«Αν του πω να κάνει κάτι, το κάνει» είπε ο Τραμπ για τη σχέση του με τον Νετανιάχου

Για τις συνομιλίες που είχε με τοντο βράδυ της Κυριακής, όταν το Ισραήλ εκτόξευσε πυραύλους στο Ιράν, μίλησε στοΌταν ρωτήθηκε, στη διάρκεια σύντομης τηλεφωνικής συνέντευξης, εάν οαψήφησε τις επιθυμίες του διατάσσοντας επίθεση κατά του Ιράν την Κυριακή, ο Τραμπ απάντησε ότι οι πύραυλοι «είχαν ήδη εκτοξευθεί» όταν μίλησε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Πρόσθεσε μάλιστα: «Αν του πω να κάνει κάτι, το κάνει».Παράλληλα, ήρθαν στο φως περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις αλλεπάλληλες επαφές μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και του, καθώς η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν κλιμακώθηκε εκ νέου, για πρώτη φορά μετά την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις αρχές Απριλίου.Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το, ο Τραμπ αρνήθηκε ότι ο Νετανιάχου ενήργησε αντίθετα στις επιθυμίες του, διατάσσοντας στρατιωτική απάντηση στο Ιράν μετά τις πυραυλικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ.«Αν του πω να κάνει κάτι, το κάνει», φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.«Το μόνο που του είπα ήταν ότι πρέπει να επικρατήσει η κοινή λογική. Βρισκόμαστε κοντά στην υπογραφή μιας πολύ σημαντικής συμφωνίας, μιας πολύ καλής συμφωνίας», ανέφερε ο Τραμπ, σύμφωνα με το BBC.Όταν στη συνέχεια ρωτήθηκε εάν ο Νετανιάχου τον αγνόησε, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε: «Όχι, όχι. Δεν συνέβη αυτό. Οι πύραυλοι είχαν ήδη φύγει, ήταν ήδη καθ' οδόν».