ΕΛΑΣ: Η κυβέρνηση θέλει να ξεφύγει από τις υποκλοπές με επίθεση λάσπης εναντίον του Τσίπρα
ΕΛΑΣ: Η κυβέρνηση θέλει να ξεφύγει από τις υποκλοπές με επίθεση λάσπης εναντίον του Τσίπρα
Ξεκαθαρίζουμε ότι στον δρόμο της αθλιότητας και της τοξικότητας δεν θα ακολουθήσουμε όσο κι αν προκληθούμε αναφέρει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη
«Την επόμενη της κατάθεσης αίτησης στον Άρειο Πάγο από τον πρώην πρωθυπουργό κ. Σαμαρά για την διερεύνηση της κατάλυσης κάθε έννοιας κράτους δικαίου από τον κ. Μητσοτάκη, με το Predator και τις παράνομες παρακολουθήσεις, η κυβέρνηση δείχνει να βρίσκεται σε πανικό, ανήμπορη να δικαιολογήσει και να διαχειριστεί τα αποτελέσματα των επιλογών της» αναφέρει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη σε ανακοίνωση της.
«Και τι επιλέγει για να ξεφύγει; Να εκτελέσει μια οργανωμένη επίθεση λάσπης εναντίον του βασικού της πολιτικού αντιπάλου, του Αλέξη Τσίπρα. Αρχικά από στελέχη της, σήμερα και από τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη μέσω του εκπροσώπου του» συνεχίζει η ανακοίνωση.
«Πρώτα κατήγγειλαν τον Αλέξη Τσίπρα ως φίλο των τρομοκρατών, αργότερα ως προστάτη των φυλακισμένων κακοποιών, σήμερα ως ανέντιμο πρωθυπουργό που νομοθετούσε κατά παραγγελία. Για άλλη μια φορά ξεκαθαρίζουμε ότι στον δρόμο της αθλιότητας και της τοξικότητας δεν θα ακολουθήσουμε όσο κι αν προκληθούμε» αναφέρει από την ΕΛΑΣ.
Και καταλήγει: «Η ΕΛΑΣ και τα στελέχη της θα συνεχίσουν να μιλάνε για τα προβλήματα του σήμερα και για τις λύσεις που έχει ανάγκη η κοινωνία. Γιατί αυτό είναι που ενδιαφέρει τους πολίτες και αυτό ακριβώς θέλει να αποφύγει η κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα ευχόμαστε στον κ. Μητσοτάκη καλά ξεμπερδέματα στη δεξιά πολυκατοικία».
«Και τι επιλέγει για να ξεφύγει; Να εκτελέσει μια οργανωμένη επίθεση λάσπης εναντίον του βασικού της πολιτικού αντιπάλου, του Αλέξη Τσίπρα. Αρχικά από στελέχη της, σήμερα και από τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη μέσω του εκπροσώπου του» συνεχίζει η ανακοίνωση.
«Πρώτα κατήγγειλαν τον Αλέξη Τσίπρα ως φίλο των τρομοκρατών, αργότερα ως προστάτη των φυλακισμένων κακοποιών, σήμερα ως ανέντιμο πρωθυπουργό που νομοθετούσε κατά παραγγελία. Για άλλη μια φορά ξεκαθαρίζουμε ότι στον δρόμο της αθλιότητας και της τοξικότητας δεν θα ακολουθήσουμε όσο κι αν προκληθούμε» αναφέρει από την ΕΛΑΣ.
Και καταλήγει: «Η ΕΛΑΣ και τα στελέχη της θα συνεχίσουν να μιλάνε για τα προβλήματα του σήμερα και για τις λύσεις που έχει ανάγκη η κοινωνία. Γιατί αυτό είναι που ενδιαφέρει τους πολίτες και αυτό ακριβώς θέλει να αποφύγει η κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα ευχόμαστε στον κ. Μητσοτάκη καλά ξεμπερδέματα στη δεξιά πολυκατοικία».
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