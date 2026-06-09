Ο στρατός του Ισραήλ λέει πως αναχαίτισε «ύποπτο εναέριο στόχο από την Υεμένη», δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ισραήλ Υεμένη

Ο στρατός του Ισραήλ λέει πως αναχαίτισε «ύποπτο εναέριο στόχο από την Υεμένη», δείτε βίντεο

Tο περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Εϊλάτ, χωρίς αναφορές για τραυματισμούς

Ο στρατός του Ισραήλ λέει πως αναχαίτισε «ύποπτο εναέριο στόχο από την Υεμένη», δείτε βίντεο
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Στην αναχαίτιση ενός «ύποπτου εναέριου στόχου» που προερχόταν από την Υεμένη προχώρησαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή της Εϊλάτ, στο νότιο Ισραήλ. Σύμφωνα με τον στρατό, το περιστατικό ολοκληρώθηκε χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.



Ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού

Περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε και αναχαίτισε εναέριο στόχο που κατευθυνόταν προς το νότιο τμήμα της χώρας.

Η ενημέρωση έγινε μέσω ανάρτησης των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στην πλατφόρμα Telegram, όπου διευκρινίστηκε ότι ο στόχος προερχόταν από την Υεμένη.



Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί

Στην ανακοίνωσή του ο στρατός ανέφερε: «Εναέριος ύποπτος στόχος από την Υεμένη αναχαιτίστηκε. Το συμβάν είναι λήξαν».

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές από το περιστατικό, ενώ οι ισραηλινές αρχές δεν έχουν δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση του εναέριου στόχου.
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