailles, που βρίσκεται στον πέμπτο όροφο του τερματικού σταθμού.
Οι αρχές ανέφεραν ότι από την επίθεση αστυνομικοί υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς, μεταξύ των οποίων κακώσεις και τραύματα στο πρόσωπο, τα οποία χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη. Παρά τους τραυματισμούς τους, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον δράστη, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των υπόλοιπων επιβατών και εργαζομένων στο αεροδρόμιο.
Ο 26χρονος οδηγήθηκε στα κρατητήρια της Μητροπολιτικής Διοίκησης της PSP στη Λισαβόνα, όπου κρατείται μέχρι να παρουσιαστεί ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής αρχής για την πρώτη του απολογία.
Σε ανακοίνωσή της, η πορτογαλική αστυνομία καταδίκασε απερίφραστα κάθε μορφή βίας κατά των στελεχών της, τονίζοντας ότι η επίθεση σε αστυνομικούς αποτελεί επίθεση κατά της δημόσιας τάξης και του κράτους δικαίου. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει με αποφασιστικότητα αντίστοιχα περιστατικά, οδηγώντας τους υπευθύνους ενώπιον της Δικαιοσύνης.
Τη βία καταδίκασε και ο υπουργός Εσωτερικής Διοίκησης της Πορτογαλίας, **Λουίς Νέβες**, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «απολύτως απαράδεκτο».
Ο συλληφθείς αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου την Τρίτη.
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