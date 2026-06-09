«Αν του πω να κάνει κάτι, το κάνει» είπε ο Τραμπ για τη σχέση του με τον Νετανιάχου
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Μπενιαμίν Νετανιάχου Ιράν Ισραήλ

«Αν του πω να κάνει κάτι, το κάνει» είπε ο Τραμπ για τη σχέση του με τον Νετανιάχου

Οι πύραυλοι «είχαν ήδη εκτοξευθεί» προς το Ιράν, απάντησε στο BBC όταν ρωτήθηκε αν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τον αγνόησε μετά την επικοινωνία που είχαν το βράδυ της Κυριακής

«Αν του πω να κάνει κάτι, το κάνει» είπε ο Τραμπ για τη σχέση του με τον Νετανιάχου
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Για τις συνομιλίες που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου το βράδυ της Κυριακής, όταν το Ισραήλ εκτόξευσε πυραύλους στο Ιράν, μίλησε στο BBC ο Ντόναλντ Τραμπ.

Όταν ρωτήθηκε, στη διάρκεια σύντομης τηλεφωνικής συνέντευξης, εάν ο Νετανιάχου αψήφησε τις επιθυμίες του διατάσσοντας επίθεση κατά του Ιράν την Κυριακή, ο Τραμπ απάντησε ότι οι πύραυλοι «είχαν ήδη εκτοξευθεί» όταν μίλησε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Πρόσθεσε μάλιστα: «Αν του πω να κάνει κάτι, το κάνει».

Παράλληλα, ήρθαν στο φως περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις αλλεπάλληλες επαφές μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και του Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν κλιμακώθηκε εκ νέου, για πρώτη φορά μετά την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις αρχές Απριλίου.



Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το BBC, ο Τραμπ αρνήθηκε ότι ο Νετανιάχου ενήργησε αντίθετα στις επιθυμίες του, διατάσσοντας στρατιωτική απάντηση στο Ιράν μετά τις πυραυλικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ.

«Αν του πω να κάνει κάτι, το κάνει», φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Το μόνο που του είπα ήταν ότι πρέπει να επικρατήσει η κοινή λογική. Βρισκόμαστε κοντά στην υπογραφή μιας πολύ σημαντικής συμφωνίας, μιας πολύ καλής συμφωνίας», ανέφερε ο Τραμπ, σύμφωνα με το BBC.

Όταν στη συνέχεια ρωτήθηκε εάν ο Νετανιάχου τον αγνόησε, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε: «Όχι, όχι. Δεν συνέβη αυτό. Οι πύραυλοι είχαν ήδη φύγει, ήταν ήδη καθ' οδόν».
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