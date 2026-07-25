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Διαταγή Τραμπ για πινακίδες έξω από το Σμισθόνιαν που θα λένε ότι το Μουσείο «παρουσιάζει ανακριβείς πληροφορίες»
Διαταγή Τραμπ για πινακίδες έξω από το Σμισθόνιαν που θα λένε ότι το Μουσείο «παρουσιάζει ανακριβείς πληροφορίες»
Η «μάχη» του προέδρου με το μουσείο αμερικανικής ιστορίας κρατά εδώ και πάνω από έναν χρόνο
Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε να τοποθετηθούν πινακίδες έξω από το Εθνικό Μουσείο Αμερικανικής Ιστορίας Σμιθσόνιαν, προκειμένου να προειδοποιούνται οι επισκέπτες για τις «ανακριβείς πληροφορίες» που παρουσιάζονται στο μουσείο.
Το εκτελεστικό διάταγμα που εξέδωσε την Παρασκευή είναι απότομη κλιμάκωση της μακράς προσπάθειας του Τραμπ να αναδιαμορφώσει τα μουσεία Σμιθσόνιαν, επισημαίνει το Politico.
Μεταξύ άλλων, στις 4 Ιουλίου, ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε μια έκθεση 162 σελίδων στην οποία κατηγορούσε τη διοίκηση του ιστορικού μουσείου για «ακραίο πολιτικό ακτιβισμό» και για την εξάλειψη της αμερικανικής ιστορίας. Η έκθεση καταδίκαζε τον «ελάχιστα καλυμμένο αντιαμερικανισμό» του ιδρύματος και απέδιδε μεγάλο μέρος της ευθύνης στη διευθύντρια του μουσείου, Ανθία Χάρτιγκ.
Στο ίδιο πλαίσιο το διάταγμα του Τραμπ ανέφερε ότι η ηγεσία του μουσείου «δεν παρουσιάζει την αμερικανική ιστορία ως κοινή εθνική κληρονομιά που πρέπει να διδάσκεται και να τιμάται, αλλά αντίθετα θεωρεί την αμερικανική ιστορία ως “πρωταρχικό εργαλείο” για την προώθηση ιδεών κοινωνικής δικαιοσύνης και της ριζικής μεταμόρφωσης της κοινωνίας μας».
Αναφέρθηκε ακόμη στην εκτελεστική εντολή του Μαρτίου του 2025, η οποία πυροδότησε μια εκτεταμένη αναθεώρηση του περιεχομένου των πολυάριθμων μουσείων Σμιθσόνιαν.
Οι προσωρινές πινακίδες, μεταξύ άλλων, θα γνωστοποιούν στους επισκέπτες ότι τα εκθέματα του μουσείου θα πρέπει να «ανακαινιστούν σύμφωνα με τα ευρήματα [της έκθεσης της 4ης Ιουλίου]». Επιπλεόν, οι πινακίδες θα κατευθύνουν τους επισκέπτες σε «τοποθεσίες και πηγές για ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την ιστορία της Αμερικής».
Μόλις στα μέσα της εβδομάδας Ρεπουμπλικανοί της Βουλής των Αντιπροσώπων ρωτούσαν επίμονα σε ακρόαση τη Χάρτιγκ σχετικά με το πρόγραμμα του μουσείου, κατηγορώντας την ότι παρουσιάζει την ιστορία της Αμερικής «από μια αριστερή, προοδευτική οπτική γωνία».
Το εκτελεστικό διάταγμα που εξέδωσε την Παρασκευή είναι απότομη κλιμάκωση της μακράς προσπάθειας του Τραμπ να αναδιαμορφώσει τα μουσεία Σμιθσόνιαν, επισημαίνει το Politico.
Μεταξύ άλλων, στις 4 Ιουλίου, ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε μια έκθεση 162 σελίδων στην οποία κατηγορούσε τη διοίκηση του ιστορικού μουσείου για «ακραίο πολιτικό ακτιβισμό» και για την εξάλειψη της αμερικανικής ιστορίας. Η έκθεση καταδίκαζε τον «ελάχιστα καλυμμένο αντιαμερικανισμό» του ιδρύματος και απέδιδε μεγάλο μέρος της ευθύνης στη διευθύντρια του μουσείου, Ανθία Χάρτιγκ.
Στο ίδιο πλαίσιο το διάταγμα του Τραμπ ανέφερε ότι η ηγεσία του μουσείου «δεν παρουσιάζει την αμερικανική ιστορία ως κοινή εθνική κληρονομιά που πρέπει να διδάσκεται και να τιμάται, αλλά αντίθετα θεωρεί την αμερικανική ιστορία ως “πρωταρχικό εργαλείο” για την προώθηση ιδεών κοινωνικής δικαιοσύνης και της ριζικής μεταμόρφωσης της κοινωνίας μας».
Αναφέρθηκε ακόμη στην εκτελεστική εντολή του Μαρτίου του 2025, η οποία πυροδότησε μια εκτεταμένη αναθεώρηση του περιεχομένου των πολυάριθμων μουσείων Σμιθσόνιαν.
Οι προσωρινές πινακίδες, μεταξύ άλλων, θα γνωστοποιούν στους επισκέπτες ότι τα εκθέματα του μουσείου θα πρέπει να «ανακαινιστούν σύμφωνα με τα ευρήματα [της έκθεσης της 4ης Ιουλίου]». Επιπλεόν, οι πινακίδες θα κατευθύνουν τους επισκέπτες σε «τοποθεσίες και πηγές για ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την ιστορία της Αμερικής».
Μόλις στα μέσα της εβδομάδας Ρεπουμπλικανοί της Βουλής των Αντιπροσώπων ρωτούσαν επίμονα σε ακρόαση τη Χάρτιγκ σχετικά με το πρόγραμμα του μουσείου, κατηγορώντας την ότι παρουσιάζει την ιστορία της Αμερικής «από μια αριστερή, προοδευτική οπτική γωνία».
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