Μητσοτάκης για Κύπρο: Δεν ξεχνούμε, επαγρυπνούμε, διαρκές έγκλημα η τουρκική κατοχή

Η Αθήνα, όπως υπογραμμίζει, παραμένει προσηλωμένη στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και στις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών, με στόχο μία δίκαιη, λειτουργική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού.

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