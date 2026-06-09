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Δείτε βίντεο: Αντιδράσεις για οδηγό ΙΧ στην Τουρκία που παρέσυρε πεζό και έσπευσε να ελέγξει τις... ζημιές στο αμάξι του
Δείτε βίντεο: Αντιδράσεις για οδηγό ΙΧ στην Τουρκία που παρέσυρε πεζό και έσπευσε να ελέγξει τις... ζημιές στο αμάξι του
Οργή στα κοινωνικά δίκτυα προκαλεί βίντεο από το τροχαίο στην Κωνσταντινούπολη - Αμέσως μετά την κατάθεση που έδωσε στις Αρχές αφέθηκε ελεύθερος
Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή Κιουτσούκ Τσεκμετζέ
της Κωνσταντινούπολης, το οποίο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή που αυτοκίνητο ανεβαίνει σε πεζοδρόμιο και παρασύρει καταστηματάρχη που βρισκόταν έξω από το μαγαζί του, ρίχνοντάς τον στο έδαφος.
Όπως φαίνεται στα πλάνα, ο οδηγός βγαίνει από το όχημα και στρέφει αμέσως την προσοχή του στις ζημιές του αυτοκινήτου, χωρίς να σπεύσει να ελέγξει την κατάσταση του πεζού που μόλις είχε παρασύρει
Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ αργότερα έλαβε εξιτήριο.
Μετά την κατάθεσή του στις Αρχές, ο οδηγός αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση.
της Κωνσταντινούπολης, το οποίο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή που αυτοκίνητο ανεβαίνει σε πεζοδρόμιο και παρασύρει καταστηματάρχη που βρισκόταν έξω από το μαγαζί του, ρίχνοντάς τον στο έδαφος.
Το βίντεο από το τροχαίο στην Τουρκία:
Αυτό που έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη αγανάκτηση είναι η αντίδραση του οδηγού αμέσως μετά το ατύχημα.
Çarptığı yayayı değil, aracı için üzüldü!— Haber 7 (@Haber7) June 8, 2026
İstanbul Küçükçekmece’de kaldırıma çıkan bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan esnaf İhsan Yeniad, sürücü Z.A.'nın kendisiyle ilgilenmek yerine aracının hasarına baktığını belirterek şikayetçi oldu.
Kazanın ardından hastaneye… pic.twitter.com/vdiGgYIf6v
Όπως φαίνεται στα πλάνα, ο οδηγός βγαίνει από το όχημα και στρέφει αμέσως την προσοχή του στις ζημιές του αυτοκινήτου, χωρίς να σπεύσει να ελέγξει την κατάσταση του πεζού που μόλις είχε παρασύρει
Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ αργότερα έλαβε εξιτήριο.
Μετά την κατάθεσή του στις Αρχές, ο οδηγός αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση.
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