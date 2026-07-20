Ευρωαγορές: Στο «κόκκινο» οι δείκτες, άνοδος στις ενεργειακές μετοχές λόγω του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν
Ευρωαγορές: Στο «κόκκινο» οι δείκτες, άνοδος στις ενεργειακές μετοχές λόγω του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν
Ανοδος περίπου 1,4% στις μετοχές ενέργειας, ενώ οι μετοχές ταξιδιών και αναψυχής δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις, με τον κλάδο να υποχωρεί περίπου 1,3%
Οι ευρωπαϊκές μετοχές ξεκίνησαν την εβδομάδα με απώλειες, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ώθησε το πετρέλαιο πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και την παγκόσμια οικονομία. Την ίδια ώρα, οι επενδυτές προετοιμάζονται για τα αποτελέσματα των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών στις ΗΠΑ και τη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Οι ευρωπαϊκές αγορές κινήθηκαν πτωτικά στις πρώτες συναλλαγές της Δευτέρας, με τους επενδυτές να στρέφονται σε ασφαλέστερες επιλογές, καθώς ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εισήλθε στην ένατη συνεχόμενη ημέρα, εντείνοντας τους φόβους για νέες αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρούσε κατά 0,22%, στις 640,15 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 κινούνταν επίσης χαμηλότερα.
Στα επιμέρους χρηματιστήρια, ο FTSE 100 στο Λονδίνο υποχωρούσε κατά 0,42%, στις 10.555,73 μονάδες, ο DAX της Φρανκφούρτης έχανε 0,19%, στις 24.784,58 μονάδες, ενώ ο CAC 40 στο Παρίσι σημείωνε πτώση 0,17%, στις 8.324,96 μονάδες.
Απώλειες 0,17% κατέγραφε και ο ιταλικός FTSE MIB, στις 51.793,42 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 υποχωρούσε κατά 0,24%, στις 19.170,60 μονάδες.
Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά εδώ και έναν μήνα, τροφοδοτήθηκε από τις συνεχιζόμενες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν και τις αυξανόμενες ανησυχίες για τις θαλάσσιες μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ, μετά τις πληροφορίες για ακινητοποιημένα δεξαμενόπλοια στην περιοχή.
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Οι ευρωπαϊκές αγορές κινήθηκαν πτωτικά στις πρώτες συναλλαγές της Δευτέρας, με τους επενδυτές να στρέφονται σε ασφαλέστερες επιλογές, καθώς ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εισήλθε στην ένατη συνεχόμενη ημέρα, εντείνοντας τους φόβους για νέες αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρούσε κατά 0,22%, στις 640,15 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 κινούνταν επίσης χαμηλότερα.
Στα επιμέρους χρηματιστήρια, ο FTSE 100 στο Λονδίνο υποχωρούσε κατά 0,42%, στις 10.555,73 μονάδες, ο DAX της Φρανκφούρτης έχανε 0,19%, στις 24.784,58 μονάδες, ενώ ο CAC 40 στο Παρίσι σημείωνε πτώση 0,17%, στις 8.324,96 μονάδες.
Απώλειες 0,17% κατέγραφε και ο ιταλικός FTSE MIB, στις 51.793,42 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 υποχωρούσε κατά 0,24%, στις 19.170,60 μονάδες.
Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά εδώ και έναν μήνα, τροφοδοτήθηκε από τις συνεχιζόμενες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν και τις αυξανόμενες ανησυχίες για τις θαλάσσιες μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ, μετά τις πληροφορίες για ακινητοποιημένα δεξαμενόπλοια στην περιοχή.
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