Παραιτείται από βουλευτής o Φάρατζ, θα διεκδικήσει ξανά την έδρα: «Οι πολίτες θα με κρίνουν»

Η απόφασή του έρχεται μετά την αποκάλυψη ότι βρίσκεται αντιμέτωπος με δεύτερη έρευνα σχετικά με το εάν παρέλειψε να δηλώσει παροχές σε είδος από τον καταδικασμένο Τζορτζ Κότρελ