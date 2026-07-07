Καταριανό τάνκερ που μετέφερε LNG χτυπήθηκε από πύραυλο κοντά στο Ομάν, αυξήθηκαν ελαφρώς οι τιμές αερίου και πετρελαίου

Το πλοίο Al Rekayyat, το οποίο ανήκει στην κρατική ναυτιλιακή εταιρεία του Κατάρ, Nakilat, επλήγη τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης

LNG) επλήγη από βλήμα κοντά στις ακτές του Ομάν καθώς εξέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ, εντείνοντας την ανησυχία των πλοιοκτητών και δοκιμάζοντας τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν που είχε ως στόχο τον τερματισμό των επιθέσεων στην κρίσιμη αυτή θαλάσσια δίοδο.



Το Al Rekayyat επλήγη τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα και οι οποίες ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους λόγω της κρισιμότητας του ζητήματος. Προειδοποίηση από την εταιρεία συμβούλων ασφαλείας EOS Risk Group επιβεβαίωσε την επίθεση, η οποία σημειώθηκε περίπου 8 ναυτικά μίλια (15 χιλιόμετρα) ανατολικά της πόλης Λίμαχ του Ομάν, προκαλώντας πυρκαγιά, ενώ χαρακτηρίστηκε ως πλήγμα είτε από drone είτε από πύραυλο.



Nakilat, είναι το πρώτο δεξαμενόπλοιο LNG της χώρας που δέχεται επίθεση από την έναρξη του πολέμου. Το γεγονός αυτό αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τις προσπάθειες του Κατάρ να αναζωογονήσει τις εξαγωγές του μετά από μήνες σχετικής παράλυσης. Το πλοίο είχε φορτώσει νωρίτερα από το λιμάνι Ρας Λαφάν του Κατάρ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.







Al Rekayyat φαινόταν να πλέει με απενεργοποιημένο τον πομπό θέσης του (transponder), ένα κοινό μέτρο που λαμβάνεται για την αποφυγή στοχοποίησης. Ο οργανισμός Maritime Trade Operations του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) είχε εκδώσει νωρίτερα προειδοποίηση για την επίθεση, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει το πλοίο.



Οι εταιρείες QatarEnergy και Nakilat δεν ανταποκρίθηκαν σε αιτήματα για σχολιασμό.



Κλείσιμο



Αντανακλαστικά και ανησυχία στη ναυτιλιακή αγορά Το πλήγμα έχει ήδη προκαλέσει νέο κύμα ανησυχίας στους εφοπλιστές. Το Al Areesh, ένα άλλο δεξαμενόπλοιο LNG που είχε φορτώσει στο Κατάρ με κατεύθυνση έξω από τον Περσικό Κόλπο, φάνηκε να αλλάζει πορεία την Τρίτη πριν φτάσει στα στενά και να πραγματοποιεί κυκλικές κινήσεις, σύμφωνα με ναυτιλιακά δεδομένα. Το πλοίο είχε δηλώσει ως προορισμό το λιμάνι Κασίμ του Πακιστάν.



Ωστόσο, η υπόλοιπη ναυτιλιακή κίνηση συνεχίστηκε. Ένα υπερδεξαμενόπλοιο (supertanker) υπό σημαία Ιαπωνίας και ένα άλλο εγγεγραμμένο στη Σιγκαπούρη φάνηκε να διασχίζουν τα στενά μέσω της εγκεκριμένης από το Ιράν διαδρομής, μαζί με ένα πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου πετρελαϊκού αερίου (LPG) που κατευθύνεται προς την Κίνα. Νοτιότερα, ένα κονβόι τουλάχιστον έξι πλοίων, συμπεριλαμβανομένων τριών πολύ μεγάλων δεξαμενόπλοιων αργού πετρελαίου (VLCC), φάνηκε να προσεγγίζει την ακτογραμμή του Ομάν εξερχόμενο από τον Περσικό Κόλπο.



Οι ευρωπαϊκές τιμές του φυσικού αερίου σημείωσαν άνοδο έως και 6%, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το πετρέλαιο Brent κινήθηκαν ελαφρώς υψηλότερα μετά την είδηση. Οι τιμές του πετρελαίου είχαν υποχωρήσει κατακόρυφα τις τελευταίες ημέρες, καθώς η προοπτική να μπορούν περισσότερα πλοία να διέρχονται από τα στενά είχε καθησυχάσει την αγορά για πιθανή υπερπροσφορά.



Ένα έμφορτο πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου () επλήγη από βλήμα κοντά στις ακτές τουκαθώς εξέρχονταν από τα, εντείνοντας την ανησυχία των πλοιοκτητών και δοκιμάζοντας τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν που είχε ως στόχο τον τερματισμό των επιθέσεων στην κρίσιμη αυτή θαλάσσια δίοδο.Το πλοίο επλήγη τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα και οι οποίες ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους λόγω της κρισιμότητας του ζητήματος. Προειδοποίηση από την εταιρεία συμβούλων ασφαλείαςεπιβεβαίωσε την επίθεση, η οποία σημειώθηκε περίπου 8 ναυτικά μίλια (15 χιλιόμετρα) ανατολικά της πόληςτου, προκαλώντας πυρκαγιά, ενώ χαρακτηρίστηκε ως πλήγμα είτε από drone είτε από πύραυλο.Το σκάφος, το οποίο ανήκει στην κρατική ναυτιλιακή εταιρεία του Κατάρ,, είναι το πρώτο δεξαμενόπλοιο LNG της χώρας που δέχεται επίθεση από την έναρξη του πολέμου. Το γεγονός αυτό αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τις προσπάθειες του Κατάρ να αναζωογονήσει τις εξαγωγές του μετά από μήνες σχετικής παράλυσης. Το πλοίο είχε φορτώσει νωρίτερα από το λιμάνιτου Κατάρ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.Όπως δείχνουν τα δεδομένα εντοπισμού πλοίων, τοφαινόταν να πλέει με απενεργοποιημένο τον πομπό θέσης του (transponder), ένα κοινό μέτρο που λαμβάνεται για την αποφυγή στοχοποίησης. Ο οργανισμόςτου Ηνωμένου Βασιλείου () είχε εκδώσει νωρίτερα προειδοποίηση για την επίθεση, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει το πλοίο.Οι εταιρείες QatarEnergy και Nakilat δεν ανταποκρίθηκαν σε αιτήματα για σχολιασμό.Το πλήγμα έχει ήδη προκαλέσει νέο κύμα ανησυχίας στους εφοπλιστές. Το, ένα άλλο δεξαμενόπλοιο LNG που είχε φορτώσει στο Κατάρ με κατεύθυνση έξω από τον Περσικό Κόλπο, φάνηκε να αλλάζει πορεία την Τρίτη πριν φτάσει στα στενά και να πραγματοποιεί κυκλικές κινήσεις, σύμφωνα με ναυτιλιακά δεδομένα. Το πλοίο είχε δηλώσει ως προορισμό το λιμάνι Κασίμ του Πακιστάν.Ωστόσο, η υπόλοιπη ναυτιλιακή κίνηση συνεχίστηκε. Ένα υπερδεξαμενόπλοιο () υπό σημαία Ιαπωνίας και ένα άλλο εγγεγραμμένο στη Σιγκαπούρη φάνηκε να διασχίζουν τα στενά μέσω της εγκεκριμένης από τοδιαδρομής, μαζί με ένα πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου πετρελαϊκού αερίου () που κατευθύνεται προς την. Νοτιότερα, ένα κονβόι τουλάχιστον έξι πλοίων, συμπεριλαμβανομένων τριών πολύ μεγάλων δεξαμενόπλοιων αργού πετρελαίου (), φάνηκε να προσεγγίζει την ακτογραμμή του Ομάν εξερχόμενο από τον Περσικό Κόλπο.Οι ευρωπαϊκέςτουσημείωσαν άνοδο έως καιενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το πετρέλαιοκινήθηκαν ελαφρώς υψηλότερα μετά την είδηση. Οι τιμές του πετρελαίου είχαν υποχωρήσει κατακόρυφα τις τελευταίες ημέρες, καθώς η προοπτική να μπορούν περισσότερα πλοία να διέρχονται από τα στενά είχε καθησυχάσει την αγορά για πιθανή υπερπροσφορά.

Το γεωπολιτικό πλαίσιο στα Στενά του Ορμούζ Το Ορμούζ αποτελεί σημείο εστίασης για όλες τις πλευρές από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν πλήγματα κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, με τους πλοιοκτήτες να αξιολογούν συνεχώς την ασφάλεια της διέλευσης προκειμένου να στείλουν πλοία εντός και εκτός του Περσικού Κόλπου. Ακόμα και μετά την υπογραφή της ενδιάμεσης ειρηνευτικής συμφωνίας τον περασμένο μήνα, η Τεχεράνη συνεχίζει να επιδιώκει την επιβολή της κυριαρχίας της στην περιοχή.



Αν και η κίνηση των πλοίων έχει βελτιωθεί μετά τη συμφωνία, συνεχίζει να αντιμετωπίζει προκλήσεις και διακοπές, καθώς το Ιράν αποκλείει περιοδικά τις διελεύσεις σε διαδρομές που δεν έχει εγκρίνει ή επιτίθεται σε πλοία. Τη Δευτέρα, μια ομάδα πλοίων ιαπωνικών συμφερόντων φάνηκε να διασχίζει τα στενά ακολουθώντας πιστά την εγκεκριμένη από το Ιράν διαδρομή.



Ωστόσο, δεν υπάρχει ακόμη σαφήνεια για μια μόνιμη λύση διαχείρισης αυτού του στρατηγικού περάσματος, εν μέσω συνομιλιών που στοχεύουν στην επίτευξη μιας διαρκούς ειρήνης.



Διχασμένες διαδρομές ναυσιπλοΐας Ο εγκεκριμένος από το Ιράν διάδρομος κατά μήκος της βόρειας πλευράς των στενών συγκέντρωσε τα δύο τρίτα όλων των διελεύσεων τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας αναλύσεων Kpler Ltd., ενώ οι υπόλοιποι χρησιμοποίησαν τη διαδρομή του Ομάν που τελεί υπό τη διαχείριση των ΗΠΑ.



Από τα 25 πλοία που διέσχισαν το Ορμούζ μόνο τη Δευτέρα, μόλις τρία το έπραξαν από την πλευρά του Ομάν με ανοιχτούς τους πομπούς θέσης τους, βάσει των ίδιων στοιχείων – παρά την ενημέρωση από τις περιφερειακές ναυτικές δυνάμεις που υπενθύμιζε στους πλοιοκτήτες ότι η ελεγχόμενη από τις ΗΠΑ διαδρομή του Ομάν παρέμενε διαθέσιμη προς χρήση.



«Η συνεχιζόμενη χρήση διαφορετικών ναυτιλιακών λωρίδων υποδηλώνει ότι η κίνηση μέσω των στενών παραμένει λειτουργική, αλλά είναι κατακερματισμένη, καθώς οι πλοιοκτήτες υιοθετούν διαφορετικές στρατηγικές πλοήγησης με βάση τις δικές τους εκτιμήσεις κινδύνου», δήλωσε η Muyu Xu, ανώτερη αναλύτρια αργού πετρελαίου στην Kpler.



Διεθνείς πολιτικές εξελίξεις Η επίθεση σημειώθηκε τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ κατευθυνόταν στη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο πόλεμος των ΗΠΑ με το Ιράν αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό θέμα συζήτησης, με τον Τραμπ να έχει εκφράσει την οργή του προς αρκετά μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας επειδή δεν συνέδραμαν περισσότερο τις ΗΠΑ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.



Οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχουν ανασταλεί, καθώς η Τεχεράνη ξεκίνησε λαϊκό προσκύνημα για τον εκλιπόντα Ανώτατο Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου. Το Κατάρ δήλωσε ότι η επόμενη συνάντηση θα προγραμματιστεί το συντομότερο δυνατό μετά τις τελετές της κηδείας. Ο Χαμενεΐ είναι προγραμματισμένο να ταφεί στη γενέτειρά του, το Μασχάντ, στις 9 Ιουλίου.



Νωρίτερα, το Axios μετέδωσε ότι δύο εμπορικά πλοία επλήγησαν από ιρανικούς πυραύλους, χωρίς να τα κατονομάσει. Και τα δύο πλοία υπέστησαν σημαντικές ζημιές, ωστόσο δεν υπήρξαν θύματα.