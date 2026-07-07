Παραιτείται από βουλευτής o Φάρατζ, θα διεκδικήσει ξανά την έδρα: «Οι πολίτες θα με κρίνουν»
Παραιτείται από βουλευτής o Φάρατζ, θα διεκδικήσει ξανά την έδρα: «Οι πολίτες θα με κρίνουν»
Η απόφασή του έρχεται μετά την αποκάλυψη ότι βρίσκεται αντιμέτωπος με δεύτερη έρευνα σχετικά με το εάν παρέλειψε να δηλώσει παροχές σε είδος από τον καταδικασμένο Τζορτζ Κότρελ
Την παραίτησή του από βουλευτής ανακοίνωσε ο ηγέτης του Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ, προκαλώντας τη διεξαγωγή επαναληπτικής εκλογής στην περιφέρειά του.
Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι θα είναι ξανά υποψήφιος στην αναμέτρηση, την οποία παρουσίασε ως μια ευκαιρία οι ψηφοφόροι να αποφασίσουν για τον ίδιο και τις ενέργειές του.
Η απόφασή του έρχεται μετά την αποκάλυψη ότι βρίσκεται αντιμέτωπος με δεύτερη έρευνα από τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές αρχές σχετικά με το εάν παρέλειψε να δηλώσει παροχές σε είδος από τον καταδικασμένο Τζορτζ Κότρελ, κατά το διάστημα πριν από την εκλογή του στις βουλευτικές εκλογές του 2024.
Παράλληλα, ο Φάρατζ ερευνάται και για ισχυρισμούς ότι δεν δήλωσε δωρεά ύψους 5 εκατομμυρίων λιρών από τον δισεκατομμυριούχο των κρυπτονομισμάτων Κρίστοφερ Χάρμπορν, ο οποίος έχει έδρα στην Ταϊλάνδη, επίσης πριν εκλεγεί βουλευτής.
Και στις δύο περιπτώσεις, ο επικεφαλής του Reform UK απορρίπτει τις κατηγορίες, επιμένοντας ότι δεν παραβίασε κανέναν κανόνα και πως δεν έχει κάνει τίποτα παράτυπο.
Ανακοινώνοντας την απόφασή του, ο Φάρατζ ανέφερε ότι θέλει να δώσει τον λόγο στους ψηφοφόρους του.
«Το σκέφτηκα πολύ και αποφάσισα σήμερα να παραιτηθώ από βουλευτής του Κλάκτον, προκαλώντας έτσι μια επαναληπτική εκλογή, η οποία θα γίνει σύντομα», δήλωσε. «Αποφάσισα ότι οι πολίτες του Κλάκτον πρέπει να είναι εκείνοι που θα κρίνουν τις πράξεις μου», πρόσθεσε.
Ο ίδιος χαρακτήρισε την επερχόμενη αναμέτρηση «εκλογή του λαού απέναντι στο κατεστημένο», τονίζοντας ότι θα είναι ξανά υποψήφιος.
«Είναι μια ευκαιρία να στείλουμε ένα μήνυμα στο κατεστημένο. Γι’ αυτό θα θέσω ξανά υποψηφιότητα σε αυτή την επαναληπτική εκλογή», είπε ο Φάρατζ.
Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι θα είναι ξανά υποψήφιος στην αναμέτρηση, την οποία παρουσίασε ως μια ευκαιρία οι ψηφοφόροι να αποφασίσουν για τον ίδιο και τις ενέργειές του.
Η απόφασή του έρχεται μετά την αποκάλυψη ότι βρίσκεται αντιμέτωπος με δεύτερη έρευνα από τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές αρχές σχετικά με το εάν παρέλειψε να δηλώσει παροχές σε είδος από τον καταδικασμένο Τζορτζ Κότρελ, κατά το διάστημα πριν από την εκλογή του στις βουλευτικές εκλογές του 2024.
Παράλληλα, ο Φάρατζ ερευνάται και για ισχυρισμούς ότι δεν δήλωσε δωρεά ύψους 5 εκατομμυρίων λιρών από τον δισεκατομμυριούχο των κρυπτονομισμάτων Κρίστοφερ Χάρμπορν, ο οποίος έχει έδρα στην Ταϊλάνδη, επίσης πριν εκλεγεί βουλευτής.
Και στις δύο περιπτώσεις, ο επικεφαλής του Reform UK απορρίπτει τις κατηγορίες, επιμένοντας ότι δεν παραβίασε κανέναν κανόνα και πως δεν έχει κάνει τίποτα παράτυπο.
Ανακοινώνοντας την απόφασή του, ο Φάρατζ ανέφερε ότι θέλει να δώσει τον λόγο στους ψηφοφόρους του.
«Οι πολίτες του Κλάκτον θα με κρίνουν»
«Το σκέφτηκα πολύ και αποφάσισα σήμερα να παραιτηθώ από βουλευτής του Κλάκτον, προκαλώντας έτσι μια επαναληπτική εκλογή, η οποία θα γίνει σύντομα», δήλωσε. «Αποφάσισα ότι οι πολίτες του Κλάκτον πρέπει να είναι εκείνοι που θα κρίνουν τις πράξεις μου», πρόσθεσε.
Ο ίδιος χαρακτήρισε την επερχόμενη αναμέτρηση «εκλογή του λαού απέναντι στο κατεστημένο», τονίζοντας ότι θα είναι ξανά υποψήφιος.
«Είναι μια ευκαιρία να στείλουμε ένα μήνυμα στο κατεστημένο. Γι’ αυτό θα θέσω ξανά υποψηφιότητα σε αυτή την επαναληπτική εκλογή», είπε ο Φάρατζ.
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