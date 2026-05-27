Σε έναν κόσμο που κινείται όλο και πιο γρήγορα, αξίζει να επιστρέφουμε σε όσα έχουν πραγματική σημασία. Να επιστρέφουμε σε όσα είναι αυθεντικά. Να επιστρέφουμε εκεί όπου ξεκινούν όλα - στις ρίζες μας.
Καταδίκη από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την επίθεση κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκα στα Εμιράτα
Καταδίκη από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την επίθεση κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκα στα Εμιράτα
Το Συμβούλιο Ασφαλείας έκανε λόγο για παραβίαση του διεθνούς δικαίου, χωρίς να κατονομάσει υπεύθυνο για την επίθεση με drones
Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών καταδίκασε χθες Τρίτη την επίθεση εναντίον του πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου Μπαράκα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με ανακοίνωσή του, τονίζοντας πως η ενέργεια αυτή αποτελούσε παραβίαση του διεθνούς δικαίου.
Το κείμενο δεν επιρρίπτει την ευθύνη σε κάποια πλευρά.
Οι αρχές των ΗΑΕ ανακοίνωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι έξι μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εξαπολύθηκαν εναντίον της επικράτειάς του από το Ιράκ, συμπεριλαμβανομένου αυτού που προκάλεσε πυρκαγιά κοντά στον πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο στο κράτος του Κόλπου.
Στο Ιράκ είναι γνωστό πως δρουν ισχυρές σιιτικές παραστρατιωτικές οργανώσεις, προσκείμενες στο Ιράν, οι οποίες ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον «εχθρικών βάσεων στην ιρακινή επικράτεια και στην περιοχή» κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που είχε έναυσμα την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου.
Το κείμενο δεν επιρρίπτει την ευθύνη σε κάποια πλευρά.
Οι αρχές των ΗΑΕ ανακοίνωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι έξι μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εξαπολύθηκαν εναντίον της επικράτειάς του από το Ιράκ, συμπεριλαμβανομένου αυτού που προκάλεσε πυρκαγιά κοντά στον πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο στο κράτος του Κόλπου.
Στο Ιράκ είναι γνωστό πως δρουν ισχυρές σιιτικές παραστρατιωτικές οργανώσεις, προσκείμενες στο Ιράν, οι οποίες ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον «εχθρικών βάσεων στην ιρακινή επικράτεια και στην περιοχή» κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που είχε έναυσμα την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα