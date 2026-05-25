Η Κούβα παρέλαβε το πρώτο φορτίο ρυζιού από την Κίνα, δείτε βίντεο
15.000 τόνοι ρυζιού έφτασαν στο νησί, στο πλαίσιο συνολικής βοήθειας 60.000 τόνων που θα παραδοθούν σταδιακά

Η Κούβα παρέλαβε ένα πρώτο φορτίο 15.000 τόνων ρυζιού που έστειλε η Κίνα, που έχει υποσχεθεί να διαθέσει κατά φάσεις συνολικά 60.000 τόνους, ανακοίνωσε χθες Κυριακή ο Kουβανός πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ.

Η νήσος, υπό αμερικανικό εμπάργκο από το 1962, περνά τα τελευταία χρόνια σοβαρή οικονομική κρίση, με εκφάνσεις τις ελλείψεις βασικών διατροφικών ειδών και φαρμάκων, καθώς και τις μακρές διακοπές της ηλεκτροδότησης, κατάσταση που επιδεινώνει ο πετρελαϊκός αποκλεισμός τον οποίο επέβαλε η Ουάσιγκτον τον Ιανουάριο.



«Λάβαμε με βαθιά ευγνωμοσύνη 15.000 τόνους ρυζιού που έστειλαν ο λαός, το κόμμα και η κυβέρνηση της Κίνας», ανέφερε ο πρόεδρος Ντίας-Κανέλ μέσω X.

Ο αρχηγός του κράτους πρόσθεσε ότι αυτό το «μεγάλο φορτίο (...) αποτελεί την αρχή νέας δωρεάς συνολικά 60.000 τόνων, που θα φθάσουν προοδευτικά» στη νήσο.



Από την πλευρά του, ο Kινέζος πρεσβευτής Χουά Σιμ τόνισε πως αυτοί οι 60.000 τόνοι ρυζιού αποτελούν «τη μεγαλύτερη ποσότητα επισιτιστικής βοήθειας» που έστειλε η Κίνα στην Κούβα «τα τελευταία χρόνια», σύμφωνα με πλάνα από την τελετή υποδοχής του φορτίου, που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση της νήσου.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, η υπουργός Εξωτερικού Εμπορίου Μπέτσι Ντίας διευκρίνισε πως η βοήθεια θα φτάσει σε τέσσερα φορτία 15.000 τόνων.

Η Κίνα, που συγκαταλέγεται στους κυριότερους συμμάχους και εμπορικούς εταίρους της Κούβας στην Ασία, κατήγγειλε την περασμένη Πέμπτη την άσκηση δίωξης από τις αρχές των ΗΠΑ σε βάρος του πρώην προέδρου της χώρας Ραούλ Κάστρο, για «φόνο» Αμερικανών το 1996, τονίζοντας πως εναντιώνεται στην «κατάχρηση δικαστικών μέσων».

«Η Κίνα υποστηρίζει σθεναρά την Κούβα στην υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας της και της εθνικής αξιοπρέπειάς της κι αντιτίθεται σε οποιαδήποτε ξένη ανάμιξη» στις υποθέσεις της, ανέφερε εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

Την επομένη της απαγγελίας κατηγοριών, ο Aμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο διεμήνυσε στην Αβάνα ότι η Ουάσιγκτον είναι «αποφασισμένη» να προχωρήσει στην επιβολή πολιτικής αλλαγής στη νήσο υπό κομμουνιστική κυβέρνηση.
