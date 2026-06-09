Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Ο στρατός του Ισραήλ λέει πως αναχαίτισε «ύποπτο εναέριο στόχο από την Υεμένη», δείτε βίντεο
Ο στρατός του Ισραήλ λέει πως αναχαίτισε «ύποπτο εναέριο στόχο από την Υεμένη», δείτε βίντεο
Tο περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Εϊλάτ, χωρίς αναφορές για τραυματισμούς
Στην αναχαίτιση ενός «ύποπτου εναέριου στόχου» που προερχόταν από την Υεμένη προχώρησαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή της Εϊλάτ, στο νότιο Ισραήλ. Σύμφωνα με τον στρατό, το περιστατικό ολοκληρώθηκε χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.
Η ενημέρωση έγινε μέσω ανάρτησης των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στην πλατφόρμα Telegram, όπου διευκρινίστηκε ότι ο στόχος προερχόταν από την Υεμένη.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές από το περιστατικό, ενώ οι ισραηλινές αρχές δεν έχουν δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση του εναέριου στόχου.
Israeli missile defense appears to have downed a Houthi drone detected in Eilat, southern Israel a short time ago. pic.twitter.com/DsSKxJVPDK— Joe Truzman (@JoeTruzman) June 8, 2026
Ανακοίνωση του ισραηλινού στρατούΠερίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε και αναχαίτισε εναέριο στόχο που κατευθυνόταν προς το νότιο τμήμα της χώρας.
Η ενημέρωση έγινε μέσω ανάρτησης των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στην πλατφόρμα Telegram, όπου διευκρινίστηκε ότι ο στόχος προερχόταν από την Υεμένη.
בהמשך להתרעות שהופעלו בשעה 23:56 ו-00:08 על חדירת כלי טיס עוין במספר מרחבים בצפון הארץ, זוהתה מטרה אווירית חשודה. האירוע הסתיים, אין נפגעים— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 8, 2026
Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοίΣτην ανακοίνωσή του ο στρατός ανέφερε: «Εναέριος ύποπτος στόχος από την Υεμένη αναχαιτίστηκε. Το συμβάν είναι λήξαν».
Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές από το περιστατικό, ενώ οι ισραηλινές αρχές δεν έχουν δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση του εναέριου στόχου.
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