Νεκροί και σοβαρά τραυματίες από διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο στην πολιτεία Ουάσιγκτον
ΚΟΣΜΟΣ
Εργοστάσιο Ουάσινγκτον Διαρροή Χημική ουσία

Νεκροί και σοβαρά τραυματίες από διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο στην πολιτεία Ουάσιγκτον

Η διαρροή σημειώθηκε σε εργοστάσιο παραγωγής χαρτονένιων συσκευασιών της Nippon Dynawave Packaging στο Λόνγκβιου – Δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τον πληθυσμό, σύμφωνα με τις αρχές

Νεκροί και σοβαρά τραυματίες από διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο στην πολιτεία Ουάσιγκτον
Εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τραυματίστηκαν σοβαρά εξαιτίας διαρροής χημικής ουσίας σε εργοστάσιο παραγωγής χαρτιού συσκευασίας στην πολιτεία Ουάσιγκτον, στις βορειοδυτικές ΗΠΑ, ενημέρωσαν οι αρχές χθες Τρίτη.

Δεξαμενή που περιείχε «λευκό υγρό» παρουσίασε διαρροή σε εγκατάσταση της εταιρείας Nippon Dynawave Packaging, θυγατρικής του ιαπωνικού ομίλου Nippon Paper, αναφέρει κοινή ανακοίνωση της επιχείρησης και του πυροσβεστικού σώματος της πόλης Λόνγκβιου, που δημοσιοποιήθηκε μέσω Facebook.



Αναφέρεται σε «θανάτους» και «σοβαρούς τραυματισμούς» εξαιτίας του δυστυχήματος, χωρίς να δίνει συγκεκριμένους αριθμούς.

Το κείμενο καθησυχάζει πως δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό, ωστόσο δεν υπεισέρχεται σε λεπτομέρειες για τη φύση της ουσίας που διέρρευσε.

Η βιομηχανία κατασκευάζει χαρτονένιες συσκευασίες για υγρά.

Σύμφωνα με αξιωματικό της πυροσβεστικής, τον Σκοτ Γκόλντσταϊν, 10 άνθρωποι, ανάμεσά τους πυροσβέστης, υπέστησαν «ευρύ φάσμα» τραυματισμών--από ελαφρείς ως κρίσιμους.

Κλείσιμο


Κατά τον κ. Γκόλντσταϊν, η δεξαμενή από όπου διέρρευσε το υγρό είχε χωρητικότητα 80.000 γαλονιών (300.000 λίτρων) και ήταν γεμάτη κατά περίπου το 60%.

«Με λυπεί βαθιά το ότι υπήρξαν θάνατοι», ανέφερε μέσω X ο κυβερνήτης της πολιτείας Ουάσιγκτον, ο δημοκρατικός Μπομπ Φέργκιουσον, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς των θυμάτων και προσθέτοντας πως «σκέφτεται» τους εργαζόμενους, τις οικογένειές τους και τα μέλη των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Σε αυτόν τον τόπο, το νερό έχει όνομα. ΖΑΓΟΡΙ.

Σε αυτόν τον τόπο, το νερό έχει όνομα. ΖΑΓΟΡΙ.

Σε έναν κόσμο που κινείται όλο και πιο γρήγορα, αξίζει να επιστρέφουμε σε όσα έχουν πραγματική σημασία. Να επιστρέφουμε σε όσα είναι αυθεντικά. Να επιστρέφουμε εκεί όπου ξεκινούν όλα - στις ρίζες μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης