Βίντεο: Ο βασιλιάς Κάρολος έκανε βόλτα με άρμα μάχης στην πρώτη του επίσκεψη ως αρχηγός του Βασιλικού Συντάγματος Αρμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
Βασιλιάς Κάρολος Βρετανία Στρατός Μουσείο

Βίντεο: Ο βασιλιάς Κάρολος έκανε βόλτα με άρμα μάχης στην πρώτη του επίσκεψη ως αρχηγός του Βασιλικού Συντάγματος Αρμάτων

Ο Κάρολος είναι ο ανώτατος διοικητής του Βασιλικού Συντάγματος Αρμάτων από το 2023, μετά τον θάνατο της μητέρας του

Βίντεο: Ο βασιλιάς Κάρολος έκανε βόλτα με άρμα μάχης στην πρώτη του επίσκεψη ως αρχηγός του Βασιλικού Συντάγματος Αρμάτων
Ο βασιλιάς Κάρολος έκανε βόλτα με άρμα μάχης του βρετανικού στρατού κατά τη διάρκεια της πρώτης του επίσκεψης στο Βασιλικό Σύνταγμα Αρμάτων (RTR) από τότε που ανέλαβε καθήκοντα ως ανώτατος διοικητής.

Ο Κάρολος έφτασε στο Μουσείο Αρμάτων του Μπόβινγκτον, επιβαίνοντας σε ένα θωρακισμένο όχημα Rolls-Royce του 1920. Πρόκειται για το ίδιο όχημα με το οποίο είχε επισκεφτεί το μουσείο το 1997 η βασίλισσα Ελισάβετ.

Όταν ρωτήθηκε για το όχημα, ο βασιλιάς αστειεύτηκε λέγοντας ότι ήταν «πολύ αργό». Ο Κάρολος είναι ο ανώτατος διοικητής του Βασιλικού Συντάγματος Αρμάτων από το 2023, μετά τον θάνατο της μητέρας του.


Κατά την επίσκεψή του, ξεναγήθηκε στο μουσείο όπου το προσωπικό του εξήγησε την ιστορία και τη σημασία των αρμάτων μάχης από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα και συνάντησε πρώην διοικητές του RTR. Ο βασιλιάς Κάρολος απένειμε μετάλλια σε όσους συμμετείχαν στην παρέλαση ενώ συνομίλησε με μέλη των οικογενειών στρατιωτών του RTR.

Στη συνέχεια επιθεώρησε ένα άρμα μάχης Challenger 3, το νεότερο άρμα μάχης του στρατού, πριν του παρουσιαστούν οι τελευταίες τεχνολογικές καινοτομίες που χρησιμοποιεί το σύνταγμα, συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού που έχει κατασκευαστεί με εκτύπωση 3D, καθώς και drone αναζήτησης και επίθεσης. Φορώντας κράνος, ο Βασιλιάς Κάρολος, καθισμένος στη θέση του διοικητή, έκανε στη συνέχεια μια βόλτα γύρω από το μουσείο με ένα Challenger 2.

Δείτε φωτογραφίες: 

Βίντεο: Ο βασιλιάς Κάρολος έκανε βόλτα με άρμα μάχης στην πρώτη του επίσκεψη ως αρχηγός του Βασιλικού Συντάγματος Αρμάτων
Βίντεο: Ο βασιλιάς Κάρολος έκανε βόλτα με άρμα μάχης στην πρώτη του επίσκεψη ως αρχηγός του Βασιλικού Συντάγματος Αρμάτων
Βίντεο: Ο βασιλιάς Κάρολος έκανε βόλτα με άρμα μάχης στην πρώτη του επίσκεψη ως αρχηγός του Βασιλικού Συντάγματος Αρμάτων
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Βίντεο: Ο βασιλιάς Κάρολος έκανε βόλτα με άρμα μάχης στην πρώτη του επίσκεψη ως αρχηγός του Βασιλικού Συντάγματος Αρμάτων
Βίντεο: Ο βασιλιάς Κάρολος έκανε βόλτα με άρμα μάχης στην πρώτη του επίσκεψη ως αρχηγός του Βασιλικού Συντάγματος Αρμάτων

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