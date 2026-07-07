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Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που πούλησε πάνω από 200.000 πλαστά προφυλακτικά στην Ευρώπη
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που πούλησε πάνω από 200.000 πλαστά προφυλακτικά στην Ευρώπη
Σε συνεργασία με τις κινεζικές αρχές, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης κατάφερε να βρει τα ίχνη του εξαγωγέα - Τα πλαστά προφυλακτικά είναι επικίνδυνα και μπορούν να προκαλέσουν λοιμώξεις με σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, σύμφωνα με τον διευθυντή της Olaf
Εξαρθρώθηκε δίκτυο που είχε πουλήσει πάνω από 200.000 πλαστά προφυλακτικά στην Ευρώπη, αδιαφορώντας για την υγεία των αγοραστών, ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (Olaf).
«Αυτά τα πλαστά προφυλακτικά πωλήθηκαν στην Ευρώπη υπό την ονομασία και το λογότυπο πολύ γνωστού εμπορικού σήματος», διευκρίνισε η ευρωπαϊκή υπηρεσία, η οποία κατάφερε με τη συνδρομή εθνικών τελωνειακών αρχών να διαπιστώσει ότι τα προϊόντα «που κατασχέθηκαν στη Ρουμανία, στη Σερβία και στην Ισπανία» προέρχονταν από τον ίδιο προμηθευτή που βρίσκεται στην Κίνα.
Σε συνεργασία με τις κινεζικές αρχές, η Olaf κατάφερε να βρει τα ίχνη του εξαγωγέα που έκανε τις αποστολές.
«Τα εμπορεύματα δηλώνονταν ψευδώς ως παιγνίδια, προφανώς με σκοπό να διαφεύγουν τους ελέγχους των εθνικών αρχών», ενώ τα προφυλακτικά, ως ιατρικά προϊόντα, υπόκεινται σε αυστηρούς κανόνες και προδιαγραφές στην Ευρώπη, επισήμανε η υπηρεσία.
«Τα πλαστά προφυλακτικά είναι επικίνδυνα. Μπορούν να προκαλέσουν λοιμώξεις με σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα», χωρίς βεβαίως να ξεχνάμε τον κίνδυνο ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης ή έκθεσης σε τοξικές ουσίες, υπενθύμισε ο γενικός διευθυντής της Olaf Πετρ Κλέμεντ, σε δήλωσή του που αναφέρεται στην ανακοίνωση της υπηρεσίας.
«Αυτά τα πλαστά προφυλακτικά πωλήθηκαν στην Ευρώπη υπό την ονομασία και το λογότυπο πολύ γνωστού εμπορικού σήματος», διευκρίνισε η ευρωπαϊκή υπηρεσία, η οποία κατάφερε με τη συνδρομή εθνικών τελωνειακών αρχών να διαπιστώσει ότι τα προϊόντα «που κατασχέθηκαν στη Ρουμανία, στη Σερβία και στην Ισπανία» προέρχονταν από τον ίδιο προμηθευτή που βρίσκεται στην Κίνα.
Σε συνεργασία με τις κινεζικές αρχές, η Olaf κατάφερε να βρει τα ίχνη του εξαγωγέα που έκανε τις αποστολές.
«Τα εμπορεύματα δηλώνονταν ψευδώς ως παιγνίδια, προφανώς με σκοπό να διαφεύγουν τους ελέγχους των εθνικών αρχών», ενώ τα προφυλακτικά, ως ιατρικά προϊόντα, υπόκεινται σε αυστηρούς κανόνες και προδιαγραφές στην Ευρώπη, επισήμανε η υπηρεσία.
«Τα πλαστά προφυλακτικά είναι επικίνδυνα. Μπορούν να προκαλέσουν λοιμώξεις με σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα», χωρίς βεβαίως να ξεχνάμε τον κίνδυνο ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης ή έκθεσης σε τοξικές ουσίες, υπενθύμισε ο γενικός διευθυντής της Olaf Πετρ Κλέμεντ, σε δήλωσή του που αναφέρεται στην ανακοίνωση της υπηρεσίας.
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