Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
«Αν του πω να κάνει κάτι, το κάνει» είπε ο Τραμπ για τη σχέση του με τον Νετανιάχου
«Αν του πω να κάνει κάτι, το κάνει» είπε ο Τραμπ για τη σχέση του με τον Νετανιάχου
Οι πύραυλοι «είχαν ήδη εκτοξευθεί» προς το Ιράν, απάντησε στο BBC όταν ρωτήθηκε αν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τον αγνόησε μετά την επικοινωνία που είχαν το βράδυ της Κυριακής
Για τις συνομιλίες που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου το βράδυ της Κυριακής, όταν το Ισραήλ εκτόξευσε πυραύλους στο Ιράν, μίλησε στο BBC ο Ντόναλντ Τραμπ.
Όταν ρωτήθηκε, στη διάρκεια σύντομης τηλεφωνικής συνέντευξης, εάν ο Νετανιάχου αψήφησε τις επιθυμίες του διατάσσοντας επίθεση κατά του Ιράν την Κυριακή, ο Τραμπ απάντησε ότι οι πύραυλοι «είχαν ήδη εκτοξευθεί» όταν μίλησε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Πρόσθεσε μάλιστα: «Αν του πω να κάνει κάτι, το κάνει».
Παράλληλα, ήρθαν στο φως περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις αλλεπάλληλες επαφές μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και του Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν κλιμακώθηκε εκ νέου, για πρώτη φορά μετά την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις αρχές Απριλίου.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το BBC, ο Τραμπ αρνήθηκε ότι ο Νετανιάχου ενήργησε αντίθετα στις επιθυμίες του, διατάσσοντας στρατιωτική απάντηση στο Ιράν μετά τις πυραυλικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ.
«Αν του πω να κάνει κάτι, το κάνει», φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
«Το μόνο που του είπα ήταν ότι πρέπει να επικρατήσει η κοινή λογική. Βρισκόμαστε κοντά στην υπογραφή μιας πολύ σημαντικής συμφωνίας, μιας πολύ καλής συμφωνίας», ανέφερε ο Τραμπ, σύμφωνα με το BBC.
Όταν στη συνέχεια ρωτήθηκε εάν ο Νετανιάχου τον αγνόησε, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε: «Όχι, όχι. Δεν συνέβη αυτό. Οι πύραυλοι είχαν ήδη φύγει, ήταν ήδη καθ' οδόν».
Όταν ρωτήθηκε, στη διάρκεια σύντομης τηλεφωνικής συνέντευξης, εάν ο Νετανιάχου αψήφησε τις επιθυμίες του διατάσσοντας επίθεση κατά του Ιράν την Κυριακή, ο Τραμπ απάντησε ότι οι πύραυλοι «είχαν ήδη εκτοξευθεί» όταν μίλησε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Πρόσθεσε μάλιστα: «Αν του πω να κάνει κάτι, το κάνει».
Παράλληλα, ήρθαν στο φως περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις αλλεπάλληλες επαφές μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και του Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν κλιμακώθηκε εκ νέου, για πρώτη φορά μετά την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις αρχές Απριλίου.
BBCニュース - トランプ氏、ネタニヤフ氏は「自分の意向に逆らっていない」 BBC編集長との電話で語るhttps://t.co/5AOLHUwuGK pic.twitter.com/BlYZG0Kv6O— BBC News Japan (@bbcnewsjapan) June 9, 2026
Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το BBC, ο Τραμπ αρνήθηκε ότι ο Νετανιάχου ενήργησε αντίθετα στις επιθυμίες του, διατάσσοντας στρατιωτική απάντηση στο Ιράν μετά τις πυραυλικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ.
«Αν του πω να κάνει κάτι, το κάνει», φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
«Το μόνο που του είπα ήταν ότι πρέπει να επικρατήσει η κοινή λογική. Βρισκόμαστε κοντά στην υπογραφή μιας πολύ σημαντικής συμφωνίας, μιας πολύ καλής συμφωνίας», ανέφερε ο Τραμπ, σύμφωνα με το BBC.
Όταν στη συνέχεια ρωτήθηκε εάν ο Νετανιάχου τον αγνόησε, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε: «Όχι, όχι. Δεν συνέβη αυτό. Οι πύραυλοι είχαν ήδη φύγει, ήταν ήδη καθ' οδόν».
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