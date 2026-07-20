Μητσοτάκης για Κύπρο: Δεν ξεχνούμε, επαγρυπνούμε, διαρκές έγκλημα η τουρκική κατοχή
Μητσοτάκης για Κύπρο: Δεν ξεχνούμε, επαγρυπνούμε, διαρκές έγκλημα η τουρκική κατοχή
«Στόχος είναι μια Κύπρος επανενωμένη, χωρίς κατοχικό στρατό και ξεπερασμένα συστήματα εγγυήσεων», αναφέρει σε μήνυμά του ο πρωθυπουργός
«Δεν ξεχνούμε, επαγρυπνούμε» είναι το μήνυμα που στέλνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη μαύρη επέτειο της 20ής Ιουλίου, χαρακτηρίζοντας «διαρκές έγκλημα» την παράνομη τουρκική κατοχή στην Κύπρο.
Πενήντα δύο χρόνια μετά την εισβολή, ο πρωθυπουργός ξεκαθαρίζει ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται τα τετελεσμένα που επέβαλε η βία των όπλων και παραμένει αμετακίνητα στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας.
«Κάθε φορά που το ημερολόγιο δείχνει 20 Ιουλίου, η σκέψη δεν επιστρέφει απλώς στη μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Συναντά μια ανοιχτή πληγή στη Μεγαλόνησο και στην καρδιά ολόκληρου του Ελληνισμού», αναφέρει στην ανάρτησή του.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλά για τον πόνο του ξεριζωμού, το δράμα των αγνοουμένων και την παράνομη κατοχή που συνεχίζεται επί περισσότερο από μισό αιώνα, αποτίοντας παράλληλα φόρο τιμής στους ήρωες που υπερασπίστηκαν την ελευθερία και αρνήθηκαν να συμβιβαστούν με τα τετελεσμένα. Η Αθήνα, όπως υπογραμμίζει, παραμένει προσηλωμένη στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και στις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών, με στόχο μία δίκαιη, λειτουργική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού.
Ο πρωθυπουργός επισημαίνει ότι η πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ αποτελεί μία νέα ευκαιρία για την επίλυση του προβλήματος, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.
Ο τελικός στόχος, πάντως, περιγράφεται χωρίς αστερίσκους: «Μια Κύπρος επανενωμένη, χωρίς κατοχικό στρατό και ξεπερασμένα συστήματα εγγυήσεων».
«Αυτό είναι το μέλλον που αξίζει στην Κύπρο», καταλήγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Πενήντα δύο χρόνια μετά την εισβολή, ο πρωθυπουργός ξεκαθαρίζει ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται τα τετελεσμένα που επέβαλε η βία των όπλων και παραμένει αμετακίνητα στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας.
«Κάθε φορά που το ημερολόγιο δείχνει 20 Ιουλίου, η σκέψη δεν επιστρέφει απλώς στη μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Συναντά μια ανοιχτή πληγή στη Μεγαλόνησο και στην καρδιά ολόκληρου του Ελληνισμού», αναφέρει στην ανάρτησή του.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλά για τον πόνο του ξεριζωμού, το δράμα των αγνοουμένων και την παράνομη κατοχή που συνεχίζεται επί περισσότερο από μισό αιώνα, αποτίοντας παράλληλα φόρο τιμής στους ήρωες που υπερασπίστηκαν την ελευθερία και αρνήθηκαν να συμβιβαστούν με τα τετελεσμένα. Η Αθήνα, όπως υπογραμμίζει, παραμένει προσηλωμένη στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και στις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών, με στόχο μία δίκαιη, λειτουργική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού.
Ο πρωθυπουργός επισημαίνει ότι η πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ αποτελεί μία νέα ευκαιρία για την επίλυση του προβλήματος, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.
Ο τελικός στόχος, πάντως, περιγράφεται χωρίς αστερίσκους: «Μια Κύπρος επανενωμένη, χωρίς κατοχικό στρατό και ξεπερασμένα συστήματα εγγυήσεων».
«Αυτό είναι το μέλλον που αξίζει στην Κύπρο», καταλήγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
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