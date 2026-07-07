Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που πούλησε πάνω από 200.000 πλαστά προφυλακτικά στην Ευρώπη

Σε συνεργασία με τις κινεζικές αρχές, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης κατάφερε να βρει τα ίχνη του εξαγωγέα - Τα πλαστά προφυλακτικά είναι επικίνδυνα και μπορούν να προκαλέσουν λοιμώξεις με σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, σύμφωνα με τον διευθυντή της Olaf