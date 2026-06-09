Θα υπάρξουν και νέοι «γύροι» εντάσεων με το Ιράν στο μέλλον, εκτιμούν στο Ισραήλ - Δεν είναι ειλικρινής η Ουάσινγκτον, λέει η Τεχεράνη

Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες κατάπαυση πυρός, ωστόσο η γενική αίσθηση που υπάρχει είναι πως αμφότερες οι πλευρές παραμένουν με το δάχτυλο στη σκανδάλη - Δεν συμμερίζεται η Τεχεράνη την άποψη του Τραμπ πως η συμφωνία είναι κοντά